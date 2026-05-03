Perú

Carreras técnicas gratuitas en Lima: los 25 institutos donde puedes estudiar sin pagar pensión y obtener título a Nombre de la Nación

Estas instituciones ofrecen formación en enfermería, mecánica automotriz, diseño, contabilidad y decenas de especialidades más, con certificación oficial y sin costo de pensión

Guardar
Un collage muestra a estudiantes en un laboratorio de electrónica, taller automotriz, taller de soldadura y cocina, junto a un certificado de Título a Nombre de la Nación.
Jóvenes peruanos se capacitan en diversas especialidades técnicas como electrónica, mecánica automotriz, soldadura y gastronomía, accediendo a educación gratuita en Lima para obtener un Título a Nombre de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde el acceso a la educación superior sigue siendo un desafío económico para miles de familias peruanas, la educación técnica pública representa una alternativa concreta y accesible. Los institutos de educación superior tecnológicos públicos (IESTP) bajo la jurisdicción de la DRELM no cobran mensualidad: los únicos pagos obligatorios son el derecho de examen de admisión y la matrícula al inicio de cada periodo académico. Al concluir los tres años de formación, los egresados obtienen un Título a Nombre de la Nación y certificados con valor oficial reconocidos en el mercado laboral.

“El perfil profesional y el plan de estudios de las carreras responden a las demandas y necesidades del mercado laboral”, señaló Marcos Tupayachi, titular de la DRELM, quien también destacó que la institución trabaja para garantizar la transitabilidad desde la educación básica hacia la educación técnica superior, alineando la oferta formativa con los requerimientos del emprendimiento y el empleo actual.

PUBLICIDAD

Collage de jóvenes peruanos en carreras técnicas: soldadura, cocina, electricidad y mecánica automotriz, mostrando aprendizaje práctico en diversas áreas.
Estudiantes en Lima participan en programas de formación técnica gratuita, preparándose para obtener un título a Nombre de la Nación en diversas especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y proceso de admisión

El único requisito académico para postular es haber concluido la educación secundaria en cualquier modalidad, ya sea Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa. El ingreso se realiza mediante un examen de admisión. Los documentos necesarios para postular son:

  • Certificado de estudios que acredite la conclusión de la secundaria.
  • Copia de la partida de nacimiento y del DNI.
  • Carpeta de postulante.
  • Recibo de pago por la inscripción.

Las vacantes disponibles son distribuidas entre los 25 institutos. Los procesos de admisión se realizan entre marzo y abril, según el cronograma de cada institución.

PUBLICIDAD

Admisión 2026: qué carreras ofrecen los institutos públicos de Lima y cuándo son los exámenes
Admisión 2026: qué carreras ofrecen los institutos públicos de Lima y cuándo son los exámenes| Minedu

Los 25 institutos públicos de Lima y sus carreras

A continuación, la lista completa de institutos públicos de educación superior en Lima Metropolitana, organizados por distrito:

1. Lima Centro

IESTP Argentina

  • Dirección: Av. Alfonso Ugarte cdra. 9 s/n, Cercado de Lima
  • Teléfonos: (01) 680 6655, 908 518 243, 916 415 923
  • Carreras Técnicas:
    • Contabilidad
    • Gestión Administrativa
    • Desarrollo de Sistemas de Información
  • Web: istpargentina.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Arturo Sabroso Montoya

  • Dirección: Prolg. Antonio Raimondi Nº 1020, La Victoria
  • Teléfonos: (01) 717 8856, 957 642 997
  • Carreras Técnicas:
    • Asistencia Administrativa
    • Contabilidad
    • Desarrollo de Sistemas de Información
    • Enfermería Técnica
    • Prótesis Dental
  • Web: iestpasm.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Diseño y Comunicación

  • Dirección: Jr. Chota Nº 1121, Cercado de Lima
  • Teléfonos: (01) 433 0262, 940 296 225
  • Carreras Técnicas:
    • Comunicación Audiovisual
    • Diseño de Interiores
    • Diseño de Modas
    • Diseño Publicitario
  • Web: idc.edu.pe/web
  • Redes Sociales:

