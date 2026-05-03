Perú

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

La conductora peruana compartió imágenes de su viaje por Boston, Nueva York y México, donde acompañó a su esposo y su familia en fechas importantes.

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Magaly Medina celebró el cumpleaños de Alfredo Zambrano con un mensaje romántico y una serie de viajes familiares, demostrando la solidez de su relación tras diez años de matrimonio.

Magaly Medina aprovechó el feriado largo por el Día del Trabajador para embarcarse en una serie de viajes familiares, culminando con una romántica celebración por el cumpleaños de su esposo, Alfredo Zambrano.

La popular conductora peruana utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al notario, resaltando el amor, la complicidad y la aventura que comparten tras una década de matrimonio.

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El itinerario inició en Boston, donde la pareja acompañó a Silvana Zambrano, hija del notario, en su ceremonia de graduación de maestría. Luego, Magaly y Alfredo se trasladaron a Nueva York para disfrutar de unos días juntos antes de viajar a México, país elegido para celebrar el cumpleaños del notario en un ambiente cálido y familiar.

Un mensaje de amor y gratitud en redes sociales

La mañana del cumpleaños de Alfredo Zambrano, Magaly Medina compartió en su cuenta de Instagram un video con imágenes de sus recientes viajes, acompañado de una dedicatoria especial.

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“Amor lindo, hoy celebro tu vida, tus risas y esa complicidad tuya para hacer que cada momento sea inolvidable. Feliz cumpleaños a mi compañero, mi refugio y mi mejor aventura”, dijo.

El mensaje, que rápidamente sumó miles de reacciones, destacó la relación sólida y el compañerismo que ambos han construido a lo largo de los años, incluso tras superar altibajos y una mediática separación en 2021.

Magaly Medina celebra el cumpleaños de Alfredo Zambrano con dedicatorias, viajes y momentos en familia.
Magaly Medina celebra el cumpleaños de Alfredo Zambrano con dedicatorias, viajes y momentos en familia.

Diez años de matrimonio y una historia de segundas oportunidades

Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebran en 2026 una década de matrimonio. La pareja contrajo nupcias el 9 de diciembre de 2016 y, a pesar de enfrentar una separación temporal en 2021, lograron reencontrarse y fortalecer su vínculo. A lo largo de estos años, han compartido viajes, celebraciones y momentos familiares, consolidando una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo.

Sus seguidores han sido testigos, a través de las redes sociales y los medios, de la evolución de su historia de amor, marcada por la capacidad de reinventarse y celebrar juntos cada logro personal y familiar.

Una celebración en familia: la graduación de Silvana Zambrano

El cumpleaños de Alfredo Zambrano coincidió con otro acontecimiento significativo para la familia: la graduación de su hija Silvana en Boston. Magaly Medina estuvo presente en la ceremonia de maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería, mostrando el apoyo y la unión familiar que caracteriza a la pareja.

Medina documentó cada detalle del evento, desde la preparación previa hasta el momento en que Silvana subió al estrado a recibir su diploma. Las imágenes difundidas reflejaron la alegría y el orgullo de la familia Zambrano-Medina por el esfuerzo y la dedicación de la joven, quien cursó sus estudios en Northeastern University.

La relación entre la conductora y su hijastra se ha fortalecido con el tiempo, y ambas han compartido en redes sociales muestras de cariño y complicidad, consolidando una convivencia armoniosa y cercana.

Cuatro personas posan al aire libre frente a un edificio de ladrillo rojo. Una joven con toga y birrete negro sostiene un diploma, flanqueada por tres adultos sonrientes.
Silvana Zambrano celebra su graduación junto a su padre Alfredo Zambrano, su madre Claudia Almenara y la presentadora Magaly Medina, compartiendo un emotivo momento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viaje a México: un cumpleaños diferente

Tras la estadía en Boston y la escapada a Nueva York, Magaly Medina y Alfredo Zambrano se dirigieron a México para celebrar el cumpleaños del notario en un entorno más relajado y festivo. Aunque los detalles del itinerario fueron reservados, la conductora compartió algunos momentos de la celebración, resaltando la importancia de sumar recuerdos y experiencias como pareja después de diez años juntos.

El viaje fue la oportunidad perfecta para que ambos se desconectaran de la rutina y celebraran no solo el cumpleaños de Zambrano, sino también los logros y la estabilidad alcanzada tras años de trabajo y esfuerzos compartidos.

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia. IG
Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia. IG

Magaly y Alfredo: una relación en el foco público

La historia de Magaly Medina y Alfredo Zambrano ha sido seguida de cerca por la prensa y el público, quienes han atestiguado tanto los momentos felices como los desafíos que enfrentaron como pareja. La mediática ruptura de 2021 fue uno de los episodios más comentados, pero la reconciliación posterior reafirmó su compromiso y la solidez de su unión.

Durante eventos importantes, como aniversarios, cumpleaños y logros familiares, Magaly ha utilizado sus plataformas digitales para dedicar mensajes que resaltan el valor del amor, la lealtad y la complicidad como pilares de una relación duradera.

Magaly Medina – Alfredo Zambrano - Alejandra Guzmán – Perú – entretenimiento – 10 diciembre
La presentadora se animó a cantar un tema de Alejandra Guzmán para su esposo, gesto que enterneció a sus fans y generó comentarios llenos de humor y cariño en redes sociales (Instagram)

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