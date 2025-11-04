Banco de la Nación no atiende hoy en una provincia que celebra su aniversario con ‘feriado’

Banco de la Nación no atiende en feriados. Pero también en algunas provincias hay días no laborables que hacen que también en esas jurisdicción no haya atención. - Crédito Banco de la Nación

¿Sabías que este martes 4 de noviembre es feriado en Puno? Esto se debe a que la ciudad celebra su aniversario en estas fechas, y el 10 de diciembre de 1959 se promulgó una ley para darle ‘feriado’ solo a esta provincia.

Si bien el Banco de la Nación detalla que se trata de un día no laborable, igual por este motivo es que esta entidad ha avisado a sus clientes que ese día no se atenderá en sus oficinas en aquella zona. Este es el listado:

Agencia 1 Puno : Jirón Miguel Grau Seminario N°269-279-289-293-297

Agencia 3 Acora : Plaza de Armas s/n – Palacio Municipal

Agencia 3 Universidad Nacional del Altiplano : Avenida Sesquicentenario 1150 - Puno

Agencia 3 Dirección Regional de Transportes Puno: Jirón Lima N°944.

Banco de la Nación no atiende en feriado

Como se sabe, las oficinas del Banco de la Nación (BN) no atienden en los días feriados, como otras entidades públicas. Pero tampoco lo hacen en el caso de días no laborables, como el caso del 4 de noviembre en la provinciade Puno.

“El Banco de la Nación informa a sus clientes y público en general que el martes 04 de noviembre se decretó feriado no laborable compensable en la provincia de Puno, departamento de Puno, por el Aniversario de la fundación de dicha ciudad”, resaltó el banco.

Si bien las cuatros agencias detalladas anteriomente no abrirán para atender a los cientes (pensionistas, trabajadores del Estado, etc.), el BN les recuerda a sus clientes y usuarios que pueden realizar sus operaciones a través de los canales alternos del banco como cajeros automáticos, agentes corresponsales, APP BN, banca virtual y Págalo.pe.

Estos son los enlaces para ver las plataformas alternativas para realizar pagos:

Feriados nacionales para 2025

El Perú celebró hace poco su feriado número 13 del año. Como se sabe, e fechas como esta, el Banco de la Nación no atiende y más bien recomienda usar sus plataformas alternativas. ¿Cuáles son las otras fechas feriados?

Aquí puedes revisar el calendario vigente para este 2025 con los días no laborables también, y las primeras fechas del 2026:

Miércoles 1 de enero: Año nuevo Jueves 17 de abril: Jueves Santo Viernes 18 de abril: Viernes Santo Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo Viernes 2 de mayo de 2025: Día no laborable junto al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo Sábado 7 de junio: Día de la Bandera Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias Martes 29 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad Viernes 26 de diciembre de 2025: Día no laborable junto al feriado de Navidad Jueves 1 de enero: Año Nuevo (para el siguiente año) Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable junto al feriado de Año Nuevo.

Asimismo, este año el Congreso también busca aprobar un nuevo feriado, el que sería el número 17. “La presente ley tiene por objeto declarar feriado nacional no laborable el día13 de octubrede cada año en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”, señala la propuesta. Como se sabe, esta fecha ya es “feriado regional”, pero solo en Piura. Ahora se propone que aplique para todo el territorio nacional.