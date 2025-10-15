Fuerza Aérea del Perú lanza convocatoria laboral dirigida a personas que terminaron el colegio y con otros grados

La convocatoria de trabajo de la Fuerza Aérea del Perú vence el 21 de octubre de 2025. Foto: Andina

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa cuya misión principal consiste en proteger y custodiar el espacio aéreo nacional, incluyendo territorio terrestre y marino, para asegurar la soberanía, independencia e integridad territorial del país. También interviene en situaciones excepcionales de orden interno conforme a la Constitución, participa en labores de apoyo social y desarrollo nacional, como misiones cívicas, humanitarias, de defensa civil, y atención de emergencias.

Recientemente, la FAP lanzó una convocatoria laboral con 86 vacantes disponibles. La oferta de trabajo está dirigida a personas con secundaria, titulados técnicos, estudiantes universitarios, egresados universitarios, bachilleres y licenciados. Los sueldos van desde los S/ 2.775 y pueden llegar a los S/ 6.644. El tipo de contrato es 276 y hay plazas para quienes estudiaron Administración, Periodismo, Ciencias económicas, Contabilidad, Derecho, Sociología, Oncología, entre otras carreras.

¿Qué es el tipo de contra 276 que se ofrece en la FAP?

El contrato 276 se refiere al vínculo laboral regulado por el Decreto Legislativo N.° 276, conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; en la práctica es el régimen bajo el cual se contrata personal administrativo en entidades públicas peruanas. Bajo ese esquema las plazas se cubren mediante procesos públicos de selección, los trabajadores tienen derechos laborales básicos (jornada, descansos, vacaciones y acceso a evaluación y capacitación) y la contratación se formaliza mediante una resolución administrativa que establece funciones y remuneración dentro de la estructura del sector público.

A lo largo de los años el régimen ha sido complementado con reglamentos y lineamientos que precisan cómo se realizan las convocatorias, la evaluación y los nombramientos, y en la práctica muchas entidades siguen usando la expresión “tipo de contrato: 276” en sus bases y avisos para indicar que la plaza es bajo ese régimen. Además, la normativa limita ciertas renovaciones y regula condiciones de ingreso y permanencia. Por ejemplo, existen restricciones sobre la renovación continua de contratos temporales— y en 2024–2025 se publicaron lineamientos y ajustes vinculados al presupuesto y a procedimientos de nombramiento que están siendo aplicados por las entidades públicas.

Todos los contratos para esta convocatoria de la FAP son bajo el régimen 276. Foto: Andina

¿A qué vacantes se podrá postular en la Fuerza Aérea del Perú?

A continuación, algunos de los puestos disponibles en la convocatoria laboral de la Fuerza Aérea del Perú:

Médico oncólogo

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de médico cirujano

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 6.644

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Médico cirujano cardiovascular

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional de médico cirujano

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 6.644

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Técnico en laboratorio

Vacantes: 1

Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 2.775

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Técnico dental

Vacantes: 1

Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 2.775

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Abogado

Vacantes: 4

Requisitos: Título profesional en Derecho

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.159

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Hay 4 vacantes para abogados con sueldos de S/ 3.159. Foto: Audacia Abogados

Especialista en finanzas

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.159

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asesor

Vacantes: 4

Requisitos: Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.159

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Operador(a) de vehículos motorizados

Vacantes: 3

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.072

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025