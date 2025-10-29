Perú

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

La exesposa del futbolista mostró pruebas contundentes en Magaly TV La Firme que contradicen lo dicho por el jugador, luego de que Widausky afirmara haber tenido una ‘relación’ con él

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra pruebas de sus mensajes. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López rompió su silencio con contundencia. Luego de que Nadeska Widausky confesara en el programa El valor de la verdad haber mantenido una relación clandestina con Christian Cueva mientras él aún estaba casado, la madre de los hijos del futbolista decidió hablar y mostrar las pruebas que, según ella, demuestran la mentira de quien fuera su esposo.

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, este 28 de octubre, López exhibió los chats privados en los que Cueva negaba rotundamente conocer a la modelo, incluso jurando por sus hijos que no existió ningún tipo de vínculo entre ellos.

El testimonio de Pamela fue directo y lleno de emociones contenidas. Recordó que todo comenzó cuando, estando en Miami con sus hijos, notó algo extraño en el celular de Cueva. El futbolista, según ella, había dejado su cuenta de Instagram abierta, y fue allí donde descubrió un mensaje sospechoso de Nadeska Widausky. Al confrontarlo, él reaccionó a la defensiva y negó todo.

“Ni la conozco”: Pamela López
“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela decidió mostrar en televisión las capturas de pantalla de aquella conversación que datan de junio de 2021, cuando el matrimonio ya atravesaba una fuerte crisis. En los mensajes, se puede leer a un Cueva visiblemente molesto, negando haber tenido contacto alguno con Widausky.

“Ni la conozco”, escribió el jugador, mientras Pamela le insistía en que no podía seguir tolerando mentiras.

Con serenidad, pero también con evidente ironía, López relató el momento exacto en que escuchó al futbolista jurar por sus propios hijos. “¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’. El mismo speech, es increíble. Diosito ha tenido mucha piedad, porque si no, mis hijos estarían en el cielo. ‘Te juro por mis hijos que no la conozco’. Se quedó con que no la conocía, y mira…”, expresó Pamela ante las cámaras de Magaly Medina, dejando ver su mezcla de dolor y sarcasmo.

“Ni la conozco”: Pamela López
“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Nadeska Widausky?

Las declaraciones de Widausky, emitidas el domingo 26 de octubre, causaron gran revuelo mediático. En su participación en El valor de la verdad, la modelo —quien también fue pareja del exfutbolista Chemo Ruiz— aseguró que Christian Cueva le fue infiel a Pamela López con ella.

Contó que su relación se dio en un departamento ubicado en Miraflores, donde ambos habrían mantenido varios encuentros. Además, sostuvo que el futbolista le entregó una suma considerable de dinero, lo que añadió más controversia a su relato.

“Ni la conozco”: Pamela López
“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la entrevista con Magaly Medina, la empresaria dejó claro que no busca venganza, sino defender su versión y demostrar que las mentiras de Cueva ya eran constantes desde hace años. “Siempre lo mismo. Niega, se enoja, me hace sentir culpable, y luego todo se sabe. Ya no más”, comentó con firmeza.

Mientras tanto, Christian Cueva no ha dado declaraciones públicas tras la difusión de estos mensajes ni sobre lo dicho por Widausky. Su silencio ha sido interpretado por muchos como una forma de evitar escalar el conflicto, aunque otros consideran que su falta de respuesta solo refuerza las sospechas.

“Ni la conozco”: Pamela López
“Ni la conozco”: Pamela López revela los chats donde Christian Cueva negó su relación con Nadeska Widausky. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