IESTP José Pardo

  • Dirección: Calle José Martí 155, San Miguel
  • Teléfonos: 994 511 082
  • Carreras Técnicas:
    • Administración de Empresas
    • Construcción Civil
    • Contabilidad
    • Desarrollo de Sistemas de la Información
    • Diseño Gráfico
    • Diseño Publicitario
    • Mecánica Automotriz
    • Mecánica de Producción
    • Secretariado Ejecutivo
  • Web: jpardo.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Naciones Unidas

  • Dirección: Av. La Marina Nº 1190, Pueblo Libre
  • Teléfonos: (01) 680 4483, 957 643 280
  • Carreras Técnicas:
    • Esteticismo
  • Web: iestpnacionesunidas.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP María Rosario Aráoz Pinto

  • Dirección: Av. Grau Nº 620, La Victoria
  • Teléfonos: (01) 330 4428, 999 222 270, 988 240 044
  • Carreras Técnicas:
    • Desarrollo de Sistemas de Información
    • Construcción Civil
    • Electricidad Industrial
    • Electrónica Industrial
    • Mecatrónica Automotriz
    • Mecánica de Producción Industrial
    • Metalurgia
  • Web: gob.pe/iestpmrap
  • Redes Sociales:

2. Lima Este

IESTP Huaycán

  • Dirección: Prolongación 15 de Julio S/N, Zona D, Huaycán, Ate
  • Teléfono: (01) 680 4484
  • Carreras Técnicas:
    • Diseño y Programación Web
    • Electrónica Industrial
    • Enfermería Técnica
    • Mecatrónica Automotriz
  • Web: iestphuaycan.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Misioneros Monfortianos

  • Dirección: Carretera Central km. 18.5 Mz. I1 Lt. 2 Huascata, Chaclacayo
  • Teléfonos: (01) 360 6007, 948 516 869
  • Correo: informes@iestpmonfortianos.edu.pe
  • Carreras Técnicas:
    • Desarrollo de Sistemas de Información
    • Enfermería Técnica
  • Web: iestpmonfortianos.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Ramiro Prialé Prialé

  • Dirección: Calle Las Riolitas Nº 133 San Miguel de Pedregal, Chosica
  • Teléfonos: 942 988 522 / 997 373 957
  • Carreras Técnicas:
    • Contabilidad
    • Cosmética Dermatológica
    • Enfermería Técnica
    • Administración de Redes y Comunicaciones
  • Web: iestpramiropriale.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Magda Portal

  • Dirección: Av. San Martín S/N AA.HH Magda Portal MZ M1 Lote 1, Cieneguilla
  • Teléfonos: (01) 479 9199, 940 273 857
  • Carreras Técnicas:
    • Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes
  • Web: institutomagdaportal.drelm.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Manuel Seoane Corrales

  • Dirección: Av. Wiesse cuadra 44, San Juan de Lurigancho
  • Teléfonos: 944 842 053, 940 353 092, 997 230 544
  • Carreras Técnicas:
    • Contabilidad
    • Electricidad Industrial
    • Enfermería Técnica
    • Mecánica de Producción Industrial
    • Mecatrónica Automotriz
    • Química Industrial
    • Desarrollo de Sistemas de Información
  • Web: seoane.edu.pe
  • Redes Sociales:

3. Lima Norte

IESTP Carlos Cueto Fernandini

  • Dirección: Av. Túpac Amaru Km. 8.5, Comas
  • Teléfonos: 961 430 083
  • Carreras Técnicas:
    • Mecatrónica Automotriz
    • Mecánica de Producción Industrial
    • Metalurgia
    • Contabilidad
    • Electricidad Industrial
    • Electrónica Industrial
    • Gestión Administrativa
    • Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
    • Arquitectura de Plataformas y Servicios de TIC
  • Web: carloscueto.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Luis Negreiros Vega

  • Dirección: Av. José Granda cuadra 24, San Martín de Porres
  • Teléfonos: 711 9796, 959 509 106
  • Carreras Técnicas:
    • Computación e Informática
    • Contabilidad Computarizada
    • Electrónica Industrial
    • Mecánica Automotriz
    • Mecánica de Producción
  • Web: iestpluisnegreiros.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Manuel Arévalo Cáceres

