Perú

Pronóstico del clima en Cuzco este martes 26 de mayo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

PUBLICIDAD

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Cuzco para este martes 26 de mayo:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 18 grados, la probabilidad de lluvia será del 62%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 1 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, aseguró que nunca firmó documentos de divorcio pese a que el cantante ya planea casarse con Karla Tarazona

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

La actriz cómica negó estar embarazada, pero salió con todo para defender la posibilidad de tener un hijo con su actual pareja

Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

La cubana reveló en ‘Magaly TV, La Firme’ que su hijo adolescente habría sido asfixiado por John Kelvin mientras intentaba defenderla

Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

La hija de Melissa Klug sorprendió a todos en ‘La Granja VIP’ al escoger a Paul Michael para compartir habitación y cama durante una semana

Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia

La representante peruana en el Miss Grand International All Stars 2026 sorprendió al abrir su corazón y revelar el difícil episodio que marcó su infancia

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

Informe del MIMP desarma iniciativa de Milagros Jáuregui para eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’: ¿qué argumenta?

Informe de Contraloría confirma alertas sobre contrato de Galaga: ONPE aplicó regla no prevista en licitación electoral

Elecciones Perú 2026: Cancillería cambia las reglas y locales de votación en el extranjero para la segunda vuelta del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Mia Shalit es galardonada como la mejor portera de la temporada en Israel tras resguardar el arco del Hapoel Jerusalem campeón

Teófilo Cubillas visitó el Estadio do Dragão y el Museo Porto, del que es ídolo absoluto, durante su viaje a Portugal

Gonzalo Bueno asegura presencia en ‘qualy’ de Wimbledon 2026 tras quedarse muy cerca de acceder al cuadro principal de Roland Garros

La atacante argentina Nayla Da Silva se une a las filas de Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/27