Perú

Fuerza Aérea del Perú lanza convocatoria laboral dirigida a personas que terminaron el colegio y con otros grados

La FAP busca incorporar nuevo personal para distintas áreas y niveles de formación, ofreciendo una oportunidad laboral en el sector público con sueldos de hasta S/ 6.644 y bajo el régimen 276

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
La convocatoria de trabajo de
La convocatoria de trabajo de la Fuerza Aérea del Perú vence el 21 de octubre de 2025. Foto: Andina

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa cuya misión principal consiste en proteger y custodiar el espacio aéreo nacional, incluyendo territorio terrestre y marino, para asegurar la soberanía, independencia e integridad territorial del país. También interviene en situaciones excepcionales de orden interno conforme a la Constitución, participa en labores de apoyo social y desarrollo nacional, como misiones cívicas, humanitarias, de defensa civil, y atención de emergencias.

Recientemente, la FAP lanzó una convocatoria laboral con 86 vacantes disponibles. La oferta de trabajo está dirigida a personas con secundaria, titulados técnicos, estudiantes universitarios, egresados universitarios, bachilleres y licenciados. Los sueldos van desde los S/ 2.775 y pueden llegar a los S/ 6.644. El tipo de contrato es 276 y hay plazas para quienes estudiaron Administración, Periodismo, Ciencias económicas, Contabilidad, Derecho, Sociología, Oncología, entre otras carreras.

¿Qué es el tipo de contra 276 que se ofrece en la FAP?

El contrato 276 se refiere al vínculo laboral regulado por el Decreto Legislativo N.° 276, conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; en la práctica es el régimen bajo el cual se contrata personal administrativo en entidades públicas peruanas. Bajo ese esquema las plazas se cubren mediante procesos públicos de selección, los trabajadores tienen derechos laborales básicos (jornada, descansos, vacaciones y acceso a evaluación y capacitación) y la contratación se formaliza mediante una resolución administrativa que establece funciones y remuneración dentro de la estructura del sector público.

A lo largo de los años el régimen ha sido complementado con reglamentos y lineamientos que precisan cómo se realizan las convocatorias, la evaluación y los nombramientos, y en la práctica muchas entidades siguen usando la expresión “tipo de contrato: 276” en sus bases y avisos para indicar que la plaza es bajo ese régimen. Además, la normativa limita ciertas renovaciones y regula condiciones de ingreso y permanencia. Por ejemplo, existen restricciones sobre la renovación continua de contratos temporales— y en 2024–2025 se publicaron lineamientos y ajustes vinculados al presupuesto y a procedimientos de nombramiento que están siendo aplicados por las entidades públicas.

Todos los contratos para esta
Todos los contratos para esta convocatoria de la FAP son bajo el régimen 276. Foto: Andina

¿A qué vacantes se podrá postular en la Fuerza Aérea del Perú?

A continuación, algunos de los puestos disponibles en la convocatoria laboral de la Fuerza Aérea del Perú:

Médico oncólogo

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional de médico cirujano
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 6.644
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Médico cirujano cardiovascular

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título profesional de médico cirujano
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 6.644
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Técnico en laboratorio

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 2.775
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Técnico dental

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 2.775
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Abogado

  • Vacantes: 4
  • Requisitos: Título profesional en Derecho
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 3.159
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Hay 4 vacantes para abogados
Hay 4 vacantes para abogados con sueldos de S/ 3.159. Foto: Audacia Abogados

Especialista en finanzas

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 3.159
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asesor

  • Vacantes: 4
  • Requisitos: Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 3.159
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Operador(a) de vehículos motorizados

  • Vacantes: 3
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: 276
  • Remuneración: S/ 3.072
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Fuerza Aérea del PerúFAPconvocatoria laboralconvocatoria de trabajoperu-economia

Más Noticias

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Al listado se suman Rafael López Aliaga y César Acuña, quienes renunciaron en la víspera a sus cargos en la Municipalidad de Lima y Gobierno Regional de La Libertad, respectivamente

Elecciones 2026: Esta es la

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

El desfile más glamuroso del mundo regresa este 15 de octubre. Conoce a qué hora verlo desde Perú y cómo seguir la participación de Natalie Vértiz.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025:

Roma se vestirá de morado: más de 4 mil devotos acompañarán al Señor de los Milagros en la gran procesión internacional

La imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá más de tres kilómetros por Roma, en una jornada que reunirá a 40 fraternidades internacionales y cientos de cargadores, sahumadoras y cantoras

Roma se vestirá de morado:

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Rayo’ deje el cuadro ‘xeneize’ para llegar a tienda ‘blanquiazul’ mediante un millonario desembolso

“¿Alianza Lima necesita gastar por

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Esta es la

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

¿Habrá estado de emergencia en todo Lima?: La respuesta del presidente José Jerí ante pedido desde el Congreso

Padre de la ministra Sandra Gutiérrez murió un día después de asumir el Ministerio de la Mujer: “Recibí la llamada mientras me preparaba”

‘Ser persona trans es una tragedia y un trastorno’: crece el rechazo al premier Ernesto Álvarez por sus dichos transfóbicos y homófobos

ENTRETENIMIENTO

Victoria’s Secret Fashion Show 2025:

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

Doña Marthita, madre de Milett Figueroa, sale en defensa de Marcelo Tinelli tras polémico tuit editado: “solo me da risa”

DEPORTES

“¿Alianza Lima necesita gastar por

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?