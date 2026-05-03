La tecnología que no vemos, pero que cambió cómo vivimos

Hay algo que probablemente todos hicimos hoy sin pensarlo demasiado. Ver una serie, solicitar un taxi desde una aplicación, hacer una transferencia, pedir un delivery o trabajar desde casa. Son acciones cotidianas, casi automáticas. Pero detrás de cada una hay algo que no vemos: una infraestructura que hace que todo funcione en tiempo real. Esa infraestructura es la nube.
Hace 20 años, acceder a tecnología avanzada estaba reservado para unas pocas empresas. Crear un servicio digital implicaba grandes inversiones y tiempo. Fue entonces cuando empezó a tomar forma una idea distinta: que la tecnología pudiera estar disponible para cualquiera, en cualquier momento, sin necesidad de construirla desde cero. Solo se necesitaba una conexión a internet y una tarjeta de crédito para poder acceder a ella.
Ese cambio lo transformó todo. Hoy, gracias a la nube, emprendimientos crecen más rápido, empresas locales compiten a nivel global y servicios digitales llegan a más personas. La tecnología dejó de ser una barrera y se convirtió en una oportunidad que transforma industrias completas ofreciéndoles escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.
Hoy estamos en una nueva etapa en la que la inteligencia artificial marca un ritmo de innovación nunca visto, pero hay un punto esencial: para poder aprovecharla verdaderamente se necesita de la nube para así poder procesar datos, entrenar modelos y llevar estas capacidades al mundo real. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 ubica a Perú en una etapa intermedia en capacidades y adopción, lo que confirma que el país avanza, pero aún con espacio para acelerar.
Y ahí está lo más interesante. Ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está integrando a gran velocidad en lo que hacemos, como parte del día a día: herramientas que ayudan a resolver preguntas, decidir mejor, organizar y encontrar soluciones con mayor rapidez.
Sin embargo, 2026 será el año donde veremos el auge de agentes que no solo responden, sino que actúan ejecutando tareas, coordinando procesos y simplificando lo cotidiano. De esta manera, los agentes aportarán velocidad, consistencia y escala mientras las personas contribuyen con contexto, criterio ético y pensamiento estratégico. De hecho, esta tendencia ya se refleja en números, en América Latina, el mercado de agentes de IA pasará de US$390 millones en 2024 a más de US$3.800 millones en 2030, según Grand View Research.
En los próximos 20 años la nube permitirá a millones de clientes aprovechar la IA generativa, la agentica y el silicio personalizado para resolver los mayores desafíos de la humanidad. Esto empoderará a miles de empresas innovadoras, muchas de las cuales aún no existen, para redefinir lo posible, tal como no habríamos podido imaginar Netflix, Airbnb o el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 cuando lanzamos S3 en 2006.