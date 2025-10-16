Perú

Dos días de alerta en Real Plaza Centro Cívico tras amagos de incendio: Explicación oficial del centro comercial

Emergencias en ductos de restaurantes activan protocolos y cierran locales, mientras el centro comercial explica medidas tomadas y compromete más controles

El Real Plaza Centro Cívico, ubicado en el corazón de Lima, vivió dos jornadas consecutivas marcadas por la alarma. Entre el 14 y el 15 de octubre, se reportaron amagos de incendio en ductos de extracción de restaurantes dentro del centro comercial.

Estos hechos movilizaron a los equipos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), que acudieron con prontitud durante ambas emergencias.

El primer incidente, atendido la mañana del martes, fue catalogado oficialmente como incidente con materiales peligrosos, provocado por una fuga de gas GLP en un balón domiciliario de 10 kilos.

La rápida intervención de los bomberos, junto con la acción del personal de serenazgo y agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), permitió controlar los eventos y evitar consecuencias mayores.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia realizaron extensas verificaciones en las zonas afectadas, coordinando la evacuación ordenada de personas y el aseguramiento de las vías de acceso.

Las acciones incluyeron guiar a los asistentes hacia salidas seguras y mantener despejadas las áreas necesarias para el ingreso de las unidades de emergencia.

Incendio en el Real Plaza del Centro Cívico por fuga de gas | @RogerAderly

Según los reportes de la página oficial del Cuerpo General de Bomberos, el segundo evento, registrado la mañana del miércoles, tuvo como foco una chimenea de un local de comida, a la altura de la avenida Bolivia Nro. 100.

La humareda visible en el entorno y en el interior del recinto generó inquietud entre trabajadores y usuarios, quienes siguieron las instrucciones de evacuación.

Hasta la fecha, no se han reportado personas heridas ni se confirmó la existencia de daños estructurales tras ambos episodios.

Las autoridades y equipos técnicos mantienen las inspecciones y verificaciones para determinar las causas exactas de estos amagos.

Nuevo amago de incendio en
Nuevo amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden la emergencia | Noticias.pe

Real Plaza Centro Cívico emitió comunicado

Tras la doble emergencia, Real Plaza emitió un comunicado oficial para detallar lo ocurrido y las medidas implementadas en respuesta a los incidentes.

El documento confirma que ambos sucesos fueron hechos independientes, controlados sin mayores contratiempos gracias a la activación de los protocolos de seguridad interna y la colaboración directa con el Cuerpo General de Bomberos.

“Entre ayer y hoy, se registraron dos amagos de incendio en los ductos de extracción de dos restaurantes ubicados en el centro comercial Centro Cívico”, precisó la empresa, descartando vínculos directos entre los eventos.

El centro comercial aclaró que “no se reportaron personas heridas ni daños estructurales. Los locales involucrados fueron cerrados temporalmente por disposición municipal, mientras se realizan las inspecciones y verificaciones técnicas correspondientes”.

Actualmente, se mantiene la operación habitual en los demás espacios del complejo, sin restricciones para el acceso del público.

En su pronunciamiento, Real Plaza Centro Cívico resaltó el trabajo permanente en prevención y el “refuerzo continuo de la cultura de seguridad en conjunto con locatarios y las instituciones competentes”.

La empresa puso énfasis en el compromiso hacia sus visitantes, locatarios y colaboradores: “Trabajamos de manera permanente en la prevención y mejora continua de nuestros procesos priorizando siempre a nuestros visitantes”.

