Edison Flores disfruta su soltería y fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta junto a amistades

Magaly TV La Firme difundió imágenes del futbolista con Antonella Martorell, quien fue vista ingresando al condominio donde vive el ‘Orejitas’ con un grupo de amigos

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Edison Flores y la joven que habría conquistado su corazón tras separación de Ana Siucho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Luego de meses de rumores sobre el fin de su matrimonio con Ana Siucho, el futbolista Edison Flores vuelve a ser noticia, esta vez por ser captado junto a una joven influencer con quien habría pasado la noche en su departamento junto a un grupo de amistades.

Las imágenes fueron difundidas por Magaly TV La Firme este 6 de octubre, donde se ve al jugador de Universitario de Deportes en una actitud muy cercana a la tacneña Antonella Martorell, de 28 años.

Según el informe presentado por el programa de espectáculos, Edison Flores parece haber dejado atrás su etapa de casado y ahora disfruta su soltería acompañado de una mujer que, al parecer, es fanática del club crema y del propio jugador.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Joven fue vista en zonas reservadas en el estadio

En redes sociales, la joven se muestra luciendo la camiseta de la ‘U’ con el número que él porta en los partidos, y además ha sido vista en el estadio Monumental, en zonas exclusivas reservadas para familiares y amigos de los futbolistas.

El informe de la ‘urraca’ detalló que la joven fue captada junto a Flores y su grupo más cercano de amigos, compartiendo una cena el pasado 5 de octubre. Las cámaras de Magaly TV La Firme siguieron al grupo hasta el final de la noche, cuando ambos ingresaron —cada uno en su vehículo— al condominio donde vive el futbolista.

De acuerdo con la narración del programa, ella entró primero con una amiga y otro de los amigos del jugador, mientras que minutos después Edison Flores llegó manejando su camioneta. Todo ocurrió pasadas las 11 de la noche, y aunque no se grabó su salida, el equipo de Magaly dejó claro que la joven pasó la noche en el lugar.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Este domingo por la noche, alrededor de las 9:50 p.m., nuestros urracos captaron a ‘Orejitas’ cenando con un grupo de amigos, y entre ellos destacaba una jovencita. Luego, todos se dirigieron al departamento del futbolista y allí ingresaron los autos de ambos con sus acompañantes”, señaló Magaly Medina durante su programa.

La conductora no dudó en comentar las imágenes con su característico tono irónico, dejando entrever que el futbolista estaría viviendo una nueva etapa amorosa lejos de Ana Siucho, con quien contrajo matrimonio en una fastuosa boda transmitida en televisión nacional en 2019. “Parece que Edison Flores ya superó las penas de amor y ahora disfruta la vida de soltero con una ‘fan incondicional’”, dijo Magaly, mientras repasaba los videos que confirmaban la cercanía entre ambos.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Quién es Antonella Martorell?

Pero, ¿quién es Antonella Martorell, la joven que habría conquistado el corazón del popular ‘Orejitas’? Según el reportaje, tiene 28 años, es de Tacna y estudió Marketing. En redes sociales muestra una vida activa, con viajes, eventos y publicaciones relacionadas al mundo del deporte y la moda. También ha sido vista en repetidas ocasiones en el estadio Monumental, no solo como hincha, sino también en zonas VIP, donde se codea con familiares y allegados de los jugadores de Universitario.

Además, la joven comparte varias fotografías luciendo la camiseta de la Selección Peruana con el número de Edison Flores, lo que ha desatado especulaciones sobre un vínculo más allá de la admiración futbolística. “Ella se muestra como una verdadera fan, pero las imágenes dicen mucho más”, comentó Magaly en tono de sorpresa.

Aunque ni Edison Flores ni Antonella Martorell han emitido declaraciones al respecto, las imágenes han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores del jugador se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que habría superado su separación con Ana Siucho, mientras otros señalaron que tiene derecho a rehacer su vida. ya que está soltero. Por su parte, Siucho ha preferido mantenerse en silencio, enfocada en su labor médica y en el cuidado de su hija.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

