Coronel Víctor Revoredo declaró en juicio contra Wanda del Valle y relató cómo se iniciaron las amenazas de muerte en su contra

El jefe policial declaró en el juicio contra la ciudadana venezolana y contó cómo un sicario le advirtió que habían ofrecido dinero para matarlo

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Revoredo recordó cómo dos testigos confirmaron que ofrecieron dinero para matarlo

El coronel PNP Víctor Revoredo, actual agregado policial del Perú en Chile, participó este jueves en el juicio oral que se sigue contra Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido cabecilla del Tren de Aragua, ‘Maldito Cris’. La mujer es acusada de haber ofrecido dinero para contratar sicarios y asesinar al oficial, quien lideró importantes investigaciones contra organizaciones criminales.

El proceso, a cargo del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho, tuvo como momento central el testimonio del coronel, quien relató cómo se enteró del plan que buscaba acabar con su vida. La audiencia se realizó de forma virtual.

Revoredo contó que uno de los primeros en advertirle sobre el peligro fue Luis Castaño, un testigo que se comunicó con él tras una intervención policial efectuada en julio de 2023, en el conocido búnker “Pantera Rosa” de San Juan de Lurigancho. Durante esa operación, la Policía descubrió indicios de que se había ofrecido una fuerte suma de dinero a cambio de asesinarlo.

Wanda del Valle tiene un
Wanda del Valle tiene un hijo que se encuentra en el Perú. La PNP lo encontró en San Martín de Porres - crédito composición Infobae / Justicia TV

Me está diciendo, jefe, que lo, que lo quieren matar a usted. ¿Quién me quiere matar? Es que me están ofreciendo tanto. Por eso, por eso es que la objetividad no tiene la exquisitez”, recordó el coronel durante su declaración.

Revoredo señaló que él participaba de los operativos, pese a que ya le habían advertido que su cabeza tenía un precio.

Los testigos que confirmaron el intento de asesinato

Durante la audiencia, Wanda del Valle permaneció en silencio. Cuando el coronel comenzó a brindar su testimonio, ella solo se limitó a hacer gestos de negación con la cabeza. El juicio, que comenzó el 22 de octubre, continuará con la declaración de dos testigos clave: Luis Castaño y Deivis Godoy. Ambos habrían recibido el ofrecimiento de dinero para ejecutar el crimen contra el coronel.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Castaño fue quien alertó a las autoridades del plan y colaboró con la Policía para identificar a los involucrados. En tanto, Deivis Godoy habría sido contactado para participar directamente en el ataque, pero rechazó la propuesta.

Wanda del Valle se encuentra
Wanda del Valle se encuentra siendo procesada en el Perú por amenazar de muerte a Víctor Revoredo crédito composición Infobae Perú

Estos relatos se convirtieron en pruebas fundamentales para sustentar la acusación contra Wanda del Valle, quien desde su captura ha negado toda responsabilidad.

Revoredo, por su parte, aseguró que su presencia en el juicio no busca generar lástima ni victimizarse, sino cumplir con su labor como oficial que investigó a una red delictiva que operaba desde Lima hacia otros países.

La fiscalía viene ejercitando su trabajo y nosotros, como parte agraviada, venimos señalando lo que jamás hemos buscado. Nosotros no hemos buscado victimizarlos, es nuestra función, fue nuestra función investigar a estas personas que aparecieron en una red criminal”, explicó en entrevista con Panamericana.

Antes de su captura en
Antes de su captura en Lince, la extranjera difundió en sus redes un clip en el que aparecía Wanda del Valle, expareja de ‘El Maldito Cris’, investigado por sicariato y robo agravado.

Revoredo pide justicia y un proceso imparcial

El coronel también subrayó la importancia de que el proceso judicial avance con transparencia y respeto a los derechos de todas las partes. Aseguró que, pese a las amenazas, continúa comprometido con la lucha contra el crimen organizado y confía en que el Poder Judicial actuará con imparcialidad.

“Y será la justicia quien evalúe y sancione. Todas las partes tienen el derecho a su defensa, a presentar sus alegatos y serán las autoridades judiciales las que finalmente terminen resolviendo este tema”, manifestó a su salida de la audiencia.

⁠Wanda del Valle niega haber
⁠Wanda del Valle niega haber ordenado matar al coronel Revoredo y pide “que no se dejen llevar por lo mediático”|Andina

Las investigaciones fiscales apuntan a que Wanda del Valle habría ordenado el atentado desde el extranjero, luego de que Revoredo dirigiera las operaciones que llevaron a la caída de varios integrantes del Tren de Aragua.

Temas Relacionados

Wanda del ValleMaldito CrisVictor RevoredoTren de Araguaperu-noticias

