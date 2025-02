La historia detrás de ‘Good Time’: el podcast de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ que casi tuvo otro conductor

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' hablan sobre el inicio de 'Good Time'. (Video: Paula Elizalde)

Con tan solo un mes en el aire, el podcast ‘Good Time’ se ha convertido en una de las grandes revelaciones del streaming en Perú, logrando captar la atención de una audiencia diversa que se engancha con sus conversaciones desenfadadas, espontáneas y, a veces, controvertidas. La propuesta de este programa, transmitido en vivo de lunes a viernes a las 11 a.m. a través del canal de streaming ‘Todo Good’, está lejos de ser la típica charla de entretenimiento. Bajo la dirección de Abneer Robles, ‘Good Time’ combina tres personalidades aparentemente dispares, pero que han logrado una química inexplicable: Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’.

¿Cómo se creó ‘Good Time’?

El origen de ‘Good Time’ se remonta al 2024, cuando Abneer Robles, productor del podcast, pensó que sería una idea brillante crear un espacio bajo la conducción de Mario Irivarren, modelo y actual integrante de ‘Esto es Guerra’, conocido por su pasión por el gimnasio y por haber sido el ‘chambelán’ soñado de las quinceañeras gracias a su popularidad en ‘Combate’; y Laura Spoya, modelo, influencer y ex Miss Perú, quien, además de su indiscutible belleza, destaca por su pasión por el esoterismo, la cocina y una personalidad directa.

Aunque la idea inicial era complementarlos con el ‘Flaco’ Granda, periodista deportivo, el concepto fue replanteado y se incorporó a la ecuación Gerardo Pe’, popular youtuber y creador de contenido, experto en las zonas rojas de Lima Norte y en casi todas las jergas peruanas posibles, quien alguna vez formó parte del canal de YouTube DeBarrio.

'Good Time' se ha convertido en una de las grandes revelaciones del streaming en Perú | Paula Díaz - Infobae Perú

Laura Spoya, quien fue la primera en ser convocada, recuerda cómo comenzó todo, en entrevista con Infobae Perú: “Abneer me comentó la idea el año pasado. Justo Mario y yo estábamos involucrados en un proyecto que, al final, no salió a la luz, afortunadamente. Luego de este programa que no salió, Abneer se comunicó con nosotros dos. Nos dijo la idea y nos encantó”.

“El último en sumarse a la idea fue Gerardo. Inicialmente, grabamos un podcast Laura y yo, con el ‘Flaco’ Granda, que en paz descanse (risas). Ya luego lo reemplazamos con otra alma, con Gerardo. Grabamos un primer piloto, que se sintió súper bien. Después, grabamos otro y luego salimos al aire. Resultó mejor incluso de lo que nosotros mismos esperábamos”, complementó Mario Irivarren.

Gerardo Pe’, por su parte, quien solo conocía a Mario Irivarren por su paso por ‘Combate’ y a Laura Spoya por su presencia en la televisión, describió la experiencia como una verdadera revelación: “Ya cuando hicimos el piloto, me sentí súper cómodo. Abneer también me comentó el proyecto, me gustó mucho porque yo sí quería empezar este año con nuevas cosas. Entonces me ayudó en lo personal, ellos me hacen bastante bien”.

Desde su creación, 'Good Time' ha desafiado las expectativas, superando incluso las dudas sobre su éxito | Paula Díaz - Infobae Perú

Opiniones sin pauta, sin filtro

El primer episodio de Good Time fue tan desinhibido que sus conductores prefieren mantenerlo en secreto. Aunque Laura Spoya asegura que “todos los días decimos cosas funables”, los tres reconocen que ese primer ensayo podría ponerlos en problemas. “Si ese piloto se publicara por completo, probablemente nos funarían en redes sociales”, agregó Mario Irivarren.

Gerardo Pe’ lo llama directamente “el episodio perdido de Good Time”. A pesar de lo atrevido del contenido, ese primer piloto fue clave para forjar la química que más tarde definiría al programa. Y aunque siempre bromean diciendo que no tienen pauta, su productor les proporciona los temas a desarrollar, pero nunca les impone qué decir o cómo comportarse en vivo.

Gerardo Pe’ fue el último en ser convocado para unirse a 'Good Time', completando la dinámica con Mario y Laura | Paula Díaz - Infobae Perú

“Siempre nos reímos de que no tenemos pauta, que todo es improvisado, pero en realidad sí tenemos pauta, solo que no es tan estructurada. Es una hoja, tipo guía, donde están los temas. No tenemos nada estructurado como tal porque es un programa divertido, fresco, donde se improvisa mucho”.

Mario Irivarren, por su parte, disfruta de la mayor libertad que ofrece el streaming, comparándolo con la televisión: “Lo lindo del streaming es que aguanta mucho más la broma, el humor, la joda. Por la décima parte que yo he dicho acá, ya me hubieran botado de ‘Esto es Guerra’. En la televisión en general no se puede decir nada, todo ofende, todo es burla, clasismo, racismo y discriminación. No se puede decir nada, está excesivamente regulado”.

Laura Spoya destaca la conexión especial con la audiencia, más allá de solo entretener | Paula Díaz Elizalde - Infobae Perú

“Aquí nos han dado una libertad increíble. Yo tengo muchísima correa, puedo molestar a Mario y a Laura. Entonces creo que por eso, por esa confianza que tenemos, que conectamos al toque desde el primer piloto. Siento que es el éxito del programa: la confianza que tenemos entre nosotros”, añadió Gerardo Pe’.

¿Miedo a las críticas?

