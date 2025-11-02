Perú

¿Quién es Víctor Revoredo?, el coronel de la PNP que asumirá la lucha contra la extorsión en Lima y Callao

El coronel PNP Víctor Revoredo dejó su puesto como agregado policial en Chile para liderar la nueva División de Investigación de Extorsiones. Pasó los últimos años enfrentando a organizaciones como ‘Los Pulpos’ y al ‘Tren de Aragua’

Víctor Revoredo, jefe de la
Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri

El coronel PNP Víctor Revoredo Farfán asumirá desde hoy el liderazgo de la recién creada División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, luego del anuncio oficial hecho esta tarde por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“El Estado y la nación confían hoy esta nueva misión. Usted tiene el respaldo pleno desde el jefe de Estado, desde el Ministerio del Interior y desde el comando de la Policía”, afirmó el titular del Mininter, que ha designado a este policía de 57 años para enfrentar el alza alarmante de inseguridad en Lima y Callao.

Revoredo no es nuevo en la lucha contra organizaciones criminales. De hecho, su trayectoria lo respalda con más de tres décadas de servicio y enfrentamientos directos con bandas criminales como ‘Los Pulpos’ en la región La Libertad, y el ‘Tren de Aragua’.

El coronel Víctor Revoredo asume la jefatura de la nueva división de Investigación de Extorsiones.| RPP

Perfil y formación profesional

De origen paiteño, Revoredo es abogado y egresó de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde presentó una tesis sobre los factores que inciden en el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana.

Además, como parte de su formación, cursó un diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública en la Universidad del Desarrollo de Chile. Ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales acerca de la lucha contra la delincuencia extranjera, la trata de personas y el narcotráfico.

También publicó el libro “La historia jamás contada de un verdadero asesino serial en el Perú”, basado en una investigación que dirigió y que finalizó con la captura de Pedro Pablo Nakada Ludeña, criminal apodado ‘El Ángel de la Muerte’, que contaba con 25 asesinatos confirmados solo en Huaral. En 2020, Revoredo fue ascendido a coronel por acción distinguida.

Wanda ofreció de todo por la cabeza del coronel Victor Revoredo

Trayectoria policial y logros

Durante sus más de 30 años en la PNP, Revoredo ocupó cargos clave, como jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) en Lima y Trujillo. Su gestión permitió la captura de miembros de organizaciones criminales nacionales y extranjeras, incluidas “Los Pulpos”, “Tren de Aragua”, “La Gran Alianza” y “Los Felpas”.

Luego de un paso por Trujillo en el año 2024, en el que tuvo como objetivo la captura del delincuente conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’; el coronel Revoredo fue enviado como agregado policial de la Embajada de Perú en Chile. Esto, pues se conocía que el cabecilla había fugado a ese país.

Coronel Víctor Revoredo confirmó que
Coronel Víctor Revoredo confirmó que Johnson Pulpo ofreció dinero para asesinarlo| Composición Infobae (Clara Giraldo)

En el extranjero, coordinó operativos con la Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile, lo que permitió detener a 15 criminales peruanos en seis meses, incluidos integrantes de “Los Pulpos” y un sicario vinculado al homicidio de un periodista en Ica. Este trabajo facilitó la extradición de prófugos y la desarticulación de redes delictivas internacionales.

Entre los casos destacados figura la ubicación y captura de Harold Huancas León, uno de los peruanos más buscados por homicidio en Chiclayo, hallado en Santiago en una operación conjunta con Interpol. También dirigió la detención de Luis Enrique Miguel Blas Rodríguez, alias “Negrasho”, y Jean Piero García Cipriano, alias “Cortadedos”, vinculados a homicidios y secuestros en La Libertad.

Pese a los intentos de Revoredo, no fue capaz de capturar al líder de ‘Los Pulpos’ ni en Trujillo, ni en Chile.

Amenazas y atentados sufridos

La acción directa de Revoredo contra las mafias lo ha convertido en objeto de constantes amenazas y ataques. Organizaciones criminales incluso llegaron a ofrecer montos de 40 mil, 80 mil , 100 mil y hasta 500 mil soles por su asesinato, según reportes de medios locales.

Banda de Trujillo amenaza de muerte a coronel Víctor Revoredo. RPP

También se reveló que en Trujillo existía un plan para matarlo por 100.000 soles, tras el hallazgo de mensajes y videos de seguimiento en WhatsApp, según Cosmos TV. Las organizaciones como “Los Pulpos” y “La Gran Alianza” incluso se aliaron para recaudar medio millón de soles con el fin de contratar a un sicario que sea capaz de acabar con su vida.

Por otro lado, la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la “Bebecita del crimen” y pareja de “Maldito Cris”, fue señalada por la Fiscalía como autora intelectual de un plan para asesinar a Revoredo. Ofreció recompensas y coordinó el traslado de sicarios desde Venezuela. Actualmente, la mujer sigue un proceso penal en el que hace unos días, Revoredo declaró como testigo.

Wanda del Valle habla desde la cárcel: “No quise atentar contra la vida del coronel”| Panamericana

Investigaciones y controversias

Revoredo enfrenta una investigación fiscal por presunta tortura a Jean Pierrot García Cipriano, alias “Cortadedos”, acusado de secuestro y homicidio. La denuncia presentada en 2024 indica que habría sido sometido a tortura eléctrica y malos tratos en la sede policial de Trujillo.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de La Libertad dirige el caso. Revoredo ha sido llamado a declarar, mientras se analizan las pruebas. El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que la intervención fiscal respondió a protocolos ante denuncias de maltrato, sin implicar respaldo a los acusados.

Víctor RevoredoPNPPolicía Nacional del PerúLos PulposTren de AraguaWanda del ValleMaldito CrisMininterMinisterio del InteriorVicente TiburcioInseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoperu-noticias

