Perú

Retiro de AFP: Los tres requisitos que necesitarás para pedir hasta S/21.400

Infobae Perú pudo consultar en línea que se necesitarán no solo el DNI y tu clave web, sino también otro dato esencial para poder recibir las 4 UIT

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Prepárate para sacar AFP. Alista
Prepárate para sacar AFP. Alista estos tres datos para que no tengas demora al hacer las solicitud. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El retiro de AFP este 2025 se podrá realizar desde el próximo martes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero de 2026. Así, miles de afiliados, para todos sin restricciones ni excepciones, podrán sacar los montos que guarden en sus cuentas individuales de AFP hasta por el valor de 4 UIT (S/21 mil 400).

Sin embargo, si bien no habrán condiciones para que un afiliado saque su AFP (mientras sea aportante o haya aportado y mantenga un monto dentro de esta cuenta, podrá retirar), sí hay tres datos necesarios y esenciales (a modo de requisitos) que se le pedirán a todo el que envíe su solicitud para sacar hasta 4 UIT de los fondos. Estos son:

  • El número de DNI. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable
  • La clave web. Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas. Si no se cuenta con una, se deberá crear.
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Bancos y cajas autorizados para retirar AFP

Empresas administradoras de los fondos de pensiones como AFP Integra y Profuturo AFP se adelantaron y revelaron ya la lista de bancos y cajas en las que el afiliado que desee solicitar retiro AFP deberá tener cuenta, en soles y no mancomunada, para que se haga efectivo el retiro AFP.

Es decir, los que no tengan cuenta en alguna de estas entidades deberán crearse una al momento de registrarse para hacer la solicitud. Si no lo hacen y se les pasa el día, deberán esperar al siguiente que se les ha asignado para hacer el pedido de las 4 UIT. Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banco Falabella
  • Caja Huancayo
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).
Esta es la lista de
Esta es la lista de bancos y cajas autorizados para sacar el retiro AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

“Hola Edwin Montesinos, gracias por tu consulta. Te comentamos que debes registrar una cuenta bancaria que esté activa, sea de uso personal y no sea mancomunada. Las entidades financieras habilitadas para este nuevo retiro son: Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Caja Huancayo y Banco Falabella. Además, te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, contestó Profuturo AFP ante nuestra consulta.

Asimismo, recomendó comunicarse “directamente con tu entidad bancaria para mayor información sobre el tipo de cuenta”.

¿Y el Banco de la Nación?

Pero Profuturo AFP reveló también que los retiros AFP se podrán recibir en el Banco de la Nación, pero solo en casos particulares. “Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó la empresa administradora.

Así respondió Profuturo AFP a
Así respondió Profuturo AFP a consulta de Infobae Perú sobre el retiro AFP. - Crédito Captura de Facebook

Como se sabe, el Banco de la Nación no solo sirve como banco para los trabajadores públicos y jubilados del Sistema Nacional de Pensiones, sino que también es el banco que usan las personas de ciudades y localidades donde este es la única opción bancaria; es decir, donde no hay otros bancos o entidades financieras. Solo en este caso, en que un afiliado se encuentre en una localidad donde el Banco de la Nación es el único que opera en la zona es que este podrá usar su cuenta en este para recibir sus fondos de pensiones.

