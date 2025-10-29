¿Cuál es la cantidad mínima de agua que necesitan los riñones a diario para eliminar toxinas?

El agua total que recibe el organismo no proviene únicamente de los líquidos que bebemos, alrededor del 20 % también se obtiene de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua es un elemento vital para la salud y el bienestar del cuerpo humano. No solo hidrata, sino que también participa en casi todas las funciones biológicas del organismo. Según el Ministerio de Salud (Minsa), entre el 50 % y el 70 % del peso corporal está compuesto por agua, y mantener una adecuada hidratación permite que los órganos trabajen correctamente, que los nutrientes se transporten y que las células eliminen los desechos metabólicos. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que la falta de agua puede provocar fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos y, a largo plazo, afectar la función de los riñones, órganos esenciales en el proceso de filtración y eliminación de toxinas.

El cuerpo pierde agua constantemente a través del sudor, la respiración y la orina, por lo que es necesario reponerla de manera continua. Beber suficiente agua cada día no solo evita la deshidratación, sino que también facilita el trabajo de los riñones. Al respecto, un factor clave para mantenerlos sanos consiste en conocer cuál es la cantidad mínima de agua que necesitan para eliminar las toxinas del cuerpo de manera efectiva.

¿Cuál es la cantidad mínima de agua que necesitan los riñones para eliminar toxinas?

Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, eliminar los desechos y mantener el equilibrio de agua y sales minerales en el organismo. Para realizar estas funciones correctamente, necesitan una cantidad mínima de líquido que garantice la formación de orina suficiente para arrastrar las toxinas fuera del cuerpo.

Una hidratación adecuada mejora la capacidad de filtración del riñón (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con especialistas en nefrología de EsSalud y del Minsa, la cantidad mínima de agua que los riñones necesitan para cumplir con este proceso es de aproximadamente 1,2 litros al día. Esta cifra puede variar ligeramente según la edad, el peso corporal, el nivel de actividad física y el clima, pero representa el punto de referencia básico para mantener la función renal en condiciones normales.

Beber menos de esta cantidad dificulta el trabajo renal y puede provocar que los desechos se acumulen en la sangre, aumentando el riesgo de padecer infecciones urinarias, cálculos renales o insuficiencia renal a largo plazo. Por el contrario, mantener una hidratación adecuada mejora la capacidad de filtración del riñón, favorece la eliminación del sodio y ayuda a conservar un equilibrio saludable entre los electrolitos del cuerpo.

No obstante, es importante recordar que el agua total que recibe el organismo no proviene únicamente de los líquidos que bebemos. Alrededor del 20 % también se obtiene de los alimentos, especialmente frutas y verduras ricas en agua como el pepino, la sandía, la naranja o el tomate. Aun así, los expertos recomiendan distribuir la ingesta de agua a lo largo del día, evitando consumir grandes cantidades de una sola vez.

Por qué es importante que los riñones eliminen las toxinas

Mantener una buena hidratación permite prevenir problemas como la formación de piedras renales o la insuficiencia renal crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, los riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre y eliminan aproximadamente dos litros de desechos en forma de orina. Este proceso es esencial para mantener el cuerpo libre de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo, como la urea o el ácido úrico.

Cuando los riñones no eliminan correctamente estas toxinas, los desechos se acumulan y comienzan a dañar los tejidos, afectando otros órganos vitales como el corazón o el hígado. Además, la retención de líquidos y el exceso de sodio pueden elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por ello, mantener una buena hidratación permite que los riñones trabajen de forma eficiente, reduciendo la carga de toxinas y previniendo problemas como la formación de piedras renales o la insuficiencia renal crónica. También favorece el equilibrio del pH sanguíneo y ayuda al cuerpo a eliminar sustancias que no necesita, como restos de medicamentos o exceso de minerales.