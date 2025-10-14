Perú

Retiro AFP por link y agencia virtual: Así se solicitará en Integra, Prima, Profuturo y Habitat

En una semana, los primeros afiliados podrás solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Pero para cada AFP el proceso será diferente: en algunos casos con link y en otros por la misma agencia virtual

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Solo en un caso habrá
Solo en un caso habrá un link de retiro AFP, en los demás se habilitará una opción en los aplicativos y agencias vrituales de cada empresa. - Crédito Captura de AFP Integra

La Asociación de AFP ha revelado que el octavo retiro AFP será diferente al anterior. En este caso, ya no habrá solo una web para hacer la solicitud de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de pensiones, sino que cada AFP tendrá su propio proceso.

Así, solo en el caso de AFP Habitat habrá un link dedicado para hacer esta solicitud; para las otras empresas, se habilitará la opción en la agencia virtual de cada una, a la que se puede ingresar por la web, pero también por el aplicativo. Para hacerlo más fácil, estos son los links:

Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

¿Cómo se hará la solicitud de AFP?

Como se recuerda, en 2024, la solicitud de AFP para el séptimo retiro se hizo a través de una sola web dedicada, en la página de la Asociación de AFP. Pero este año este proceso cambiará. Cada AFP tendrá su propio proceso para solicitar las 4 UIT S(S/21.400).

“Estimados afiliados, les informamos que el registro de solicitudes se iniciará el martes 21 de octubre. (...) Los trámites son gratuitos y 100% digitales. Les recomendamos ingresar a los enlaces de sus AFP el día que les corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de su documento de identidad. Pueden conocer a qué AFP están afiliados en este de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea“, resaltó la Asociación de AFP sobre el link del retiro AFP.

Según lo detallada, además, AFP Habitat y Prima AFP serán las única que tendrá una web dedicada para solicitar el retiro y no se hará en su agencia virtual. Infobae Perú pudo comprobar que para otras AFP ya se ha creado un apartado para solicitar el retiro AFP, pero que se activará el mismo martes 21 de octubre.

Así se ve la opción
Así se ve la opción aún no habilitada de AFP Integra para pedir el retiro AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Habitat y Prima tendrían link

Mientras las otras AFP habilitarán una opción para hacer la solicitud del retiro de hasta 4 UIT (S/21.400), en el caso de AFP Habitat se ha creado una página dentro de su web.

Por el lado de Prima AFP, estos informaron que “comunicarán el 21 de octubre, en todos sus canales oficiales, el link que se destinará para el ingreso de solicitudes de retiro. Este proceso no se realizará en la agencia virtual ni a través de la página web”.

Por el lado de Habitat, se trata de una plataforma que aún tiene una cuenta atrás para el retiro (faltan siete días), pero que se habilitará cuando llegué el martes 21 de octubre, cuando los primeros afiliados podrán registrar estos pedidos.

Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas ocho entidades financieras: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco Falabella, Caja Huancayo y Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad). - Crédito Andina

Los tres requisitos para retirar

No habrán condiciones para que un afiliado saque su AFP: mientras sea aportante o haya aportado y mantenga un monto dentro de esta cuenta, podrá retirar. Pero sí hay tres datos necesarios y esenciales (a modo de requisitos) que se le pedirán a todo el que envíe su solicitud para sacar hasta 4 UIT de los fondos. Estos son:

  • El número de DNI. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable
  • La clave web. Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas. Si no se cuenta con una, se deberá crear.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025Asociación de AFPperu-economia

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Nanay, tierra de nadie: comunidades bloquean ríos para salvarse de la minería ilegal, mientras mujeres lideran última defensa ribereña

Ciudadanos peruanos de la cuenca del Nanay recurren a medidas extremas para frenar el avance de la minería de oro con mercurio, enfrentando violencia y abandono según un informe de DAR que alerta graves impactos sociales y ambientales

Nanay, tierra de nadie: comunidades

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

El arquero peruano se prepara para el crucial duelo por el Torneo Clausura. En lo que va de la temporada, ha tenido participación en solo cinco partidos, ocupando mayormente el rol de suplente detrás de su compañero boliviano

Angelo Campos será el arquero

SAT Lima ofrece beneficios a contribuyentes que paguen sus multas antes del 28 de noviembre

La entidad informó que los descuentos, que podrán ser de hasta el 90 %, varían según el año de la multa y el canal de pago elegido por los contribuyentes

SAT Lima ofrece beneficios a

Indecopi alerta que marcas de alimentos no cumplen con incluir octógonos y podrían ser multadas con más de S/3 millones

La entidad detectó que numerosos alimentos procesados vendidos en Lima y Callao no muestran los octógonos de advertencia “Alto en azúcar”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”, pese a ser obligatorios por ley

Indecopi alerta que marcas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí y Mininter alistan

José Jerí y Mininter alistan plan de emergencia para reforzar la seguridad de artistas tras atentado a Agua Marina

Abogado de Dina Boluarte celebra rechazo del impedimento de salida: “Ha sido una semana difícil para la presidenta”

Exintegrantes del GEIN cerca de ingresar al Mininter: Vicente Tiburcio los quiere como asesores y ellos están dispuestos

Policías que maltraten a sus parejas, incluso si no son convivientes, podrían ser pasados al retiro

Óscar Arriola negó interferencia política en la falta de captura de Vladimir Cerrón

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en la Preliminar

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

Magaly Medina aconseja a Daniela Darcourt tras su separación de Waldir Felipa: “Necesita alguien que esté a su nivel”

Flavia López se pronuncia luego de accidente en Miss Grand International: “Estaba en shock, pero no iba a tirar la toalla”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

Magaly Medina cuestiona la reacción de Silvia Cornejo tras nuevo ampay a su esposo: “Sale toda retadora”

DEPORTES

Angelo Campos será el arquero

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

Universitario lucha por ascender a la Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3

“Ya no es la mejor”: Mirtha Uribe y su rotunda opinión sobre el presente de Ángela Leyva en la selección peruana de vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Elina Rodríguez, refuerzo de Alianza Lima, expone sus referencias del club: “Me dicen que es el más grande de Perú”