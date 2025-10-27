Perú

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

La parlamentaria anunció su salida de la bancada fujimorista y pidió a la Oficialía Mayor del Congreso ser considerada como no agrupada

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

La congresista Vivian Olivos presentó este lunes su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, decisión que atribuyó a “motivos estrictamente personales y de conciencia”, según consta en el oficio remitido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno.

En su carta de dimisión, la legisladora destacó sus 15 años de participación en la organización política liderada por Keiko Fujimori y solicitó que, desde ahora, se le considere como no agrupada “para fines administrativos”.

“Como congresista de la República, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú”, se lee en el documento.

Con la salida de Olivos, la bancada fujimorista queda con 23 integrantes. En mayo de 2023, el legislador Luis Cordero Jon Tay presentó su dimisión “voluntaria e irrevocable” tras ser vinculado a gestiones de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El español’, relacionadas con la adquisición de equipos de interceptación para espionaje contra opositores al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Tras su renuncia, la bancada
Tras su renuncia, la bancada fujimorista queda con 23 integrantes, luego de otras salidas y expulsiones

Durante ese periodo, Fuerza Popular expulsó a la congresista María Cordero Jon Tay luego de la difusión de un audio en el que solicita una parte del sueldo a uno de sus trabajadores, hecho que derivó en un proceso disciplinario interno.

Un informe periodístico reveló que solicitaba hasta el 75% del salario de un exasesor de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, comisión que presidió antes de conocerse la denuncia. Su puesto fue asumido por la accesitaria Magally Santisteban.

Olivos, quien tiene una sentencia por falsificación de documentos en perjuicio del Congreso, había anticipado su salida de la bancada a través de una publicación en Instagram y se despidió en un mensaje dirigido a sus seguidores. “Gracias por su respaldo a quienes sí valoraron mi trabajo”, señaló.

Polémicas

En 2024, la parlamentaria fue protagonista de una polémica al visitar la ciudad de Chancay, donde recibió abucheos y críticas por parte de ciudadanos y periodistas locales. La tensión aumentó cuando, ante los reclamos por su labor parlamentaria, respondió con un beso dirigido a un periodista.

Entre gritos de "¡Mentirosa!" y tensión con los medios, la visita de la congresista Vivian Olivos desató la indignación de los residentes de Chancay. (X: Arturo Gutierrez)

“Soy de las mujeres que no mienten, soy de las mujeres que escucha. Gracias y ¡que viva la inseguridad! Pedimos justicia por toda la sangre derramada en el distrito”, dijo. Posteriormente, cuando fue cuestionada por su presunto bajo compromiso en temas de salud y educación, replicó a un reportero: “He hecho más que tú”.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y Fuerza Popular, tras determinar que el proceso que se le seguía por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 “carece de sustento jurídico”.

La decisión del TC declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se le sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.

Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.

Temas Relacionados

Vivian OlivosFuerza Popularperu-politicaKeiko Fujimori

Más Noticias

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

El titular del grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, adelantó que citarán a los involucrados para testificar y ahondar sobre los hechos

Comisión de Ética confirma segunda

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Las 15 deportistas en el plantel tendrán una participación activa en tres frentes diferentes a lo largo del nuevo periodo (Liga Peruana, Mundial de Clubes y Campeonato Sudamericano). El protagonismo de cada una será escalonado

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este lunes 27 de octubre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la ciudad peruana

Conoce dónde están las gasolineras

La cocaína escondida en microondas: Dirandro frustra envío del Vraem que llegó a Lima y tenía como destino Estados Unidos

El decomiso permitió identificar al presunto cabecilla extranjero conocido como el Dominicano y exponer cómo el Vraem conecta hoy con redes internacionales

La cocaína escondida en microondas:

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

Congreso aplicaría figura de ‘la silla vacía’ y escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin accesitario, advierte Fernando Rospigliosi

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo rompe su silencio:

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

DEPORTES

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”