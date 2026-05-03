Carreras técnicas gratuitas en Lima: los 25 institutos donde puedes estudiar sin pagar pensión y obtener título a Nombre de la Nación

En un contexto donde el acceso a la educación superior sigue siendo un desafío económico para miles de familias peruanas, la educación técnica pública representa una alternativa concreta y accesible. Los institutos de educación superior tecnológicos públicos (IESTP) bajo la jurisdicción de la DRELM no cobran mensualidad: los únicos pagos obligatorios son el derecho de examen de admisión y la matrícula al inicio de cada periodo académico. Al concluir los tres años de formación, los egresados obtienen un Título a Nombre de la Nación y certificados con valor oficial reconocidos en el mercado laboral.
“El perfil profesional y el plan de estudios de las carreras responden a las demandas y necesidades del mercado laboral”, señaló Marcos Tupayachi, titular de la DRELM, quien también destacó que la institución trabaja para garantizar la transitabilidad desde la educación básica hacia la educación técnica superior, alineando la oferta formativa con los requerimientos del emprendimiento y el empleo actual.
Requisitos y proceso de admisión
El único requisito académico para postular es haber concluido la educación secundaria en cualquier modalidad, ya sea Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa. El ingreso se realiza mediante un examen de admisión. Los documentos necesarios para postular son:
- Certificado de estudios que acredite la conclusión de la secundaria.
- Copia de la partida de nacimiento y del DNI.
- Carpeta de postulante.
- Recibo de pago por la inscripción.
Las vacantes disponibles son distribuidas entre los 25 institutos. Los procesos de admisión se realizan entre marzo y abril, según el cronograma de cada institución.
Los 25 institutos públicos de Lima y sus carreras
A continuación, la lista completa de institutos públicos de educación superior en Lima Metropolitana, organizados por distrito:
1. Lima Centro
IESTP Argentina
- Dirección: Av. Alfonso Ugarte cdra. 9 s/n, Cercado de Lima
- Teléfonos: (01) 680 6655, 908 518 243, 916 415 923
- Carreras Técnicas:
- Contabilidad
- Gestión Administrativa
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Web: istpargentina.edu.pe
IESTP Arturo Sabroso Montoya
- Dirección: Prolg. Antonio Raimondi Nº 1020, La Victoria
- Teléfonos: (01) 717 8856, 957 642 997
- Carreras Técnicas:
- Asistencia Administrativa
- Contabilidad
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Enfermería Técnica
- Prótesis Dental
- Web: iestpasm.edu.pe
IESTP Diseño y Comunicación
- Dirección: Jr. Chota Nº 1121, Cercado de Lima
- Teléfonos: (01) 433 0262, 940 296 225
- Carreras Técnicas:
- Comunicación Audiovisual
- Diseño de Interiores
- Diseño de Modas
- Diseño Publicitario
- Web: idc.edu.pe/web
IESTP José Pardo
- Dirección: Calle José Martí 155, San Miguel
- Teléfonos: 994 511 082
- Carreras Técnicas:
- Administración de Empresas
- Construcción Civil
- Contabilidad
- Desarrollo de Sistemas de la Información
- Diseño Gráfico
- Diseño Publicitario
- Mecánica Automotriz
- Mecánica de Producción
- Secretariado Ejecutivo
- Web: jpardo.edu.pe
IESTP Naciones Unidas
- Dirección: Av. La Marina Nº 1190, Pueblo Libre
- Teléfonos: (01) 680 4483, 957 643 280
- Carreras Técnicas:
- Esteticismo
- Web: iestpnacionesunidas.edu.pe
IESTP María Rosario Aráoz Pinto
- Dirección: Av. Grau Nº 620, La Victoria
- Teléfonos: (01) 330 4428, 999 222 270, 988 240 044
- Carreras Técnicas:
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Construcción Civil
- Electricidad Industrial
- Electrónica Industrial
- Mecatrónica Automotriz
- Mecánica de Producción Industrial
- Metalurgia
- Web: gob.pe/iestpmrap
2. Lima Este
IESTP Huaycán
- Dirección: Prolongación 15 de Julio S/N, Zona D, Huaycán, Ate
- Teléfono: (01) 680 4484
- Carreras Técnicas:
- Diseño y Programación Web
- Electrónica Industrial
- Enfermería Técnica
- Mecatrónica Automotriz
- Web: iestphuaycan.edu.pe
IESTP Misioneros Monfortianos
- Dirección: Carretera Central km. 18.5 Mz. I1 Lt. 2 Huascata, Chaclacayo
- Teléfonos: (01) 360 6007, 948 516 869
- Correo: informes@iestpmonfortianos.edu.pe
- Carreras Técnicas:
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Enfermería Técnica
- Web: iestpmonfortianos.edu.pe
IESTP Ramiro Prialé Prialé
