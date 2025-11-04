Perú

Hoy martes 4 de noviembre es día no laborable en una provincia de la sierra por su aniversario

La Ley que aprobó esta fecha libre hace 66 años lo llamada ‘feriado’, pero en la práctica es un día no laborable

Guardar
Una provincia de Puno celebra
Una provincia de Puno celebra su anivesario 357. Una Ley le dio el caracter de feriado regional hace 66 años. - Crédito Municipalidad Provincial de Puno

Este martes 4 de noviembre es ‘feriado regional’. Hace 66 años, un 10 de diciembre de 1959, se promulgó una Ley que crea un día no laborable (entendido así) para la provincia de Puno, en Puno.

La Ley N° 13273 señala que se declare “feriado en la Provincia de Puno, del Departamento del mismo nombre, el día cuatro de Noviembre de cada año, aniversario de la fundación española de la ciudad de Puno”. Pero este solo aplica, técnicamente, al sector público, tal como lo señala el Banco de la Nación en su aviso de cierre de agencias solo por este día (dado que lo llama compensable)

Esto implica que este día será obligatorio para el sector público en esa provincia, y que el sector privado tiene la opción de adherirse al cese de labores, pero que se compensará las horas no trabajadas (así como para los estatales).

Este 4 de noviembre es
Este 4 de noviembre es feriado regional en Puno. - Crédito Captura de Congreso

Puno cumple 357 años

Puno cumple 357 años. “En el alma del Altiplano, nuestra tierra brilla con la magia del Titicaca, los pasos vibrantes de la Diablada y la pandilla puneña, las melodías de sikuris y estudiantinas, y sabores que reconfortan como la trucha y la quinua”, resalta la Municipalidad Provincial de Puno.

Ante esto se han organizado diferentes actividades, como pasacalles, una serenata cultural y hasta un festival gastronómico. Todo esto, podrá ser disfrutado usando el día no laborable que se aprobó.

Se debe resalta que si bien la Ley dada hace 66 años lo llama ‘feriado’, para entidades como el Banco de la Nación se entiende esta fecha como recuperable en otro día. Asimismo, esta entidad resaltó que la siguientes agencias no abrirán.

  • Agencia 1 Puno: Jirón Miguel Grau Seminario N°269-279-289-293-297
  • Agencia 3 Acora: Plaza de Armas s/n – Palacio Municipal
  • Agencia 3 Universidad Nacional del Altiplano: Avenida Sesquicentenario 1150 - Puno
  • Agencia 3 Dirección Regional de Transportes Puno: Jirón Lima N°944
Mientras, el Congreso busca aprobar
Mientras, el Congreso busca aprobar un nuevo feriado para el 13 de octubre de cada año. Sería el número 17. - Crédito Andina

Los feriados nacionales en 2025

Perú tiene 16 feriados vigentes para cada año. A pesar de que diferentes propuestas para eliminar estos día libres y moverlos se presentaron en el Congreso de la República, y también se vacilaron desde el Ejecutivo y el sector empresarial, hasta ahora no ha habido avance y las fechas sigue ahí inamovibles.

Así está el calendario con los días no laborables también:

  1. Miércoles 1 de enero: Año nuevo
  2. Jueves 17 de abril: Jueves Santo
  3. Viernes 18 de abril: Viernes Santo
  4. Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo
  5. Viernes 2 de mayo de 2025: Día no laborable junto al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo
  6. Sábado 7 de junio: Día de la Bandera
  7. Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo
  8. Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  9. Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias
  10. Martes 29 de julio: Fiestas Patrias
  11. Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín
  12. Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  13. Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  14. Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  15. Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  16. Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  17. Jueves 25 de diciembre: Navidad
  18. Viernes 26 de diciembre de 2025: Día no laborable junto al feriado de Navidad
  19. Jueves 1 de enero: Año Nuevo (para el siguiente año)
  20. Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable junto al feriado de Año Nuevo

Temas Relacionados

feriados 2025feriados en Perúdías no laborablesPunoperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en Lima, Callao y otros distritos por asesinatos y extorsiones a empresas

Empresas de transporte acatan medida de fuerza afectando el traslado de miles de usuarios que esperan sus unidades en los principales paraderos. Ministerio de Trabajo dio tolerancia de dos horas a trabajadores, mientras que clases en colegios y universidades son virtuales

Paro de transportistas EN VIVO:

Madre e hijo con trasplante de riñón quedaron varados por el paro de transportistas y fueron auxiliados por la PNP

La protesta que se realiza este 4 de noviembre dejó a cientos varados, entre ellos un niño recién operado que necesitaba llegar a una cita médica

Madre e hijo con trasplante

Paro del 4 de noviembre: ¿Hoy hay clases presenciales en colegios de Lima? Esto comunicaron de último momento

En medio de la paralización anunciada por una parte del gremio de transportistas, los padres de familia se preguntaron si esto afectaría la normalidad en los colegios de Lima y Callao

Paro del 4 de noviembre:

Buses de la PNP ayudan en el traslado de pasajeros ante paro de transportistas

Una de las unidades policiales se ubica en la zona de Puente Nuevo y ayudará a decenas de usuarios a acercarlos a sus destinos

Buses de la PNP ayudan

Proponen que contenido IA esté identificado con “etiqueta”: Imágenes, videos, audios y hasta textos

Para combatir la desinformación. Entidades privadas y públicas deberían informar todo el tiempo si un contenido fue generado, aunque sea parcialmente, con inteligencia artificial

Proponen que contenido IA esté
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

El plan que Betssy Chávez quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022 y concretó casi tres años después: pedir asilo a México para evadir la justicia

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Betssy Chávez: de asegurar que querían matarla en prisión, a ser asilada en México

ENTRETENIMIENTO

Rosalía confiesa que Santa Rosa

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’

Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso: la actriz cómica reveló los duros episodios de violencia que marcaron su vida amorosa

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

DEPORTES

Alexi Gómez y Carlos Ascues

Alexi Gómez y Carlos Ascues reaparecieron en ‘pichanga’ del streamer Neutro tras ser despedidos de Alianza Universidad por indisciplina

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”