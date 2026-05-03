Perú

Robo en Chimbote: Delincuentes irrumpen en tienda de celulares y se llevan equipos en plena transmisión en vivo en TikTok

La vendedora fue interrumpida por dos asaltantes armados que se llevaron más de 30 celulares de alta gama, valorizados en más de 30 mil soles

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Un violento asalto ocurrió en una tienda de celulares ubicada en la urbanización Bellamar, en Nuevo Chimbote, donde una trabajadora fue despojada de equipos y dinero mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El hecho, que quedó parcialmente registrado en video, evidenció la creciente inseguridad que atraviesa la zona.

La víctima, identificada como una trabajadora del local, mostraba y promocionaba nuevos modelos de teléfonos celulares a través de una red social. Tenía tres equipos exhibidos sobre el mostrador y describía las ofertas para los seguidores que observaban la transmisión en tiempo real. De manera sorpresiva, un sujeto armado ingresó al local y la amenazó, obligándola a interrumpir la transmisión.

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En los registros de audio se escucha cómo la empleada implora por su seguridad mientras el asaltante la apunta y exige el dinero de la caja. “Toma el dinero. Toma, toma… Por favor, por favor”, se alcanza a escuchar en medio del nerviosismo y la tensión.

Robo a mano armada en tienda de celulares de Chimbote queda registrado en directo por TikTok
Robo a mano armada en tienda de celulares de Chimbote queda registrado en directo por TikTok| Latina Noticias

Pese al miedo, el video permitió captar parte del rostro de uno de los delincuentes, material considerado clave para las investigaciones policiales.

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Delincuentes se llevan mercadería

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al menos dos sujetos participaron en el asalto. En cuestión de segundos, los delincuentes lograron sustraer más de treinta equipos de alta gama, cuyo valor total supera los 30 mil soles, además de dinero en efectivo.

Vecinos de Bellamar denuncian un aumento de robos y asaltos en la zona y exigen mayor seguridad.
Vecinos de Bellamar denuncian un aumento de robos y asaltos en la zona y exigen mayor seguridad.| Latina Noticias

Vecinos de la urbanización Bellamar manifestaron su preocupación por la escalada de asaltos y robos en el sector. “Por acá pasan motos, van y vienen dos personas, tres personas. Es un problema, como te digo, complicado”, relató un residente, quien señaló que la presencia de delincuentes en motocicletas se ha vuelto frecuente en la zona.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias relacionadas con delitos, asaltos y hechos de violencia. Ante un robo o situación de peligro, cualquier persona puede comunicarse al 105 para solicitar intervención policial inmediata, denunciar delitos o recibir orientación sobre procedimientos legales.
  • El SAMU brinda atención médica de emergencia ante accidentes, crisis de salud o situaciones críticas. Marcando el 106, los ciudadanos pueden solicitar el envío de una ambulancia y recibir asistencia médica profesional en el lugar del suceso, garantizando una respuesta rápida en casos de urgencia.
  • El MIMP ofrece orientación, apoyo psicológico y legal a víctimas de violencia, especialmente mujeres, niños y personas en situación vulnerable. A través de la línea 100, las personas pueden reportar casos de violencia familiar o de género, recibir consejería y acceder a servicios de protección y acompañamiento.
  • El Serenazgo es un servicio de seguridad ciudadana gestionado por las municipalidades en distintas ciudades del Perú. Su función principal es patrullar los barrios, prevenir delitos y auxiliar a la población en situaciones de riesgo o alteración del orden público.

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