  • Dirección: Av. Los Alisos 858, Urb. Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos
  • Teléfonos: (01) 485 0654, 987 294 048
  • Carreras Técnicas:
    • Enfermería Técnica
    • Industrias de Alimentos y Bebidas
    • Desarrollo de Sistemas de Información
  • Web: iestp-mac.edu.pe
  • Redes Sociales:

4. Lima Sur

IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado

  • Dirección: Av. Vargas Machuca 315, San Juan de Miraflores
  • Teléfonos: 992 038 334, 988 618 852
  • Carreras Técnicas:
    • Construcción Civil
    • Contabilidad
    • Desarrollo de Sistemas de Información
    • Electricidad Industrial
    • Electrónica Industrial
    • Gestión Administrativa
    • Mecánica de Producción Industrial
    • Mecatrónica Automotriz
  • Web: iestpgildaballivian.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Juan Velasco Alvarado

  • Dirección: Av. Jose Olaya 120 - San Gabriel, Villa María del Triunfo
  • Teléfonos: (01) 500 6177 Anexos: 4201 / 4209
  • Carreras Técnicas:
    • Contabilidad
    • Enfermería Técnica
    • Mecatrónica Automotriz
    • Técnica en Farmacia
    • Farmacia Técnica
    • Arquitectura de Plataformas y Servicios de TIC
  • Web: iestpjva.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Lurín

  • Dirección: Sede 1 Mz K lote 15/16 Villa Alejandro / Sede 2 Mz Z lote 1 UPIS San Jose, Lurín
  • Teléfonos: 927 307 352, 946 024 312
  • Carreras Técnicas:
    • Contabilidad
    • Enfermería Técnica
    • Mecatrónica Automotriz
  • Web: iestplurin.edu.pe

IESTP Julio César Tello

  • Dirección: Mz.A, Lote 1, Sector Tercero, Grupo 2, Villa El Salvador
  • Teléfonos: 994 498 008
  • Carreras Técnicas:
    • Asistencia Administrativa
    • Administración de Empresas
    • Contabilidad
    • Desarrollo de Sistemas de Información
    • Electricidad Industrial
    • Mecánica de Producción Industrial
    • Mecatrónica Automotriz
  • Web: iestpjctello.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Fe y Alegría 61 Santa Rafaela María

  • Dirección: Av. Revolución s/n, sector 3, grupo 15, Villa El Salvador
  • Teléfonos: 937 062 340
  • Carreras Técnicas:
    • Gestión de Producción de la Moda
  • Web: iestpfeyalegria61.edu.pe
  • Redes Sociales:

IESTP Fe y Alegría 75

5. Escuelas Pedagógicas

EESPP Emilia Barcia Bonifatti

EESPP Manuel González Prada

  • Dirección: Av. 3 de Octubre s/n Grupo 2, Villa el Salvador
  • Teléfonos: (01) 680 4479, 960 279 020
  • Carreras:
    • Educación Inicial
    • Educación Primaria
    • Educación Secundaria (Ciencias Sociales; Ciencia, Tecnología y Ambiente; Comunicación; Matemática)
  • Web: iesppmgp.edu.pe
  • Redes Sociales:

Temas Relacionados

Carreras técnicasCarreras técnicas gratuitasMineduperu-noticias

Más Noticias

La tecnología que no vemos, pero que cambió cómo vivimos

Hoy, gracias a la nube, emprendimientos crecen más rápido, empresas locales compiten a nivel global y servicios digitales llegan a más personas

La tecnología que no vemos, pero que cambió cómo vivimos

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

La ‘Foquita’, inolvidable en Gelsenkirchen por sus temporadas goleadoras, siguió con entusiasmo la campaña de los ‘reyes azules’ y al confirmarse el ascenso festejó a lo grande

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘celestes’ recibirán a los ‘aurinegros’ en uno de los duelos que más promete en esta jornada del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A la ‘Culebra’ se le siguen cayendo las anotaciones de los bolsillos. Por cuarta vez consecutiva celebró con los suyos y, ahora, se ha asentado como el atacante más gravitante en La Victoria

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se trasladan hacia la ciudad de Trujillo con la moral elevada, después de sacar adelante un duro duelo en Copa Libertadores. Al frente se ubicará un oponente con sequía de triunfos

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri envía tierno saludo de cumpleaños a su novia y marca distancia con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

DEPORTES

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: HOY partido por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026