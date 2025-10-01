Perú

Retiro AFP: ¿Cuándo debo hacer mi solicitud si quiero obtener un mayor monto?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán iniciar el trámite para el retiro de fondos desde el 21 de octubre, con tres meses para enviar sus solicitudes, mientras expertos analizan el nuevo plazo otorgado a las administradoras

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Conoce en qué fechas debes
Conoce en qué fechas debes solicitar el retiro AFP si tu DNI termina en 0. | Fotocomposición: Infobae Perú

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicó el procedimiento operativo para el octavo retiro AFP (Administradora de Fondo de Pensiones).

El reglamento establece que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán presentar sus solicitudes a partir del 21 de octubre y hasta el 19 de enero de 2026. El plazo para acceder al beneficio será de noventa días calendario.

En este último retiro, las 4 UIT valdrán más en 2026, por el aumento de la Unidad Impositiva Trinutaria que se hace cada año. Este nuevo valor se tomará en consideración si se hace la solicitud hasta enero del 2026. Entonces, un afiliado que quiera sacar una mayor monto debería esperar a este mes para pedir recién sus fondos.

Esto no es lo único, ya que si uno saca AFP en ese momento, recibirá tres montos extra (por los descuentos del sueldo de noviembre, diciembre y enero de 2026), pero solo si no supera el límite de 4 UIT.

dinero - soles - retiro
dinero - soles - retiro AFP

Diferencias entre los plazos del 2024 y 2025

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, señaló diferencias en los plazos de implementación respecto a procesos anteriores. En el séptimo retiro de 2024, la ley fue publicada el 18 de abril y el reglamento estuvo listo el 3 de mayo, dejando solo quince días de diferencia. Las AFP contaron entonces con diecisiete días para adaptar el procedimiento.

En esta oportunidad, la SBS otorga aproximadamente veintitrés días para la adecuación de las administradoras. Carrillo Acosta afirmó que ese margen es inusualmente amplio en comparación con experiencias previas aunque subrayó: “Pero el tema es que salió”.

El proceso operativo vigente permitirá evaluar el comportamiento de los afiliados y la eficiencia de las entidades responsables del retiro. El debate sobre los tiempos y la capacidad de respuesta de las AFP continúa en el escenario público de la seguridad social en Perú.

Octvado retiro AFP 2025: Cronograma
Octvado retiro AFP 2025: Cronograma de pago de las cuatro cuotas, según el procedimiento de la SBS - Andina

Retiro AFP: Consulta con DNI el cronograma

Este el cronograma del retiro de AFP, de acuerdo con el último dígito del número de DNI:

  • Si tu documento de identidad acaba en una letra, podrás solicitar tu AFP el martes 21 de octubre y el miércoles 19 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 0, podrás solicitar tu AFP el miércoles 22 de octubre, el jueves 23 de octubre y el jueves 20 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 1, podrás solicitar tu AFP el viernes 24 de octubre, el lunes 27 de octubre y el viernes 21 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 2, podrás solicitar tu AFP el martes 28 de octubre, el miércoles 29 de octubre y el lunes 24 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 3, podrás solicitar tu AFP el jueves 30 de octubre, el miércoles 31 de octubre y el martes 25 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 4, podrás solicitar tu AFP el lunes 3 de noviembre, el martes 4 de noviembre y el miércoles 26 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 5, podrás solicitar tu AFP el miércoles 5 de noviembre, el jueves 6 de noviembre y el jueves 27 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 6, podrás solicitar tu AFP el viernes 7 de noviembre, el lunes 10 de noviembre y el viernes 28 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 7, podrás solicitar tu AFP el martes 11 de noviembre, el miércoles 12 de noviembre y el lunes 1 de diciembre
  • Si tu DNI acaba en 8, podrás solicitar tu AFP el jueves 13 de noviembre, el viernes 14 de noviembre y el martes 2 de diciembre
  • Si tu DNI acaba en 9, podrás solicitar tu AFP el lunes 17 de noviembre, el martes 18 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre.

La revelación de Edison Flores
