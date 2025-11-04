Perú

¿Metropolitano funcionará durante paro de transportistas del 4 de noviembre? ATU aclara qué servicios operarán con normalidad

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta

Guardar
Paro de transportistas y pronunciamiento
Paro de transportistas y pronunciamiento de la ATU. La entidad reporta normalidad, pero usuarios denuncian demoras y escasez de buses. (Composición Infobae)

¿El Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas del Metro de Lima funcionarán con normalidad durante el paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre? La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aclaró que todos los servicios operarán al 100 %, pese a la medida de protesta anunciada por algunos gremios del sector. De esta forma, los miles de usuarios que utilizan a diario estos sistemas podrán desplazarse sin interrupciones desde las primeras horas del día.

El nuevo paro fue convocado por gremios de transportistas que denuncian casos de extorsión y asesinatos que convierten su jornada laboral en un peligro constante. Sin embargo, la ATU aseguró que se ha preparado un plan integral de vigilancia y control para mantener la continuidad del servicio público. En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la entidad busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano en Lima y Callao, evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta.

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima este 4 de noviembre

Los servicios estarán funcionando en
Los servicios estarán funcionando en su horario habitual. (Foto: Composición / Andina)

La ATU informó que el Metropolitano y los corredores complementarios prestarán servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que los buses alimentadores funcionarán hasta la medianoche.

En el caso de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, el horario irá de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., y la Línea 2 operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m..

Por su parte, el servicio AeroDirecto, que conecta distintos puntos de la capital con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mantendrá su horario habitual.

Además, la institución señaló que su Centro de Gestión y Control monitoreará en tiempo real las operaciones de todas las unidades para detectar cualquier incidencia y coordinar acciones inmediatas con la PNP. Asimismo, personal de campo de la ATU estará desplegado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para brindar orientación y apoyo a los usuarios, especialmente durante las horas punta.

Finalmente, la ATU recomendó a la población utilizar únicamente transporte formal y autorizado, recordando que el uso de vehículos informales podría exponerlos a riesgos o sanciones. La entidad reiteró su compromiso de mantener un servicio seguro, continuo y eficiente para los ciudadanos, incluso en jornadas marcadas por convocatorias de protesta.

¿Qué gremios acatarán el paro de transportistas del 4 de noviembre y cuáles lo rechazan?

El paro de transportistas del 4 de noviembre ha puesto en evidencia la división interna del gremio. Por un lado, agrupaciones como la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) y empresas como Nueva América, Etupsa y Transporte Unido del Cono Este SJL (“La 50”) confirmaron su participación en la paralización. Estas organizaciones aseguran que casi la totalidad de las empresas están siendo víctimas de extorsiones y amenazas de muerte, y que la medida busca exigir al Estado acciones inmediatas para proteger a los conductores frente a la creciente ola de violencia y sicariato que golpea al sector.

En contraste, la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao y otros ocho gremios que agrupan entre el 90 % y 95 % de las empresas formales decidieron no sumarse a la protesta. Sus representantes consideran que un paro afectaría principalmente a los usuarios y podría complicar el diálogo con las autoridades, sobre todo en un contexto de reciente cambio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Sería irresponsable interrumpir el servicio cuando se están abriendo canales de comunicación con el Ejecutivo”, expresó Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara.

La falta de consenso ha generado tensiones entre los dirigentes. Julio Raurau, de Conet Perú, calificó de “traidores” a los gremios que optaron por continuar operando, mientras que desde las organizaciones contrarias al paro se argumenta que la medida no resolverá el problema de fondo. En medio de este escenario, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará un operativo especial con presencia en puntos críticos para evitar bloqueos y garantizar el libre tránsito, ante la posibilidad de que algunos grupos radicalicen sus acciones pese a los llamados a realizar un “apagado de motores” pacífico.

Temas Relacionados

ATUMetropolitanoMetro de LimaCorredor azulCorredor rojoCorredor moradoParo de transportistasAerodirectoperu-noticias

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván se planta en

La UNESCO celebra su día mundial: ocho décadas promoviendo la educación, la ciencia y la cultura para la paz y la cooperación global

Cada 4 de noviembre, el mundo recuerda el nacimiento de una institución clave para el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones desde 1945

La UNESCO celebra su día

Betssy Chávez espera salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Betssy Chávez espera salvoconducto tras

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Demolición en el cerro Candela:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV