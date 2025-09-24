Perú

Fiscalía investiga al coronel Víctor Revoredo por presunta tortura eléctrica a ‘Cortadedos’ de Los Pulpos de Trujillo

El coronel es investigado por presunta tortura tras la denuncia de Jean Pierrot García, alias el ‘Cortadedos’. La Fiscalía recopiló nuevas declaraciones que lo vinculan con hechos presuntamente cometidos en 2024

Por Luis Paucar

El coronel Víctor Reboredo, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo, es investigado por presunta tortura tras una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano

El coronel Víctor Reboredo, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo, enfrenta una investigación por presunta tortura a raíz de una denuncia presentada por Jean Pierrot García Cipriano, alias el ‘Cortadedos’, identificado por las autoridades como el secuestrador más sanguinario de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Según el expediente difundido por Domingo al Día, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de La Libertad abrió una carpeta fiscal tras recibir una acusación directa por abuso de autoridad y violación de derechos humanos.

El proceso se formalizó el 25 de septiembre de 2024. El documento detalla hechos ocurridos durante la gestión de Revoredo como jefe del grupo especial, cargo que desempeñó en 2024 antes de ser designado agregado policial en Chile.

El denunciante, recluido desde abril en el penal de Challapalca e investigado por el secuestro de la hija de un empresario minero, habría ofrecido más de 100 mil soles a cambio de un atentado contra el mando policial, según la televisora.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de La Libertad abrió una investigación formal el 25 de septiembre de 2024

Durante las diligencias, la fiscal provincial Olga Sánchez Gavidia recopiló testimonios que responsabilizan a Revoredo y a su equipo por actos de tortura en una sede ubicada en la urbanización San Andrés, donde opera la División de Investigación Criminal Alcides Vigo Hurtado.

De acuerdo con el expediente, el ‘Cortadedos’ afirmó que le pusieron “un trapo mojado en el abdomen y le pasaron electricidad” y que intentaron ahogarlo en una tina. Agregó que, al negarse a firmar su declaración, un agente le golpeó la cabeza con un arma.

Los informes médicos consignados en el expediente indicaron “lesión traumática externa reciente de origen contuso y lesiones”. A partir de estos hallazgos, se inició una investigación preliminar y la Fiscalía solicitó una evaluación psicológica para determinar posibles secuelas asociadas al episodio denunciado.

En febrero de este año, una resolución desestimó formalizar la investigación preparatoria; no obstante, la fiscal reiteró su intención de seguir recopilando elementos que sustenten la acusación. Como parte de ese esfuerzo, el expediente actualizado al último 10 de septiembre incorpora nuevas declaraciones que vuelven a implicar al coronel y a miembros de su entorno más próximo.

En febrero de 2025 se desestimó formalizar la investigación, pero la fiscal continuó recopilando pruebas, y nuevas declaraciones del 10 de septiembre vuelven a implicar al coronel y su entorno

Revoredo ha sido citado para el 1 de octubre a fin de rendir su declaración ante la Fiscalía.

Pronunciamiento

El año pasado, el entonces ministro del Interior y actual titular de Justicia, Juan José Santiváñez, declaró que dos fiscales en Trujillo acudieron a una comisaría para defender a un detenido. Se trataba de Luz del Milagro Guevara y Olga Sánchez Gavidia, quienes participaron en la diligencia como parte de un procedimiento regular.

Su intervención no fue en respaldo del ‘Cortadedos’, sino en cumplimiento del protocolo para procesar su denuncia por presuntos malos tratos, la cual, según normativa, exige atención médica y evaluación psicológica. La acusación fue presentada tres días después del arresto, y por ley, debía ser tramitada, incluso si provenía de una persona bajo custodia.

