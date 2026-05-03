Diego Chávarri sorprendió con un emotivo mensaje de cumpleaños a su novia Thalía Bentín en medio de la polémica por sus conversaciones con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’. TikTok

En medio de la polémica por la filtración de mensajes con Gabriela Herrera, Diego Chávarri sorprendió este sábado 2 de mayo al enviar un emotivo saludo de cumpleaños a su novia, Thalía Bentín, desde la casa de ‘La Granja VIP’.

El exfutbolista, visiblemente afectado por los acontecimientos recientes, aprovechó un momento de privacidad para dedicarle sentidas palabras a su pareja, reafirmando su amor y su compromiso, pese a la crisis mediática que atraviesan.

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La situación se produjo luego de varios días de tensión en el reality, donde la exposición de una conversación comprometedora entre Chávarri y Gabriela Herrera generó incomodidad tanto dentro del programa como en redes sociales. El mensaje de Diego fue un intento por sanar heridas y dejar en claro que su lealtad no está en duda.

Diego Chávarri envía tierno saludo de cumpleaños a su novia y marca distancia con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Un saludo en medio de la tormenta: “No hay dudas, te amo”

En un gesto inesperado, Diego Chávarri se dirigió a la cocina de la casa para grabar un mensaje especial para Thalía Bentín. “Amor, sé que hoy día es tu cumpleaños. No he encontrado las palabras y el momento para poder saludarte. Sé que es un momento súper difícil para mí y no calculo cuán difícil para ti”, comenzó diciendo, reconociendo el impacto que la polémica ha tenido en la vida de ambos.

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El exfutbolista le aseguró a su novia que entiende la gravedad de la situación y no intenta minimizar su error: “Sé que todos cometemos errores, no quiero minimizar el mío, pero espero que estés bien, estés tranquila. Solo espero que estés con las personas que te quieren al lado tuyo”.

Diego fue contundente al reafirmar sus sentimientos: “De mi parte no hay ninguna duda de lo que siento por ti, cero, te amo, te adoro con todo mi corazón y de verdad espero que todo esté bien, que dentro de todo intentes disfrutar tu día al máximo (...) Espero que lo que pasó no llegue a mayores”.

Diego Chávarri en la cocina de ‘La Granja VIP’ enviando el mensaje de cumpleaños a Thalía Bentín.

Disculpas públicas y distanciamiento de Gabriela Herrera

El saludo de Diego Chávarri a Thalía Bentín llega tras una jornada marcada por las disculpas públicas que ofreció a su novia luego de que se difundieran fragmentos de su conversación con Gabriela Herrera. La exposición involuntaria de mensajes privados provocó una crisis en la relación y un intenso debate en la casa de ‘La Granja VIP’.

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En declaraciones a Ethel Pozo, Chávarri admitió: “Esas palabras me parecen que fueron innecesarias decirlas, pero todo apuntaba a un mismo fin, que era que simplemente no podía pasar nada más aquí entre nosotros”. Además, recalcó que su prioridad es el bienestar de Thalía y que lamenta cualquier dolor ocasionado.

Por su parte, Gabriela Herrera también pidió disculpas durante la transmisión en vivo, señalando que el diálogo fue innecesario y que no existe ni existirá ninguna relación sentimental entre ellos dentro o fuera del reality.

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Tras la filtración de una conversación comprometida en ‘La Granja VIP Perú’, Diego Chávarri pidió perdón a Thalía Bentín y aclaró que nunca dudó de sus sentimientos hacia ella. YouTube.

¿Qué sigue para Diego Chávarri dentro del reality?

Tras la tormenta mediática, Diego Chávarri decidió marcar distancia con Gabriela Herrera, limitando el contacto y evitando situaciones que puedan prestarse a nuevas especulaciones. Durante el cumpleaños de Thalía, el participante evitó cualquier acercamiento y dedicó su atención a enviarle un saludo sincero.

El futuro de Chávarri en el reality es incierto. Si bien pidió a sus compañeros ser nominado para salir y resolver sus asuntos personales fuera de cámaras, por ahora permanece en competencia y bajo la atenta mirada del público y la producción.

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Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.