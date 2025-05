Laura Spoya deja ‘Good Time’ tras confirmar separación con su esposo Brian Rullan: “Necesito tiempo para curarme”

Laura Spoya deja Good Time tras confirmar separación con su esposo. YouTube/ Good Time

Este martes 27 de mayo, Laura Spoya se tomó unos minutos de su programa Good Time para hablar de su vida sentimental. Después de muchas especulaciones, finalmente la exreina de belleza confirmó que estaba separa de su esposo y padre de sus hijos, Brian Rullan.

Esto después que Good Time tuviera en su set a Israel Dreyfus, quien en medio de bromas, habló de las salidas nocturnas de Laura Spoya y mencionara que está e4n proceso de divorcio.

Estas palabras causaron revuelo tanto en el programa como en redes sociales. Mientras muchos le brindaron su respaldo a la influencer, otros criticaron sus acciones y cuestionaron que no confirme su separación. Ante ello, Laura Spoya decidió romper su silencio.

“Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo. Nunca es fácil cuando una relación se termina. Nunca es fácil cuando estás en proceso de separación. Y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia”, expresó la rubia en medio de lágrimas.

Tras recibir el apoyo de sus compañeros de conducción, además del propio productor del programa, Laura Spoya anunció que necesita un tiempo para procesar todo lo que esta viviendo. Es por ello que se alejará de Good Time por tiempo indefinido.

“Me voy a retirar porque no me siento bien. Estoy muy extenuada. Me encantaría poderme quedar, pero para mí es complicado. Yo siempre voy a tratar de ser fuerte y proteger a las personas que más quiero. Gracias. Gracias”, dijo Laura a su equipo de trabajo, quien respondió con un “La manada te quiere mucho”.

Laura Spoya se tomará un descanso

Spoya dejó en claro que siente el apoyo de sus com0pañeros, sin embargo, siente la necesidad de darse un espacio para sí misma y recuperarse de todo lo que está viviendo. “Me voy a ir. No sé si quizás me tome estos días. No lo sé. Pero sí necesito tiempo para curarme. Creo que estoy herida. Mi corazoncito está herido”, acotó.

Asimismo, señaló que leer tantas críticas hacia su personas la han afectado mucho. No obstante, resaltó, es importante que la gente entienda que decidió no hablar de su separación antes por respeto a su familia. Una vez que ya reveló su verdad, necesita un descanso.

“Es válido y se entiende, pero como dice Gerardo, no nos abandones. Sabes que somos tu manada. Sabes que somos tu familia. Relájate”, le dijo Mario Irivarren.

Productor de Good Time le reafirma su estima

Abneer Robles, productor de Good Time, intervino en la conversación y resaltó las cualidades de Laura Spoya y la complicada situación que ha estado viviendo las últimas semanas tras su separación. Sin embargo, solo le correspondía a ella hablar del tema, sentenció.

“Date el tiempo que quieras, hermana. Sabes que acá te te admiramos mucho. Sabes también el cariño que te tenemos todos, nuestra familia que te conoce tanto, la familia de Gerardo, la de Mario, mi familia”, señaló Abnner, sumándose al pedido de que no deje el programa de manera definitiva.

“Sí te pediría que no nos abandones, porque esto nació contigo. Y como dijimos un día esto muere, uno se va y volamos todos y esto muere. Pero la decisión que tú tomes la sabremos llevar. Lo que más importa, es que tú estés bien”, sentenció.

Con mucha pena, el exchico reality y Gerado Pe’ se pararon para abrazar a Laura Spoya, quien decidió retirarse en medio del programa.

