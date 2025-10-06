INEI abre más de 10.000 puestos de trabajo en todo el Perú: conoce los requisitos y cómo postular

Composición: Infobae Perú

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una nueva convocatoria nacional 2025 dirigida a profesionales técnicos y universitarios interesados en participar como aplicadores y orientadores durante la Evaluación de Desempeño Docente que se realizará en todo el país.

En total, la entidad busca cubrir 10.935 plazas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 25 regiones del país. La fecha límite de postulación es el 19 de octubre de 2025, y las labores se desarrollarán de forma presencial en las distintas sedes donde se aplicarán las pruebas del Ministerio de Educación.

Esta convocatoria representa una de las más amplias del año dentro del sector público, ya que ofrece oportunidades en todas las carreras profesionales y en cada región del país, incluyendo Lima, Callao, Cusco, Piura, Puno, Loreto y otras jurisdicciones.

¿Qué vacantes ofrece el INEI para la Evaluación de Docentes 2025?

De acuerdo al último reporte del INEI, en el país existen más de 600 mil docentes en los diferentes niveles y modalidades educativas.

El proceso busca cubrir dos perfiles principales: aplicadores y orientadores. Ambos cumplen funciones esenciales en la organización y ejecución de la evaluación docente, encargándose del manejo de materiales, orientación a los postulantes y control del cumplimiento de protocolos durante la jornada.

Las 10.935 plazas se distribuyen de la siguiente manera:

(197) Aplicadores y (41) Orientadores

(484) Aplicadores y (106) Orientadores

(216) Aplicadores y (47) Orientadores

(363) Aplicadores y (79) Orientadores

(312) Aplicadores y (69) Orientadores

(621) Aplicadores y (141) Orientadores

(138) Aplicadores y (31) Orientadores

(447) Aplicadores y (93) Orientadores

(124) Aplicadores y (26) Orientadores

(339) Aplicadores y (73) Orientadores

(326) Aplicadores y (71) Orientadores

(514) Aplicadores y (115) Orientadores

(466) Aplicadores y (111) Orientadores

(395) Aplicadores y (87) Orientadores

(365) Aplicadores y (90) Orientadores

(48) Aplicadores y (9) Orientadores

(65) Aplicadores y (14) Orientadores

(72) Aplicadores y (15) Orientadores

(501) Aplicadores y (103) Orientadores

(653) Aplicadores y (142) Orientadores

(301) Aplicadores y (66) Orientadores

(115) Aplicadores y (27) Orientadores

(122) Aplicadores y (24) Orientadores

(216) Aplicadores y (49) Orientadores



Cada sede regional cuenta con sus propias bases y documentos específicos, los cuales deben ser revisados cuidadosamente por los postulantes antes de inscribirse.

Requisitos y modalidad del contrato

El requisito mínimo para postular es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional. No es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI, aunque se valorará haber participado en operativos censales, evaluaciones o estudios nacionales anteriores.

Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios, lo que implica un vínculo civil y no laboral. Las remuneraciones varían según la plaza y la región, y se informan en los documentos anexos de cada convocatoria regional.

Los aplicadores y orientadores recibirán capacitación previa y deberán estar disponibles durante los días de aplicación, garantizando el correcto desarrollo de la evaluación en sus sedes asignadas.

¿Cómo postular al proceso del INEI?

El proceso de postulación es completamente virtual y se realiza a través del portal de convocatorias del INEI. Para participar, los interesados deben:

Ingresar al enlace oficial del INEI en la sección “Convocatorias Vigentes”. Seleccionar la convocatoria “Evaluación de Desempeño Docente 2025 – Aplicadores y Orientadores”. Descargar las bases correspondientes a su región y revisar los anexos, formatos y documentos requeridos. Completar la ficha de inscripción virtual, adjuntando la documentación solicitada en formato PDF. Enviar la postulación antes del 19 de octubre de 2025, fecha de cierre del registro.

El INEI recomienda a los postulantes verificar cuidadosamente los requisitos antes de aplicar, ya que solo serán consideradas las inscripciones completas y dentro del plazo establecido.