En ‘Good Time’, la libertad de expresión es una constante, pero las críticas siempre están presentes. Mario Irivarren tiene claro cómo manejarlas: “Yo estoy curtido con el tema de las cancelaciones. Siempre les digo a los chicos, no importa lo que digas o hagas, siempre alguien se va a ofender. Yo me enfoco en el 99.9% de comentarios positivos”.

Mario Irivarren se siente cómodo en 'Good Time', mostrando una faceta diferente a su imagen de chico reality | Paula Díaz - Infobae Perú

Por otro lado, Laura Spoya admite que las críticas sí la afectan más, aunque está aprendiendo a lidiar con ellas. “A mí me toma horas de terapia. Me recuerda a mis épocas de Miss Perú, cuando me atacaban por todo. Cuando me fui a México, me alejé de todo eso, pero al regresar y estar en el streaming, me han funado como nunca (risas). Pero si alguna marca se va porque no coincide con mi manera de expresarme, ya vendrán otras”, comentó.

“Es cuestión de experiencia. A estas alturas, creo que ya no nos puede ofender un comentario o dos de 50 positivos. Creo que al principio sí te puede chocar, pero ahora estamos bien”, complementó Gerardo Pe’.

A pesar de los comentarios negativos que reciben, Mario aseguró que nadie ha sido realmente “funado” y espera que esto se mantenga así. Incluso, defendió a Laura Spoya, quien ha perdido algunas marcas en el camino: “Las marcas que te han dejado, Laura, no es porque te hayan funado, sino porque te has mostrado tal y como eres. Yo creo que esas marcas te hacen un favor, porque se pierden a tu mejor versión”.

Laura Spoya, ex Miss Perú y modelo, asegura que "hay Good Time para rato" | Paula Díaz - Infobae Perú

‘Mi manada, mi familia’

Con tan solo un mes de trabajo juntos, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ se han convertido en algo más que compañeros de trabajo: se consideran una verdadera familia. El trío ha logrado una química que ha cautivado a la audiencia de ‘Good Time’, el podcast que, en poco tiempo, ha conseguido un recibimiento tan cálido que ellos mismos no esperaban.

“Siento que somos amigos de toda la vida. Además, tenemos una comunidad muy bonita. Siento que la gente no solamente nos mira porque los entretenemos, sino que realmente están creando una conexión especial con nosotros. Eso me parece invaluable (...) También lo tomamos con mucha humildad. Nosotros mismos somos nuestra propia competencia. No estamos fijándonos qué están haciendo en otro podcast, o cuántos suscriptores tienen en este momento, o cuántas personas tienen en vivo. Hay público para todos”, manifestó la ex Miss Perú.

'Good Time' cumplió un mes este 20 de febrero, por lo que hicieron una transmisión especial | Instagram/@goodtimepee

Gerardo Pe’, por su parte, destaca que para él el podcast no es solo trabajo, sino una forma de desconectar y disfrutar. “Para mí es como una reunión de amigos. Yo no vengo a trabajar, vengo a reírme, a distraerme. Hay mucha gente que se identifica con nosotros al momento de contar nuestras experiencias. La gente pensaba que no íbamos a funcionar y mira, estamos número uno muchos días, por no decir casi todos”, comentó.

“Por eso, Good Time mi familia, mi manada”, añadió Mario Irivarren, quien es el más entusiasta de todos por el buen recibimiento del podcast, dado que ha encontrado un espacio para liberar una faceta de sí mismo que, hasta ahora, había estado oculta detrás de su imagen de “chico reality”.

Zumba, exparticipante de 'Combate', fue invitado a 'Good Time' | Paula Díaz - Infobae Perú

“Me encanta que vean otra faceta mía. Yo cuando me junté con el Pelado al inicio de esto, le dije que mi principal motivación era tener un lugar donde expresarme, porque siento que toda la vida han callado mi voz. Me han encasillado como ‘chico reality, ‘Esto es Guerra’ y la famosa broma del ‘arma vasito’ o ‘saca tuerca’. Yo sé soy mucho más que un chico que hace ejercicio. Tengo mis opiniones muy claras y ordenadas, lo único que necesitaba era una vitrina para poder expresarlas y por eso es me siento muy cómodo en el streaming”, dijo.

A pesar del éxito que han tenido con el podcast, el competidor de ‘Esto es Guerra’ mantiene una actitud cautelosa y realista. “Siento que aún no hemos logrado nada extraordinario”, afirmó con humildad. “Hemos tenido muy buen recibimiento y queremos seguir creciendo. Esperemos que la gente nos siga apoyando, pero siempre con los pies en la tierra. Yo he sabido estar arriba y también he sabido estar abajo”.

El competidor de 'Esto es Guerra' busca reinventarse y dejar atrás su imagen de 'arma vasitos'. (Video: Paula Elizalde)

El futuro de ‘Good Time’

Los planes para ‘Good Time’ no se detienen, y el trío tiene en mente llevar su conexión con la audiencia a un nivel aún más personal. Laura Spoya señala con entusiasmo: “Hay Good Time para rato. Definitivamente, estamos mirando hacia el futuro. No solo nos sentamos a hablar, sino que siempre estamos en conversaciones sobre qué ideas nuevas podemos traerle al público. Uno de los proyectos que más nos emociona es hacer un show en vivo, porque creemos que sería la manera perfecta de conectar de manera directa con la gente”.

Además, el equipo de ‘Good Time’ está considerando incluir más actividades IRL (en vivo) fuera del set. “Queremos ir a una cubanada, queremos salir de fiesta, queremos ir a comer, ir a diferentes lugares, a probar comida, convivir con la gente. Pero bueno, esta idea la tenemos desde el día 1″, agregó la exreina de belleza, emocionada por los nuevos retos que enfrentará el podcast este 2025.

Los presentadores de 'Good Time' se mostraron emocionados por el éxito del podcast. (Video: Paula Elizalde)