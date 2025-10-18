Magaly Medina y Pamela López se burlan de Pamela Franco y ella responde: “Soy valiente y loca”.

La cantante Pamela Franco volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que Magaly Medina y Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, se burlaran de ella en vivo durante el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

La respuesta de la exintegrante de Alma Bella no tardó en llegar y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta cargada de ironía.

Magaly y Pamela López protagonizan momento viral

Durante la reciente emisión del programa de espectáculos de ATV, Pamela López acudió como invitada especial para promocionar un evento de Halloween junto a La ‘Chama’ Méndez, Gabriela Herrera y Flor Ortola.

Todas llegaron disfrazadas, pero el momento que robó la atención fue cuando Magaly Medina aprovechó para lanzar una broma sobre Pamela Franco, actual pareja del futbolista Christian Cueva.

Entre risas y bromas, la conductora comentó que Franco podría disfrazarse de “policía”, haciendo alusión a su recordado comentario de que ella era “la oficial”, cuando se descubrió el triángulo amoroso entre Christian Cueva, Pamela López y Pamela Franco en 2019.

Magaly Medina: “Pero Pamela Franco se podría vestir de policía, para alguna vez ser la oficial”.

El comentario generó carcajadas en el set, especialmente en Pamela López, quien no pudo contener la risa y reaccionó de manera exagerada, lo que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Magaly Medina y Pamela López se burlan de Pamela Franco y ella responde.

Pamela Franco rompe su silencio: “He sido valiente y loca”

Tras la ola de burlas y los videos que inundaron las redes sociales, Pamela Franco decidió pronunciarse. Aunque no mencionó directamente a Magaly Medina ni a Pamela López, su respuesta fue interpretada como una indirecta clara hacia ambas.

A través de sus historias de Instagram, la cantante escribió una frase que generó todo tipo de interpretaciones:

Pamela Franco: “En realidad nunca he estado preparada para nada. Yo solo he sido valiente y loca”.

El mensaje fue acompañado de una canción, lo que hizo que algunos fans sospecharan que se trataba de la letra de un nuevo tema. Otros, en cambio, aseguraron que era una respuesta directa a las burlas emitidas en el programa de la ‘Urraca’.

Pamela Franco rompe su silencio y responde a Pamela López y Magaly Medina. IG

Pamela Franco ignora las críticas y sigue enfocada en su carrera

Pese a la polémica, Pamela Franco ha optado por mantener la calma y no entrar en enfrentamientos directos. Fuentes cercanas a su entorno indicaron que la artista prefiere enfocarse en su carrera musical y en su hija, fruto de su relación con Christian Cueva.

En los últimos meses, Franco ha retomado sus presentaciones con su agrupación y ha participado en diversos eventos locales, buscando dejar atrás los escándalos mediáticos que marcaron su vida personal.

Su actitud serena frente a las críticas ha sido elogiada por sus seguidores. “Hoy dormiré tranquila, sabiendo que he hecho todo de la menor manera posible y que el día de mañana podré hacerlo mucho mejor”, compartió en sus mensajes.

Pamela Franco y Christian Cueva: historia de su amor oculto

El enfrentamiento entre Pamela Franco y Pamela López tiene una larga historia. En 2024, la cantante de cumbia reconoció haber tenido un amorío prohibido con Christian Cueva, mientras estaba casado con López. En ese entonces, Pamela Franco formaba parte de la agrupación ‘Alma Bella’ y su romance habría durado un año.

Tiempo después, Cueva terminó su matrimonio con López y retomó su romance con Pamela Franco. Desde entonces, la influencer trujillana ha sido muy crítica con Franco, aunque ambas han tratado de mantener distancia.

Sin embargo, los recientes comentarios en el programa de Magaly reabrieron viejas heridas y devolvieron el tema a la agenda de espectáculos.

La cantante peruana sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy cariñosa con Christian Cueva y posar con la camiseta del popular club guayaquileño durante su visita al país norteño (Instagram)

Redes sociales estallan tras las declaraciones

El fragmento del programa se viralizó en TikTok y X, donde los usuarios dividieron opiniones. Algunos consideraron que Magaly Medina solo estaba bromeando, mientras que otros acusaron a la conductora y a Pamela López de burlarse cruelmente de Franco.

“Magaly no cambia, siempre sabe dónde meter el dedo en la llaga”, escribió un usuario. “Pamela López se pasó de risa, parecía que lo disfrutaba demasiado”, comentó otro. “Pamela Franco tiene razón, hay que ser valiente para soportar tanto”, agregó una seguidora de la cantante.