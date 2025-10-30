Perú

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

La conductora de espectáculos fue muy crítica con lo evidenciado por la trujillana, quien muestra una mala relación con el futbolista

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro” | ATV

En la última emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina lanzó una fuerte crítica hacia Pamela López a raíz del nuevo conflicto con Christian Cueva por las visitas del futbolista a sus hijos. Según relató la conductora durante su espacio, la negativa de López a coordinar un encuentro entre los menores y su padre refleja “un juego de poder y control”, una dinámica que, para la presentadora, solo mantiene activa la tensión entre la expareja.

De acuerdo con Magaly TV La Firme, el reciente capítulo en la disputa se desató cuando Christian Cueva, futbolista del Emelec, intentó aprovechar su estadía en Lima para pasar tiempo con sus hijos.

Sin embargo, Fiscalía sostuvo que Pamela López se negó por tener previstas actividades con los menores. La periodista no ocultó su postura al considerar que ese tipo de reacciones “solo buscan incomodar al otro”, postura que compartió de forma enfática ante su audiencia.

“Es un juego de poder y control. Uno quiere ver a sus hijos, y lo puede hacer, pero ella no quiere porque tiene actividades programadas. Es solamente fastidiar al otro. Nada más”, enfatizó Medina.
Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Según el relato presentado por el programa, la conversación entre López y Cueva derivó en una confrontación sobre el acuerdo legal que regula las visitas. El futbolista informó a la madre de sus hijos que llegaría el 11 de octubre y le solicitó permiso para recolectarlos. La influencer respondió que el fin de semana ya estaba reservado para otras actividades familiares.

Durante la transmisión, Magaly TV La Firme mostró los chats donde Pamela López se apoyaba en el acuerdo de conciliación para justificar su decisión, señalando la necesidad de coordinar con 48 horas de anticipación cualquier visita, como estipula el documento judicial.

Medina cuestionó la actitud burocrática y la poca disposición al diálogo en este tipo de situaciones: “Ya se creen ministerio, ya son burócratas. ‘No, 48 horas, sino nada’. Igualito se ponen, en ese plan cuando acá se trata, como cualquier relación de la vida, ceder”, expresó la presentadora.

Magaly TV La Firme explicó que Cueva optó por recordar que el acuerdo judicial le permite ver a los niños durante sus viajes a Perú. Frente a la negativa, el futbolista advirtió que informaría al juzgado por un presunto incumplimiento.

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Según la información que mostró el programa de Medina, este intercambio se produjo pocos días después de que la propia López diera a conocer que el jugador sí ha tenido contacto con los menores en las semanas previas.

Cueva niega vínculo con Widausky y Pamela López muestra chats

Pamela López decidió mostrar mensajes privados para desmentir la supuesta infidelidad de Christian Cueva con Nadeska Widausky, luego de que la modelo asegurara en televisión haber mantenido una relación con el futbolista mientras estaba casado. Según lo exhibido por Magaly TV La Firme, López presentó capturas de pantalla que datan de junio de 2021 en las que Cueva rechaza cualquier tipo de vínculo con Widausky y enfatiza: “Ni la conozco”.

La madre de los hijos del jugador relató a Magaly TV La Firme que el hallazgo de mensajes sospechosos ocurrió en Miami, cuando encontró la cuenta de Instagram de Cueva abierta en su celular. “Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’”, recordó López frente a cámaras, señalando la reacción defensiva del deportista ante su cuestionamiento.

“Ni la conozco”: Pamela López
“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Cueva, en los mensajes revelados por López, niega conocimiento o relación alguna con la modelo. Según los chats difundidos, el jugador insistió: “Te juro por mis hijos que no la conozco”. La situación se da en medio de una crisis en la relación, contexto que también ha sido abordado en declaraciones previas de la pareja.

La polémica surge tras la reciente participación de Widausky en el programa El valor de la verdad, donde aseguró que tuvo una relación clandestina con Cueva. La respuesta de López, con pruebas en mano, reaviva el debate en torno a la vida privada del futbolista y sus vínculos personales.

