Fuerza Aérea del Perú lanza convocatoria laboral dirigida a personas que terminaron el colegio y con otros grados

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa cuya misión principal consiste en proteger y custodiar el espacio aéreo nacional, incluyendo territorio terrestre y marino, para asegurar la soberanía, independencia e integridad territorial del país. También interviene en situaciones excepcionales de orden interno conforme a la Constitución, participa en labores de apoyo social y desarrollo nacional, como misiones cívicas, humanitarias, de defensa civil, y atención de emergencias.
Recientemente, la FAP lanzó una convocatoria laboral con 86 vacantes disponibles. La oferta de trabajo está dirigida a personas con secundaria, titulados técnicos, estudiantes universitarios, egresados universitarios, bachilleres y licenciados. Los sueldos van desde los S/ 2.775 y pueden llegar a los S/ 6.644. El tipo de contrato es 276 y hay plazas para quienes estudiaron Administración, Periodismo, Ciencias económicas, Contabilidad, Derecho, Sociología, Oncología, entre otras carreras.
¿Qué es el tipo de contra 276 que se ofrece en la FAP?
El contrato 276 se refiere al vínculo laboral regulado por el Decreto Legislativo N.° 276, conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; en la práctica es el régimen bajo el cual se contrata personal administrativo en entidades públicas peruanas. Bajo ese esquema las plazas se cubren mediante procesos públicos de selección, los trabajadores tienen derechos laborales básicos (jornada, descansos, vacaciones y acceso a evaluación y capacitación) y la contratación se formaliza mediante una resolución administrativa que establece funciones y remuneración dentro de la estructura del sector público.
A lo largo de los años el régimen ha sido complementado con reglamentos y lineamientos que precisan cómo se realizan las convocatorias, la evaluación y los nombramientos, y en la práctica muchas entidades siguen usando la expresión “tipo de contrato: 276” en sus bases y avisos para indicar que la plaza es bajo ese régimen. Además, la normativa limita ciertas renovaciones y regula condiciones de ingreso y permanencia. Por ejemplo, existen restricciones sobre la renovación continua de contratos temporales— y en 2024–2025 se publicaron lineamientos y ajustes vinculados al presupuesto y a procedimientos de nombramiento que están siendo aplicados por las entidades públicas.
¿A qué vacantes se podrá postular en la Fuerza Aérea del Perú?
A continuación, algunos de los puestos disponibles en la convocatoria laboral de la Fuerza Aérea del Perú:
Médico oncólogo
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de médico cirujano
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 6.644
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Médico cirujano cardiovascular
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título profesional de médico cirujano
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 6.644
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Técnico en laboratorio
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 2.775
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Técnico dental
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 2.775
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Abogado
- Vacantes: 4
- Requisitos: Título profesional en Derecho
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 3.159
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Especialista en finanzas
- Vacantes: 1
- Requisitos: Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 3.159
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Asesor
- Vacantes: 4
- Requisitos: Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 3.159
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025
Operador(a) de vehículos motorizados
- Vacantes: 3
- Requisitos: Secundaria completa
- Tipo de contrato: 276
- Remuneración: S/ 3.072
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 21 de octubre de 2025