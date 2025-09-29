Perú

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Alicia Peralta sorprendió al referirse por primera vez a la vida sentimental de su hijo. Confesó que la distancia de sus nietas también le afectó, pero ahora la relación está más estable

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal” | YouTube

En una reciente entrevista para el programa digital Denganche, la madre de Edison Flores, Alicia Peralta, abordó de manera pública y emotiva la separación del futbolista de Ana Siucho. La madre del deportista reveló entre lágrimas el impacto de la ruptura en su familia y en su propio vínculo con sus nietas, quienes residen en Estados Unidos.

La conversación conducida por Diego Penny y José Carvallo permitió a Flores y su madre compartir detalles de su vida privada y profesional. No obstante, el anuncio hecho en junio por el futbolista, quien comunicó oficialmente su separación de Siucho meses después de ocurrida, ocupó parte central del diálogo. Peralta contó que el proceso afectó el estado emocional de su hijo y su entorno familiar.

“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”, relató Alicia Peralta.

La madre del jugador de Universitario de Deportes describió así la etapa de soledad de su hijo, Edison, y el acompañamiento que buscó brindarle.

A la distancia, la ruptura también provocó que Flores permaneciera alejado de sus hijas, quienes viven fuera del país. Según contó su madre, la familia experimentó esta separación con dificultad.

“Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos”, señaló.

Peralta afirmó que el distanciamiento de las niñas resultó especialmente duro, al ser ellas sus únicas nietas. “No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, añadió en la entrevista para Denganche.

La madre de Edison Flores expresó esperanza sobre el futuro inmediato de su hijo y su familia. “Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas”, concluyó.

Edison Flores habló de su separación

En una pasada entrevista al programa Doble Punta, Edison Flores habló cómo le afectó su separación de Ana Siucho: “No es fácil para nadie. Es para largo, esto es poco a poco, no es de ahora, ya viene tiempo ya. Yo estoy en mi pico para subir”.

Confesó que viene trabajando en su tranquilidad con ayuda profesional, por lo que ahora se siente más confiado y tratando de recuperar sus emociones. “Con la ayuda externa que he venido teniendo, eso se está yendo. Me siento bien, siento que estoy recuperando la confianza, tengo el piso como para yo estar bien”, expresó.

Finalmente, resaltó que la presión mediática puede jugarle malas pasadas, por lo que ha tenido que aprender a separar la vida privada de la vida futbolística, cosa que ahora está mucho mejor que antes.

“La parte más difícil no saber controlarlo, familiar y futbolística son cosas diferentes que si te llevan a estar en un momento mal creo al final terminas reflejando eso. Te cambia la personalidad un poco, cambias algunos aspectos de tu vida diaria y eso al final termina siendo perjudicial para ti”, mencionó el deportista.

