Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

José Luis Rodríguez, el popular Pelao de Todo Good, anunció que le espacio de las mañanas no continuará en esta nueva etapa

La mañana de este lunes, Todo Good inició una nueva etapa y presentó su set renovado. Durante la emisión, José Luis Rodríguez (‘El Pelao’) anunció en vivo el cierre del podcast ‘Good Time’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

La noticia sorprendió a los seguidores que esperaban la habitual aparición del programa a las 11:00 a.m. Good Time se había posicionado como uno de los contenidos más solicitados dentro de la programación del canal.

Rodríguez tomó la palabra y explicó: “Es una nueva fase del canal ‘Todo Good’. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y parte de esos compromisos, con el proyecto de ‘Good Time’, van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose”.
El conductor agradeció públicamente el aporte del programa a la audiencia y al propio canal. “Creo que Good Time ha sido gran parte del proyecto, les deseo todo lo mejor”, manifestó Rodríguez durante la transmisión en directo.

El cierre responde a la falta de acuerdos en esta nueva etapa. Rodríguez sostuvo: “No hemos llegado a acuerdos que teníamos que llegar en esta nueva fase”. Aclaró que la noticia no responde a diferencias personales. “Yo sé que es una noticia difícil, han sido parte muy importante del canal. Créanme que no ha sido fácil llegar a este punto”, señaló.

Frente a posibles rumores, Rodríguez fue contundente. “No jugaría con algo así”, afirmó, desligando la decisión de cualquier tipo de broma hacia la audiencia.

La reacción de los conductores

Luego del anuncio, Gerardo Pe, Mario Irivarren, Laura Spoya y el productor Abneer compartieron una foto juntos con un mensaje simbólico: “11:11”.

Además, los cuatro recurrrieron a sus redes sociales para publicar una historia con la frase “Gracias manada”, sin añadir explicaciones.

Se espera que en los próximos días los conductores puedan referirse con mayor detalle a la salida de su espacio. Por el momento, desde Todo Good evitaron ahondar en los motivos y consideran cerrada la etapa.

La formación original del equipo contemplaba al ‘Flaco’ Granda, periodista deportivo, aunque luego el concepto se replanteó. Fue así como se sumó Gerardo Pe’, youtuber conocido por su contenido sobre Lima Norte y lingüística urbana.

Mario Irivarren cuenta: “Inicialmente, grabamos un podcast Laura y yo, con el ‘Flaco’ Granda, que en paz descanse. Ya luego lo reemplazamos con otra alma, con Gerardo. Grabamos un primer piloto, que se sintió súper bien. Después, grabamos otro y luego salimos al aire. Resultó mejor incluso de lo que nosotros mismos esperábamos”.

Gerardo Pe’, quien apenas conocía a sus nuevos compañeros, destacó en la misma entrevista: “Cuando hicimos el piloto, me sentí súper cómodo. Este proyecto me ayudó en lo personal, ellos me hacen bastante bien”. Así nació uno de los podcasts más populares del canal.

