Perú

MTC subastará 52 frecuencias de radio para ampliar la diversidad de contenidos en Perú

La nueva convocatoria pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé entregar licencias en localidades de distinta geografía para ampliar la presencia de emisoras y promover la pluralidad de voces

Guardar
MTC subastará 52 frecuencias de
MTC subastará 52 frecuencias de radio

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará el Tercer Concurso Público 2025 para otorgar 52 frecuencias de radio en 29 localidades de 20 regiones peruanas. La iniciativa incluye frecuencias en las bandas de Frecuencia Modulada (FM) y Onda Media (OM), con diferentes fines: educativos, comerciales y comunitarios.

Alcance del concurso y distribución geográfica

La convocatoria, programada para este mes, tiene como objetivo incrementar la pluralidad en los servicios de radiodifusión en el país. De acuerdo con la información institucional, las localidades incluidas abarcan zonas como Abancay y Andahuaylas en Apurímac, Pisac en Cusco, Ica en la región homónima, así como Pacasmayo-San Pedro de Lloc en La Libertad, Nauta y Santa Rosa en Loreto, Huarmaca, Las Lomas y Morropón en Piura, Desaguadero en Puno y Zorritos en Tumbes. En Lima se considerarán Cañete, Imperial y Quilmaná, entre otros distritos.

MTC - antenas
MTC - antenas

La oferta de estas frecuencias responde a la intención del organismo de garantizar el acceso a medios de comunicación propios en diversas regiones, con un enfoque en contenidos locales y sostenibles.

Etapas y requisitos del proceso de adjudicación

Según el cronograma del concurso difundido, la compra de bases podrá efectuarse del 4 al 25 de noviembre de 2025, a un costo de S/ 30,00 (impuestos incluidos). Los interesados deberán consultar los requisitos en el portal institucional, donde también se indica que el 20 de enero de 2026 se dará a conocer la lista de postores aptos y no aptos, así como el cuadro de méritos parcial, tanto para la banda FM como para OM.

El proceso concluirá el 23 de enero de 2026 con un acto público único virtual donde se adjudicarán oficialmente las frecuencias.

MTC - antenas
MTC - antenas

Objetivos y declaraciones oficiales

El titular de la entidad, Aldo Prieto Barrera, destacó como propósito central del concurso garantizar que la ciudadanía, especialmente en las regiones, pueda disponer de espacios mediáticos diversos. “Nuestro objetivo es garantizar que más peruanos, especialmente en regiones, tengan acceso a medios de comunicación propios, diversos y sostenibles”, declaró Prieto Barrera tras el anuncio de la convocatoria.

“El desarrollo de la radiodifusión se considera una herramienta fundamental para la educación, la integración social y el avance de las comunidades”, remarcó el ministro, al referirse a los alcances del ofertamiento de frecuencias.

Proceso de consulta y seguimiento

Los interesados en participar en el proceso podrán acceder íntegramente a las bases, cronogramas y detalles en la página oficial de la entidad gubernamental siguiendo el enlace https://www.gob.pe/institucion/mtc/colecciones/82483-concurso-publico-03-2025-mtc-28-radiodifusion-dgat. La propuesta del MTC busca fomentar la apertura de nuevos espacios radiales en diversos puntos del país, abriendo oportunidades para proyectos educativos, comerciales y comunitarios.

Las bases del concurso público establecen que podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras interesadas en operar servicios de radiodifusión sonora en frecuencias FM y OM, a través de la adquisición del derecho de bases y cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos. El proceso contempla la presentación de información completa y verificada, la observancia de plazos específicos, el pago de garantías, y la evaluación sobre la viabilidad tecnológica de las propuestas, así como la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias y la no existencia de vinculaciones con procesos sancionadores relacionados con telecomunicaciones.

Temas Relacionados

MTCRadioperu-noticias

Más Noticias

Luis Carranza: “El MEF y el BCR han estado sobreestimando la expectativa de crecimiento de Perú desde 2013″

Las proyecciones de expansión del PBI peruano han descendido notablemente en la última década, reflejando un cambio estructural en la economía y una menor productividad, de acuerdo con el exministro

Luis Carranza: “El MEF y

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘dorados’ apuntan a asentarse en el segundo lugar del acumulado, mientras que los huanuqueños buscan mantenerse en Primera División. Sigue todas las incidencias

Cusco FC vs Alianza Universidad

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su lugar en la final cuando reciban a las ‘carlistas’ en el estadio Alejandro Villanueva en el definitorio encuentro. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Mannucci EN

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las ‘griegas’ dirimen uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada. Además, supondrá una revancha para el plantel de Hervás por lo acontecido en el pasado Atenea Open

Universitario vs Atenea EN VIVO

César Cueto apuntó cuatro fichajes claves para Alianza Lima en 2026: defensa campeón de Copa Sudamericana, dos volantes y un ‘9′

El ‘Poeta de la Zurda’ brindó los nombres de algunos jugadores extranjeros para que refuercen al club ‘blanquiazul’ la próxima temporada

César Cueto apuntó cuatro fichajes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Ética sesionará este

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 pide a Siwon

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

DEPORTES

Cusco FC vs Alianza Universidad

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Cueto apuntó cuatro fichajes claves para Alianza Lima en 2026: defensa campeón de Copa Sudamericana, dos volantes y un ‘9′

Reimond Manco explotó contra Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: “Tienes que trabajar, el crédito se te acaba”