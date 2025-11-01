Metropolitano conecta sur y norte de Lima con pago promocional de tarifa integrada desde noviembre

La nueva tarifa simplifica los desplazamientos entre zonas alejadas de Lima y reduce la congestión en las estaciones de intercambio, beneficiando a quienes realizan trayectos largos todos los días - Créditos: ATU.

Viajar entre Villa El Salvador y Carabayllo en el sistema Metropolitano ahora supone un único pago de S/3.50 para quienes usan tanto el alimentador como la red troncal, medida que entra en vigencia el 1 de noviembre. El ajuste en la tarifa, anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), está orientado a agilizar los trayectos extensos por la capital y disminuir la congestión en las estaciones de conexión.

Para concretar el viaje con la tarifa integrada, se debe abordar la ruta alimentadora en VES y realizar la validación de la tarjeta, donde se descuenta el monto de S/ 3.50.

Al ingresar a la estación Matellini y enlazar con la red troncal en dirección norte, será necesaria una segunda validación sin que se cobre ningún importe adicional. Este esquema favorece a quienes emplean el sistema de forma combinada en traslados diarios hacia zonas alejadas de su lugar de residencia o estudio.

El nuevo modelo responde a la naturaleza del Metropolitano, concebido para unir sectores distantes de Lima mediante la suma de rutas alimentadoras y troncales, dejando los trayectos breves bajo la cobertura de servicios convencionales formales, que siguen disponibles en VES, Chorrillos y áreas intermedias. Así, el acceso al sistema integrado no reduce alternativas para quienes solo cruzan cortas distancias o requieren movilizarse entre distritos vecinos.

La ruta alimentadora de Villa El Salvador traza su recorrido sobre Prolongación Huaylas, avenida El Sol y Los Álamos, tres arterias fundamentales para la conectividad entre puntos neurálgicos del sur de la ciudad.

Al mismo tiempo, se facilita una conexión eficiente para quienes deben desplazarse entre ambos extremos metropolitanos, evitando la saturación en los paraderos y permitiendo traslados más ágiles.

De norte a sur, la operación mantiene el pago de S/3.20 por el tránsito en la red troncal y S/0.30 extra al cambiar a la zona de alimentadores en Matellini. Después, en la unidad que lleva a Villa El Salvador, solo se requiere validar la tarjeta sin efectuar un desembolso adicional, completando así el trayecto de manera integrada.

Con este ajuste, el sistema de transporte masivo de Lima busca ofrecer una alternativa práctica y continua para los recorridos extensos, sin afectar la disponibilidad de transporte para trayectos cortos y manteniendo la flexibilidad para distintos tipos de usuarios.

ATU: más promociones

Desde esta semana, quienes se movilizan en el corredor rojo en las rutas 201, 204, 206 y 209 podrán acceder a la devolución del 50 % del costo del pasaje, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta medida busca facilitar el acceso al transporte para residentes, trabajadores y estudiantes que circulan diariamente entre Callao, San Miguel, Jesús María y Magdalena del Mar.

El mecanismo implementado reduce el precio del viaje a S/1.20 para el público en general y S/0.60 para escolares y universitarios. Para acceder a este beneficio, se requiere utilizar los servicios 201, 206 o 209, abordar en cualquier paradero ubicado en Callao o San Miguely descender en el paradero Gregorio Escobedo.

En el caso de la ruta 204, el requisito consiste en subir en algún punto de San Miguel y bajar en el paradero Brasil, ubicado en la intersección de las avenidas Brasil y Javier Prado, en Magdalena del Mar.

De acuerdo con la información proporcionada, la devolución se efectúa en el mismo punto de descenso, donde colaboradores de la empresa concesionaria del corredor rojo realizan una recarga equivalente al 50% de la tarifa directamente en la tarjeta del usuario. El propósito de esta acción es optimizar la economía de los viajeros frecuentes en estos tramos y brindar alivio en el gasto destinado al transporte público.