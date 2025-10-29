Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra pruebas de sus mensajes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López volvió a alzar la voz y lo hizo con toda la fuerza que le ha dado el tiempo y la decepción. Luego de que Nadeska Widausky confesara en El valor de la verdad haber tenido intimidad con Christian Cueva, la exesposa del futbolista decidió romper su silencio en una entrevista con Magaly TV La Firme.

Frente a las cámaras de Magaly Medina, la trujillana no solo confirmó que descubrió el engaño en 2021, sino que arremetió contra su expareja por haberle regalado dinero a la modelo rubia.

“¿Qué le ha pagado mil dólares? Dios mío, ahora ahí están las respuestas de dónde está el dinero, a ella y a quinientas Nadeskas más, de seguro. Esa lista debe ser larguísima, van a ir saliendo, no solo Nadeska, sino miles de mujeres más, conocidas y sin conocer. Pude salir de ese infierno”, expresó una indignada Pamela López, dejando claro que, en su opinión, las infidelidades de Cueva fueron muchas más de las que el público conoce.

La empresaria contó con detalle el día en que descubrió el vínculo entre Cueva y Widausky. Ocurrió el 12 de julio de 2021, cuando, según relató, notó un mensaje sospechoso en el Instagram del futbolista. “Ella manda el mensaje y yo le dije: ‘Oye, ¿quién es ella?, ¿por qué te escribe?, toda la vida eres un mentiroso, estoy cansada’. Me dijo que no la conoce y cuando entro al mensaje, se había eliminado. No contaba con que yo ya le había tomado una foto”, relató.

Pamela incluso intentó ponerlo a prueba, haciéndose pasar por él en la conversación con la modelo. “Le contesto y le escribo como si fuera él: ‘¿Qué pasó?, se borró’. Para ver si me seguía, pero ya no tuve respuesta”, explicó. Aquella fue la confirmación que necesitaba para entender que una vez más había sido engañada.

Pese a que las pruebas estaban frente a sus ojos, Christian Cueva intentó negarlo todo, aferrándose al mismo discurso que, según Pamela, había repetido en otras ocasiones. “¿De dónde la conocía?, ¿en qué momento?, ¿qué me perdí? Le encaré y la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’. El mismo speech, es increíble. Se quedó con que no la conocía y mira”, dijo la trujillana con ironía frente a las cámaras.

Presentó chats

Durante la emisión del programa, Magaly TV La Firme presentó en exclusiva los chats entre Pamela López y Christian Cueva, en los que el futbolista intentaba negar su relación con Widausky. En uno de los mensajes mostrados, la modelo le había escrito al jugador: “Que tengas lindo viaje mañana, beso”, texto que la trujillana encontró y que provocó la confrontación.

En las respuestas, el futbolista buscó evadir responsabilidades. “No sé quién es, de verdad, Pamela, no la conozco. Estás mal en serio, estás actuando mal, tranquilízate. De verdad ya te dije que no la conozco”, le escribió, intentando que la madre de sus hijos creyera una vez más en su palabra. Pero esta vez, Pamela ya no estaba dispuesta a ceder.

La trujillana también criticó duramente que Cueva haya entregado dinero a la modelo tras su encuentro. Para ella, ese gesto fue una muestra más de cómo el futbolista solía utilizar su posición económica para encubrir sus acciones. “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”, repitió, dejando entrever que este patrón se habría repetido con otras mujeres.

Durante la entrevista, Pamela López se mostró firme, pero también dolida. Contó que el proceso de descubrir y enfrentar las mentiras de Cueva fue devastador, pero que logró salir adelante por sus hijos. “Era un círculo del que parecía imposible salir. Mentía, juraba por los niños, y luego salía otra historia. Pero ya no más. Hoy me siento libre, tranquila, y agradecida con Dios por darme la fuerza para cerrar esa etapa”, dijo con determinación.

