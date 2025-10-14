Pamela López acusa a Christian Cueva de vender propiedad sin aviso y denuncia maltrato psicológico: “esto es un abuso”

La expareja del futbolista asegura que desconocidos intentaron tomar posesión del inmueble donde vive con sus hijos, generando preocupación y un nuevo capítulo en la disputa por los bienes familiares (Amor y Fuego)

Pamela López volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto que mantiene con el futbolista Christian Cueva, esta vez por la venta de un inmueble que, según afirma, fue realizado sin previo aviso.

En declaraciones recientes, la empresaria y madre de sus hijos calificó el hecho como una forma de “maltrato psicológico”, señalando que la transacción se hizo sin comunicación formal ni respeto por los acuerdos previos.

La situación generó tensión en el entorno familiar, luego de que personas ajenas al círculo llegaran al edificio alegando ser los nuevos propietarios. López aseguró que no permitirá más abusos y que continuará defendiendo los derechos de sus hijos.

Venta sin aviso y clima de tensión

Según Pamela López, la venta del inmueble sin notificación fue una maniobra para intimidarla. Dijo que la aparición de extraños causó temor e indignación en su familia. (Amor y Fuego)

Pamela López relató en ‘Amor y Fuego’ que la reciente venta de un departamento, presuntamente hecha por Christian Cueva, ocurrió sin que ella recibiera notificación ni carta notarial. “Para mí es un maltrato psicológico seguir vendiendo propiedades sin avisar, sin comunicar nada. Son abusos con los que busca mantener el control”, afirmó con voz firme.

La empresaria explicó que el inmueble en cuestión pertenece al edificio multifamiliar donde aún vive junto a sus hijos. “Cuatro personas que nunca habíamos visto llegaron diciendo que eran los nuevos propietarios y querían tomar posesión del lugar. Fue una situación aterradora”, expresó.

Según López, la aparición de estos supuestos compradores generó miedo e indignación, ya que no sabían cómo actuar frente a desconocidos que reclamaban derechos sobre una propiedad que todavía habitan. Además, cuestionó que el entorno del futbolista no se pronunciara al respecto ni mostrara empatía frente a la situación.

En medio de este escenario, López sostuvo que el proceder de Cueva refleja una intención de ejercer poder psicológico. “Quiere seguir teniendo el control”, comentó, al asegurar que la decisión se dio sin diálogo ni respeto por la estabilidad familiar.

Reclamos y acusaciones de maltrato psicológico

Para López, la conducta de Cueva refleja un intento de control y desprecio. “Nunca le grité ni lo insulté, siempre estuve cuando más me necesitó”, dijo, visiblemente afectada. (Amor y Fuego)

La también figura pública señaló que las recientes acciones de Cueva son una muestra de falta de gratitud hacia ella y su familia. “Siempre lo he dicho, dos por dos son cuatro. Si tienes para viajar y mantener ciertas comodidades, también puedes cumplir con tus responsabilidades. De canje vivo yo y mis hijos”, expresó con ironía, dejando entrever su molestia.

López añadió que, pese a los problemas legales que enfrenta con el jugador, esperaba que las diferencias se trataran con madurez y respeto. “Nosotros nos podemos enfrentar legalmente, pero mi mamá no tiene nada que ver con esto. No voy a permitir que se le involucre ni que se la afecte”, declaró.

Además, sostuvo que las decisiones unilaterales del futbolista afectan directamente el bienestar de sus hijos. “Cree que porque está a su nombre puede hacer lo que quiera, pero no es así. Se encontró con una guerrera que va a pelear por los derechos de sus hijos”, advirtió, visiblemente indignada.

El tono de sus palabras reveló el desgaste emocional que arrastra desde el inicio del conflicto. “Nunca le he faltado el respeto, nunca lo insulté ni lo minimicé. Todo lo contrario, siempre estuve ahí cuando más lo necesitó”, expresó, dejando entrever que lo que más le duele no es la pérdida material, sino la deslealtad y el trato recibido.

Propiedades y disputa por el patrimonio familiar

“Jamás pensé en mi propio beneficio”, dijo López al confirmar que las propiedades figuran a nombre del jugador. Recalcó que seguirá luchando por la estabilidad de sus hijos. (Amor y Fuego)

Durante la conversación, López también confirmó que todas las propiedades familiares figuran legalmente a nombre de Christian Cueva. “Esa es la prueba de que jamás actué buscando beneficios personales”, enfatizó.

La revelación encendió nuevamente el debate sobre la distribución de bienes dentro de la pareja, pues aunque las propiedades fueron adquiridas mientras mantenían una relación, el control total recae en el futbolista.

La empresaria aseguró que esa estructura patrimonial ha sido usada como herramienta de manipulación. “Él cree que porque todo está a su nombre tiene el derecho absoluto, pero no es así”, dijo con determinación.

Su testimonio revela un trasfondo más amplio que el de una simple disputa económica: una lucha por autonomía y dignidad en medio de una separación mediática. López afirmó que no permitirá que las decisiones patrimoniales se conviertan en un arma de poder ni en una forma de castigo.

En medio de la polémica, la madre de familia insistió en que no busca confrontación, sino justicia. “Mis hijos merecen estabilidad y respeto. Voy a defenderlos con todo lo que esté a mi alcance”, remarcó, marcando distancia de los conflictos públicos y enfocándose en el bienestar familiar.

El caso ha vuelto a situar a Pamela López y a Christian Cueva en el centro del debate mediático, no por su pasado sentimental, sino por el alcance de una disputa que involucra bienes, emociones y la exposición pública de una historia que parece no tener tregua.