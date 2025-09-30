Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal” | YouTube

La separación de Ana Siucho y Edison Flores continúa generando repercusiones públicas tras las recientes declaraciones de Alicia Peralta, madre del futbolista, quien expuso el difícil momento familiar en el podcast Denganche. Peralta, en compañía de su hijo, rompió en llanto mientras relataba la distancia con sus nietas y el impacto emocional de la ruptura, tanto en ella como en el propio futbolista.

“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”, relató Alicia Peralta entre lágrimas.

Durante la conversación con Denganche, Alicia Peralta describió la frustración y la tristeza que experimentó en los últimos meses. Contó que intentaba acompañar a su hijo en los partidos, permanecía junto a él en los momentos difíciles y, aunque reconoció una mejoría, remarcó que el periodo de adaptación ha sido complejo para toda la familia.

“Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos”, señaló Peralta, resaltando que este distanciamiento fue muy duro para ella. “No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, añadió.

La reacción de Ana Siucho

Luego de las emotivas palabras de Alicia Peralta, Ana Siucho, médica de profesión y exesposa de Edison Flores, optó por una decisión que sorprendió a muchos: cerró por completo el acceso a sus redes sociales, donde había compartido capítulos de su relación con Flores y de la crianza de sus dos hijas. Este paso, que coincide con el episodio transmitido del podcast, parece una respuesta directa a la atención mediática y las críticas que surgieron tras el testimonio de su exsuegra.

Ana Siucho reaccionó tras las declaraciones de la madre de Edison Flores.

El testimonio de Peralta no solo dejó en evidencia la cercanía entre madre e hijo, sino que puso sobre la mesa un aspecto especialmente sensible: el hecho de no poder ver a sus nietas desde la mudanza de Ana Siucho a Estados Unidos. La médico vive ahora junto a las hijas que tuvo con Flores fuera del Perú, lo que ha añadido una barrera a la relación familiar, según las palabras de la propia abuela.

Ante el incremento en la atención mediática y los cuestionamientos sobre su papel en la relación entre las niñas y la familia de Flores, Ana Siucho decidió limitar su exposición pública cerrando el acceso a su perfil en redes sociales. Esta acción se asemeja a la tomada por el propio futbolista meses atrás, cuando confirmó oficialmente la ruptura y optó por el mismo distanciamiento digital.

En sus cuentas, Siucho solía publicar imágenes que reflejaban momentos familiares y personales, incluidas etapas de embarazo y convivencia con Edison Flores. Actualmente, su perfil aparece como ‘no disponible’, enviando así una señal de distanciamiento respecto de la controversia. Además de cuidarse de las críticas que ha generado las palabras de Peralta.

Ana Siucho eliminó sus cuentas y todo su rastro sobre relación con Edison Flores.

Edison Flores habla sobre su situación tras separación

Por su parte, el futbolista Edison Flores viene atravesando una etapa de reconstrucción emocional y profesional tras separarse de Ana Siucho. En agosto de este año, reconoció que la crisis familiar afectó significativamente su desempeño deportivo.

“Mi objetivo ahora es recuperar la confianza. He sentido que la perdí, pero he continuado trabajando. A veces intentas separar tu vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se entrelazan, y eso puede generar complicaciones. Actualmente, me siento bien y estoy encontrando mi tranquilidad y paz, lo que me hace sentir mejor”, explicó Flores.

El atacante peruano también manifestó que aún busca el equilibrio adecuado entre la vida familiar y su carrera. Sostuvo que los últimos meses han implicado un reto constante y que procurará reencontrar la plenitud en ambos planos.

Edison Flores habló de la distancia con sus hijas tras su separación de Ana Siucho: “Había perdido contacto” | You Tube