- Dirección: Calle Las Riolitas Nº 133 San Miguel de Pedregal, Chosica
- Teléfonos: 942 988 522 / 997 373 957
- Carreras Técnicas:
- Contabilidad
- Cosmética Dermatológica
- Enfermería Técnica
- Administración de Redes y Comunicaciones
- Web: iestpramiropriale.edu.pe
IESTP Magda Portal
- Dirección: Av. San Martín S/N AA.HH Magda Portal MZ M1 Lote 1, Cieneguilla
- Teléfonos: (01) 479 9199, 940 273 857
- Carreras Técnicas:
- Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes
- Web: institutomagdaportal.drelm.edu.pe
IESTP Manuel Seoane Corrales
- Dirección: Av. Wiesse cuadra 44, San Juan de Lurigancho
- Teléfonos: 944 842 053, 940 353 092, 997 230 544
- Carreras Técnicas:
- Contabilidad
- Electricidad Industrial
- Enfermería Técnica
- Mecánica de Producción Industrial
- Mecatrónica Automotriz
- Química Industrial
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Web: seoane.edu.pe
3. Lima Norte
IESTP Carlos Cueto Fernandini
- Dirección: Av. Túpac Amaru Km. 8.5, Comas
- Teléfonos: 961 430 083
- Carreras Técnicas:
- Mecatrónica Automotriz
- Mecánica de Producción Industrial
- Metalurgia
- Contabilidad
- Electricidad Industrial
- Electrónica Industrial
- Gestión Administrativa
- Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
- Arquitectura de Plataformas y Servicios de TIC
- Web: carloscueto.edu.pe
IESTP Luis Negreiros Vega
- Dirección: Av. José Granda cuadra 24, San Martín de Porres
- Teléfonos: 711 9796, 959 509 106
- Carreras Técnicas:
- Computación e Informática
- Contabilidad Computarizada
- Electrónica Industrial
- Mecánica Automotriz
- Mecánica de Producción
- Web: iestpluisnegreiros.edu.pe
IESTP Manuel Arévalo Cáceres
- Dirección: Av. Los Alisos 858, Urb. Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos
- Teléfonos: (01) 485 0654, 987 294 048
- Carreras Técnicas:
- Enfermería Técnica
- Industrias de Alimentos y Bebidas
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Web: iestp-mac.edu.pe
4. Lima Sur
IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado
- Dirección: Av. Vargas Machuca 315, San Juan de Miraflores
- Teléfonos: 992 038 334, 988 618 852
- Carreras Técnicas:
- Construcción Civil
- Contabilidad
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Electricidad Industrial
- Electrónica Industrial
- Gestión Administrativa
- Mecánica de Producción Industrial
- Mecatrónica Automotriz
- Web: iestpgildaballivian.edu.pe
IESTP Juan Velasco Alvarado
- Dirección: Av. Jose Olaya 120 - San Gabriel, Villa María del Triunfo
- Teléfonos: (01) 500 6177 Anexos: 4201 / 4209
- Carreras Técnicas:
- Contabilidad
- Enfermería Técnica
- Mecatrónica Automotriz
- Técnica en Farmacia
- Farmacia Técnica
- Arquitectura de Plataformas y Servicios de TIC
- Web: iestpjva.edu.pe
IESTP Lurín
- Dirección: Sede 1 Mz K lote 15/16 Villa Alejandro / Sede 2 Mz Z lote 1 UPIS San Jose, Lurín
- Teléfonos: 927 307 352, 946 024 312
- Carreras Técnicas:
- Contabilidad
- Enfermería Técnica
- Mecatrónica Automotriz
- Web: iestplurin.edu.pe
IESTP Julio César Tello
- Dirección: Mz.A, Lote 1, Sector Tercero, Grupo 2, Villa El Salvador
- Teléfonos: 994 498 008
- Carreras Técnicas:
- Asistencia Administrativa
- Administración de Empresas
- Contabilidad
- Desarrollo de Sistemas de Información
- Electricidad Industrial
- Mecánica de Producción Industrial
- Mecatrónica Automotriz
- Web: iestpjctello.edu.pe
IESTP Fe y Alegría 61 Santa Rafaela María
- Dirección: Av. Revolución s/n, sector 3, grupo 15, Villa El Salvador
- Teléfonos: 937 062 340
- Carreras Técnicas:
- Gestión de Producción de la Moda
- Web: iestpfeyalegria61.edu.pe
IESTP Fe y Alegría 75
- Dirección: Av. San Juan Nº 1538, San Juan de Miraflores
- Teléfonos: 985 502 666
- Carreras Técnicas:
- Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes
- Gestión de la Producción de Prendas de Vestir
- Operaciones Administrativas en Obras Civiles
- Web: sites.google.com/iestpfeyalegria75.edu.pe/iestp-fya75/inicio
5. Escuelas Pedagógicas
EESPP Emilia Barcia Bonifatti
- Dirección: Av. José Larco 756, Miraflores
- Teléfonos: (01) 564 3380, 997 623 386
- Correo: informes@eesppemiliabarcia.edu.pe
- Carreras:
- Educación Inicial
- Web: eesppemiliabarcia.edu.pe
EESPP Manuel González Prada
- Dirección: Av. 3 de Octubre s/n Grupo 2, Villa el Salvador
- Teléfonos: (01) 680 4479, 960 279 020
- Carreras:
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria (Ciencias Sociales; Ciencia, Tecnología y Ambiente; Comunicación; Matemática)
- Web: iesppmgp.edu.pe
