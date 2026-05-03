Perú

La tecnología que no vemos, pero que cambió cómo vivimos

Hoy, gracias a la nube, emprendimientos crecen más rápido, empresas locales compiten a nivel global y servicios digitales llegan a más personas

Guardar
Ilustración de una empresa con oficinas, trabajadores y una gran nube central conectada a pantallas holográficas, inventario automatizado, IA y paneles de datos.
Una empresa moderna integra la computación en la nube y la inteligencia artificial para automatizar procesos, gestionar inventario, asistir a clientes y analizar datos en tiempo real, optimizando su eficiencia operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo que probablemente todos hicimos hoy sin pensarlo demasiado. Ver una serie, solicitar un taxi desde una aplicación, hacer una transferencia, pedir un delivery o trabajar desde casa. Son acciones cotidianas, casi automáticas. Pero detrás de cada una hay algo que no vemos: una infraestructura que hace que todo funcione en tiempo real. Esa infraestructura es la nube.

Hace 20 años, acceder a tecnología avanzada estaba reservado para unas pocas empresas. Crear un servicio digital implicaba grandes inversiones y tiempo. Fue entonces cuando empezó a tomar forma una idea distinta: que la tecnología pudiera estar disponible para cualquiera, en cualquier momento, sin necesidad de construirla desde cero. Solo se necesitaba una conexión a internet y una tarjeta de crédito para poder acceder a ella.

PUBLICIDAD

Ese cambio lo transformó todo. Hoy, gracias a la nube, emprendimientos crecen más rápido, empresas locales compiten a nivel global y servicios digitales llegan a más personas. La tecnología dejó de ser una barrera y se convirtió en una oportunidad que transforma industrias completas ofreciéndoles escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.

Hoy estamos en una nueva etapa en la que la inteligencia artificial marca un ritmo de innovación nunca visto, pero hay un punto esencial: para poder aprovecharla verdaderamente se necesita de la nube para así poder procesar datos, entrenar modelos y llevar estas capacidades al mundo real. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 ubica a Perú en una etapa intermedia en capacidades y adopción, lo que confirma que el país avanza, pero aún con espacio para acelerar.

PUBLICIDAD

Y ahí está lo más interesante. Ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está integrando a gran velocidad en lo que hacemos, como parte del día a día: herramientas que ayudan a resolver preguntas, decidir mejor, organizar y encontrar soluciones con mayor rapidez.

Sin embargo, 2026 será el año donde veremos el auge de agentes que no solo responden, sino que actúan ejecutando tareas, coordinando procesos y simplificando lo cotidiano. De esta manera, los agentes aportarán velocidad, consistencia y escala mientras las personas contribuyen con contexto, criterio ético y pensamiento estratégico. De hecho, esta tendencia ya se refleja en números, en América Latina, el mercado de agentes de IA pasará de US$390 millones en 2024 a más de US$3.800 millones en 2030, según Grand View Research.

En los próximos 20 años la nube permitirá a millones de clientes aprovechar la IA generativa, la agentica y el silicio personalizado para resolver los mayores desafíos de la humanidad. Esto empoderará a miles de empresas innovadoras, muchas de las cuales aún no existen, para redefinir lo posible, tal como no habríamos podido imaginar Netflix, Airbnb o el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 cuando lanzamos S3 en 2006.

Imagen YVOS6U7HLNBQNP6SL4KHBXWQVI

Temas Relacionados

NubeEmprendimientosperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Carreras técnicas gratuitas en Lima: los 25 institutos donde puedes estudiar sin pagar pensión y obtener título a Nombre de la Nación

Estas instituciones ofrecen formación en enfermería, mecánica automotriz, diseño, contabilidad y decenas de especialidades más, con certificación oficial y sin costo de pensión

Carreras técnicas gratuitas en Lima: los 25 institutos donde puedes estudiar sin pagar pensión y obtener título a Nombre de la Nación

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

La ‘Foquita’, inolvidable en Gelsenkirchen por sus temporadas goleadoras, siguió con entusiasmo la campaña de los ‘reyes azules’ y al confirmarse el ascenso festejó a lo grande

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘celestes’ recibirán a los ‘aurinegros’ en uno de los duelos que más promete en esta jornada del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A la ‘Culebra’ se le siguen cayendo las anotaciones de los bolsillos. Por cuarta vez consecutiva celebró con los suyos y, ahora, se ha asentado como el atacante más gravitante en La Victoria

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se trasladan hacia la ciudad de Trujillo con la moral elevada, después de sacar adelante un duro duelo en Copa Libertadores. Al frente se ubicará un oponente con sequía de triunfos

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri envía tierno saludo de cumpleaños a su novia y marca distancia con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

DEPORTES

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: HOY partido por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026