“¡Qué viva la inseguridad!”: la accidentada presentación de la congresista fujimorista Vivian Olivos en Chancay

Entre gritos de "¡Mentirosa!" y tensión con los medios, la visita de la congresista Vivian Olivos desató la indignación de los residentes de Chancay. (X: Arturo Gutierrez)

La ciudad de Chancay fue escenario de un evento que dejó mucho más que una presentación protocolar. La congresista del partido Fuerza Popular, Vivian Olivos, llegó a su localidad acompañada del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para supervisar el despliegue de un contingente policial que tendría como objetivo reforzar la seguridad en la región. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de cooperación y diálogo entre autoridades y vecinos terminó siendo una muestra del rechazo público hacia la figura de la parlamentaria.

Desde el inicio de su intervención, los abucheos no cesaron. Carteles con consignas de descontento fueron desplegados por los presentes, mientras se escuchaba con fuerza: “¡Mentirosa! ¡Fuera de Chancay! ¡Chancay te repudia!”. Lejos de calmar los ánimos, Olivos decidió seguir con su discurso. “Soy de las mujeres que no mienten, soy de las mujeres que escucha”, expresó, intentando conectar con la población. No obstante, la tensión siguió creciendo.

La parlamentaria continuó agradeciendo la presencia del tirular del Interior, destacando que, según sus palabras, “por primera vez viene un ministro a Chancay”. En su intento de conectar con los pobladores diciendo que ella nació y vive en esa ciudad, pero los gritos de rechazo la siguieron acompañando.

En medio de su intervención, lanzó una frase que desató aún más la indignación de los presentes: “Gracias y ¡que viva la inseguridad! Y pedimos justicia por toda la sangre derramada en el distrito”, exclamó Olivos, lo que generó comentarios en redes sociales y entre la población que se encontraba en el lugar.

Enfrentamiento con la prensa

La parlamentaria fue recibida con abucheos y pancartas de rechazo desde el inicio, reflejando el descontento de los vecinos. (Composición: Infobae)

La situación se había vuelto tensa incluso antes de su discurso ante los vecinos. A su llegada, Olivos ya había protagonizado un incidente con los medios locales. Durante una breve rueda de prensa, un periodista la cuestionó sobre su falta de compromiso en áreas sensibles como salud y educación. El ambiente se tornó más incómodo cuando la congresista respondió con una actitud desafiante. “He hecho más que tú”, replicó la congresista, evadiendo la pregunta y minimizando la crítica del reportero.

El cuestionamiento sobre su desempeño no terminó ahí. El periodista insistió, preguntándole si había realizado alguna gestión concreta para mejorar la infraestructura sanitaria de Chancay, una demanda urgente en la localidad. la parlamentaria, en lugar de responder con cifras o propuestas, optó por devolver un gesto de ‘burla’: un beso volado hacia el periodista, lo que fue interpretado por muchos como una muestra de desdén ante la gravedad de la pregunta.

El episodio no solo exacerbó las críticas de la prensa local, sino que también intensificó la molestia de los vecinos, quienes ya habían mostrado su rechazo a la presencia de la parlamentaria desde su llegada. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Videos de su interacción con la prensa y su controvertida frase sobre la inseguridad se viralizaron rápidamente, generando una ola de reacciones que ampliaron el impacto negativo de su visita.

“La congresista que no se vende”

Fujimorista Vivian Olivos cuestionó la labor del JNE y la ONPE. Foto: Congreso de la República.

En su discurso ante la comunidad, Olivos intentó reivindicar su imagen ante el público, destacando que a pesar de las críticas, ella sigue trabajando para la población. “Yo sigo trabajando porque fui elegida, y a mí me van a recordar como una congresista que sacó la cara por un pueblo, la congresista que no se vende”, afirmó. A pesar de estas declaraciones, los vecinos de Chancay no parecieron convencidos.

El despliegue policial que acompañó a la congresista y al ministro del Interior también fue motivo de críticas. Muchos residentes consideraron que la llegada de más efectivos no soluciona los problemas estructurales de la ciudad. La inseguridad es un tema prioritario para los vecinos, quienes han denunciado repetidamente la falta de recursos y estrategias efectivas para enfrentar la delincuencia. Ante ello, la congresista hizo énfasis en que Chancay está recibiendo la atención que merece, mencionando que el refuerzo policial es una señal de que se está priorizando el tema en la ciudad.