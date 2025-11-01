Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Ana Siucho vuelve a redes con inesperado post para Edison Flores. IG

Después de varias semanas de silencio, Ana Siucho, exesposa del futbolista Edison Flores, reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Su regreso, cargado de simbolismo y frases emotivas, ha generado todo tipo de interpretaciones, sobre todo tras los recientes comentarios del jugador y de su madre sobre la ruptura matrimonial.

La empresaria había estado ausente de las plataformas digitales desde la difusión de la entrevista en la que ‘Orejas’ Flores y su madre hablaron abiertamente sobre su separación, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo el fin de su relación.

El mensaje de Ana Siucho: “Mi nueva historia, me gusta más”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Siucho compartió una historia en la que escribió una frase contundente: “Volví a empezar y mi nueva historia me gustó más”.

Junto a esta cita, la influencer añadió una reflexión personal: “Después de la tormenta, siempre llega la calma”.

Estas palabras, acompañadas de una imagen alusiva al renacimiento personal, reflejan que Siucho está enfocada en una nueva etapa de su vida, lejos de la polémica y priorizando su bienestar emocional y el de sus hijas.

Su publicación coincidió con las celebraciones de Halloween, pero el trasfondo de su mensaje fue interpretado por los usuarios como una respuesta indirecta a la reciente exposición mediática de su expareja, Edison Flores.

Horas después de su primera publicación, Ana volvió a sorprender al compartir una nueva frase, esta vez centrada en la maternidad:

“Solo tienes una oportunidad para criar a tu hijo, SOLO UNA, por eso esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”.

El mensaje, publicado por la cuenta @espaciodemujeres y replicado por Siucho, fue interpretado por sus seguidores como una muestra de su compromiso con la crianza de sus hijas y su deseo de mantener la estabilidad familiar pese a la separación.

Esta publicación también fue tomada como una reflexión sobre el rol de la maternidad en medio de los cambios personales, y muchos internautas le enviaron mensajes de apoyo destacando su fortaleza y madurez emocional.

Edison Flores y su madre hablan de la separación

La reaparición de Ana Siucho se produce poco después de que Edison Flores y su madre concedieran una entrevista televisiva donde hablaron abiertamente sobre el fin del matrimonio.

Durante la conversación, la madre del futbolista reconoció que la ruptura afectó profundamente a su hijo, pero destacó que la familia está intentando recuperar el vínculo con las hijas de la pareja.

“Ahora, después de mucho tiempo, he visto a mis nietas. Han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos”, expresó la madre de Edison, visiblemente emocionada.“Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, añadió.

Las declaraciones reavivaron el interés público sobre la relación entre Siucho y Flores, especialmente por los meses de distanciamiento y los rumores de tensiones familiares que circularon en programas de espectáculos.

Edison Flores y los rumores de un nuevo romance

A la par de la reaparición de Ana Siucho, Edison Flores volvió a ser tendencia tras ser captado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme’ acompañado de una joven marketera y un grupo de amigos.

En las imágenes difundidas, se observó al futbolista ingresando con ellos a su departamento, lo que desató especulaciones sobre una posible nueva relación. Sin embargo, ‘Orejas’ Flores negó tajantemente los rumores.

Durante una breve entrevista con el programa América Hoy, el deportista fue consultado sobre la joven en cuestión.

“Te vemos compartiendo con amigos. ¿Es cierto que ya estás enamorado? ¿Quién es Antonella?”, le preguntaron los reporteros.

Con serenidad, Flores respondió: “No estoy enamorado”, dejando claro que, por ahora, no mantiene ninguna relación sentimental y que está enfocado en su carrera y en retomar la calma en su vida personal.

Un nuevo comienzo para ambos

El matrimonio de Ana Siucho y Edison Flores, que en su momento fue considerado uno de los más sólidos del ambiente deportivo y mediático, terminó tras varios años de relación y la formación de una familia. Su lujosa boda, celebrada en 2019, fue transmitida en vivo por televisión nacional, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados de la farándula peruana.

Hoy, ambos parecen recorrer caminos separados pero con una meta común: el bienestar de sus hijas. Mientras Edison intenta retomar su ritmo futbolístico y limpiar su imagen pública, Ana se muestra más empoderada, centrada en su faceta empresarial y maternal.

La reaparición de la joven madre no solo marca su regreso al entorno digital, sino también un símbolo de renovación y fortaleza emocional tras un proceso mediático intenso.

