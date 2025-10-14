Retiro AFP por link y agencia virtual: Así se solicitará en Integra, Prima, Profuturo y Habitat

Solo en un caso habrá un link de retiro AFP, en los demás se habilitará una opción en los aplicativos y agencias vrituales de cada empresa. - Crédito Captura de AFP Integra

La Asociación de AFP ha revelado que el octavo retiro AFP será diferente al anterior. En este caso, ya no habrá solo una web para hacer la solicitud de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de pensiones, sino que cada AFP tendrá su propio proceso.

Así, solo en el caso de AFP Habitat habrá un link dedicado para hacer esta solicitud; para las otras empresas, se habilitará la opción en la agencia virtual de cada una, a la que se puede ingresar por la web, pero también por el aplicativo. Para hacerlo más fácil, estos son los links:

AFP Hábitat se hará la solicitud a través del enlace Ense hará la solicitud a través del enlace https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra se habilitará una opción por medio de la agencia digital, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos: Ense habilitará una opción por medio de la agencia digital, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

En Prima AFP también se habilitará una plataforma para hacer el octavo retiro, según señalaron a Infobae Perú . Sin embargo, aún no se revela el enlace

Profuturo AFP se hará la solicitud por la agencia virtual: Ense hará lasolicitud por la agencia virtual: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

¿Cómo se hará la solicitud de AFP?

Como se recuerda, en 2024, la solicitud de AFP para el séptimo retiro se hizo a través de una sola web dedicada, en la página de la Asociación de AFP. Pero este año este proceso cambiará. Cada AFP tendrá su propio proceso para solicitar las 4 UIT S(S/21.400).

“Estimados afiliados, les informamos que el registro de solicitudes se iniciará el martes 21 de octubre. (...) Los trámites son gratuitos y 100% digitales. Les recomendamos ingresar a los enlaces de sus AFP el día que les corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de su documento de identidad. Pueden conocer a qué AFP están afiliados en este de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea“, resaltó la Asociación de AFP sobre el link del retiro AFP.

Según lo detallada, además, AFP Habitat y Prima AFP serán las única que tendrá una web dedicada para solicitar el retiro y no se hará en su agencia virtual. Infobae Perú pudo comprobar que para otras AFP ya se ha creado un apartado para solicitar el retiro AFP, pero que se activará el mismo martes 21 de octubre.

Habitat y Prima tendrían link

Mientras las otras AFP habilitarán una opción para hacer la solicitud del retiro de hasta 4 UIT (S/21.400), en el caso de AFP Habitat se ha creado una página dentro de su web.

Por el lado de Prima AFP, estos informaron que “comunicarán el 21 de octubre, en todos sus canales oficiales, el link que se destinará para el ingreso de solicitudes de retiro. Este proceso no se realizará en la agencia virtual ni a través de la página web”.

Por el lado de Habitat, se trata de una plataforma que aún tiene una cuenta atrás para el retiro (faltan siete días), pero que se habilitará cuando llegué el martes 21 de octubre, cuando los primeros afiliados podrán registrar estos pedidos.

Este es el enlace: https://retiro.afphabitat.com.pe/

Los tres requisitos para retirar

No habrán condiciones para que un afiliado saque su AFP: mientras sea aportante o haya aportado y mantenga un monto dentro de esta cuenta, podrá retirar. Pero sí hay tres datos necesarios y esenciales (a modo de requisitos) que se le pedirán a todo el que envíe su solicitud para sacar hasta 4 UIT de los fondos. Estos son:

El número de DNI . Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable

La clave web . Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro

número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera Ela donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas . Si no se cuenta con una, se deberá crear.