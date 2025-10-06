Perú

INEI abre más de 10.000 puestos de trabajo en todo el Perú: conoce los requisitos y cómo postular

Para aplicar a esta oportunidad laboral no es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI. Lo único que necesitas es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una nueva convocatoria nacional 2025 dirigida a profesionales técnicos y universitarios interesados en participar como aplicadores y orientadores durante la Evaluación de Desempeño Docente que se realizará en todo el país.

En total, la entidad busca cubrir 10.935 plazas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 25 regiones del país. La fecha límite de postulación es el 19 de octubre de 2025, y las labores se desarrollarán de forma presencial en las distintas sedes donde se aplicarán las pruebas del Ministerio de Educación.

Esta convocatoria representa una de las más amplias del año dentro del sector público, ya que ofrece oportunidades en todas las carreras profesionales y en cada región del país, incluyendo Lima, Callao, Cusco, Piura, Puno, Loreto y otras jurisdicciones.

¿Qué vacantes ofrece el INEI para la Evaluación de Docentes 2025?

De acuerdo al último reporte
De acuerdo al último reporte del INEI, en el país existen más de 600 mil docentes en los diferentes niveles y modalidades educativas.

El proceso busca cubrir dos perfiles principales: aplicadores y orientadores. Ambos cumplen funciones esenciales en la organización y ejecución de la evaluación docente, encargándose del manejo de materiales, orientación a los postulantes y control del cumplimiento de protocolos durante la jornada.

Las 10.935 plazas se distribuyen de la siguiente manera:

    • (197) Aplicadores y (41) Orientadores
    • (484) Aplicadores y (106) Orientadores
    • (216) Aplicadores y (47) Orientadores
    • (363) Aplicadores y (79) Orientadores
    • (312) Aplicadores y (69) Orientadores
    • (621) Aplicadores y (141) Orientadores
    • (138) Aplicadores y (31) Orientadores
    • (447) Aplicadores y (93) Orientadores
    • (124) Aplicadores y (26) Orientadores
    • (339) Aplicadores y (73) Orientadores
    • (326) Aplicadores y (71) Orientadores
    • (514) Aplicadores y (115) Orientadores
    • (466) Aplicadores y (111) Orientadores
    • (395) Aplicadores y (87) Orientadores
    • (365) Aplicadores y (90) Orientadores
    • (48) Aplicadores y (9) Orientadores
    • (65) Aplicadores y (14) Orientadores
    • (72) Aplicadores y (15) Orientadores
    • (501) Aplicadores y (103) Orientadores
    • (653) Aplicadores y (142) Orientadores
    • (301) Aplicadores y (66) Orientadores
    • (115) Aplicadores y (27) Orientadores
    • (122) Aplicadores y (24) Orientadores
    • (216) Aplicadores y (49) Orientadores

Cada sede regional cuenta con sus propias bases y documentos específicos, los cuales deben ser revisados cuidadosamente por los postulantes antes de inscribirse.

Requisitos y modalidad del contrato

El requisito mínimo para postular es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional. No es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI, aunque se valorará haber participado en operativos censales, evaluaciones o estudios nacionales anteriores.

Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios, lo que implica un vínculo civil y no laboral. Las remuneraciones varían según la plaza y la región, y se informan en los documentos anexos de cada convocatoria regional.

Los aplicadores y orientadores recibirán capacitación previa y deberán estar disponibles durante los días de aplicación, garantizando el correcto desarrollo de la evaluación en sus sedes asignadas.

¿Cómo postular al proceso del INEI?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso de postulación es completamente virtual y se realiza a través del portal de convocatorias del INEI. Para participar, los interesados deben:

  1. Ingresar al enlace oficial del INEI en la sección “Convocatorias Vigentes”.
  2. Seleccionar la convocatoria “Evaluación de Desempeño Docente 2025 – Aplicadores y Orientadores”.
  3. Descargar las bases correspondientes a su región y revisar los anexos, formatos y documentos requeridos.
  4. Completar la ficha de inscripción virtual, adjuntando la documentación solicitada en formato PDF.
  5. Enviar la postulación antes del 19 de octubre de 2025, fecha de cierre del registro.

El INEI recomienda a los postulantes verificar cuidadosamente los requisitos antes de aplicar, ya que solo serán consideradas las inscripciones completas y dentro del plazo establecido.

Temas Relacionados

INEIConvocatoria de trabajoConvocatoria laboralTrabajo en PerúMineduperu-economia

Más Noticias

Cae en Piura la cuñada de la mujer que mató a su esposo en Breña: intentaba escapar a Ecuador

La sospechosa, identificada como Katherine Katiuska Bello Serrano, fue intervenida cuando intentaba cruzar la frontera hacia el país vecino en un bus interprovincial. De acuerdo con las primeras diligencias, sería coautora del homicidio de Alexander Valverde Laines

Cae en Piura la cuñada

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

El exagente de la PNP vinculado a “Los Pulpos” y conocido por liderar invasiones armadas en Trujillo, figura en 77 audios y más de mil mensajes que la Fiscalía investiga como parte de un presunto tráfico de influencias en el Ejecutivo

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Chats entregados por la familia de Marcelo Salirrosas ponen el foco sobre un nuevo actor, pese a que niega conocer al exministro de Justicia

Juan José Santiváñez y Gustavo

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

El mismo sondeo incluye al alcalde de Lima entre los políticos que, según el 23% de los encuestados, deberían retirarse de la vida pública

Gestión de Rafael López Aliaga

Neutro arremete contra Magaly Medina y la insulta en plena trasmisión en vivo

El streamer peruano sorprendió al público con un comentario directo contra la periodista, a quien calificó con dureza durante una charla informal

Neutro arremete contra Magaly Medina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas: Mininter argumenta que chofer asesinado no era peruano y pone en duda extorsión

ENTRETENIMIENTO

Neutro arremete contra Magaly Medina

Neutro arremete contra Magaly Medina y la insulta en plena trasmisión en vivo

K-pop: ranking de las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes Perú

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

La emoción de Pedro Díaz por la llamada de Luis Ramos tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Hicimos una bonita amistad”

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

Alianza Lima vs Ferroviária 1-2: resumen y mejores jugadas de la caída de las ‘blanquiazules’ por Copa Libertadores Femenina 2025