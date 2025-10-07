Ejército del Perú abre convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria y sueldos de hasta S/ 6.644

Todos los puestos ofrecidos son para trabajo en Lima. Foto: Ejército del Perú

El Ejército del Perú tiene la responsabilidad de proteger el territorio nacional frente a amenazas externas, mantener la integridad, soberanía y unidad del país, empleando su poder militar terrestre para disuadir agresiones y responder ante ellas. También interviene en situaciones internas cuando el Estado lo dispone, colaborando en el control del orden público, en la atención de desastres naturales y en acciones de defensa civil, buscando salvaguardar la seguridad de la población.

Además, el Ejército participa activamente en tareas de desarrollo social y proyección internacional, como la ejecución de obras civiles, apoyo logístico en zonas remotas, e incluso contribuyendo en misiones de paz de la ONU en el extranjero, por ejemplo con contingentes de ingeniería en la República Centroafricana en 2025. El Ejército del Perú acaba de lanzar una convocatoria laboral con 238 vacantes bajo el régimen de contrato 276, dirigida a personas con secundaria completa y otros niveles de formación. Los puestos ofrecidos se encuentran en Lima y ofrecen una remuneración que varía entre S/ 2.775 y S/ 6.644.

Grados buscados por el Ejército del Perú y carreras requeridas

Grados : Personas con Secundaria, Titulados técnicos, Estudiantes Universitarios, Bachilleres, Titulados universitarios

Carreras: Abastecimiento, Administración, Administración hotelera, Arquitectura, Asistente social, Auditoría, Bibliotecología, Capacitación y difusión, Ciencias de la comunicación, Computación e informática, Comunicación, Contabilidad, Derecho, Educación, Electricidad, Enfermería, Equipo médico, Estadística, Farmacia, Fisioterapia, Gastronomía, Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas, Laboratorio, Mantenimiento de equipo electrónico, Mecánica aeronáutica, Mecánica automotriz y motores, Mecánica electrónica, Mecánica en producción, Medicina, Nutrición, Periodismo, Relaciones públicas, Secretariado, Sistemas, Sociología, Soldadura, Tecnología médica, Telecomunicaciones, Auxiliar de contabilidad, Auxiliar de sistema administrativo, Carpintero, Chofer, Gasfitero, Jardinero, Limpieza, Limpieza de lunas, Maestro albañil, Mayordomo, Oficinista, Soldador, Traductor intérprete, Transcriptor PAD.

Puestos disponibles en el Ejército del Perú

Son 238 vacantes disponibles en esta convocatoria de trabajo del Ejército del Perú. A continuación, te compartimos algunos puestos:

Asistente administrativo (a)

Vacantes: 2

Requisitos: Título de instituto superior o bachiller universitario en Administración, Sistemas, Auditoría, Contabilidad, Estadística o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asistente analista de sistema de procesamiento automático de datos

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asistente de contabilidad

Vacantes: 2

Requisitos: Bachiller universitario en Contabilidad y Finanzas

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asistente de ingeniería

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Ingeniería Civil o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Auditor (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Contabilidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Contador (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Contabilidad

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Especialista administrativo

Vacantes: 2

Requisitos: Título profesional universitario en Administración o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Ingeniero (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Sociólogo (a)

Vacantes: 1

Requisitos: Título profesional universitario en Sociología

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Asistente de educación

Vacantes: 1

Requisitos: Bachiller universitario en Educación

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 3.116

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Trabajador de servicios - limpieza de lunas

Vacantes: 5

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 2.891

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025

Trabajador de servicios - limpieza

Vacantes: 15

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: 276

Remuneración: S/ 2.891

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 21 de octubre de 2025.

¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?

El proceso de postulación estará disponible del 09 al 21 de octubre de 2025 y se realizará de manera virtual, mediante la inscripción en línea y la presentación del currículum vitae documentado a través de ESTE LINK. Antes de iniciar tu registro, es fundamental revisar cuidadosamente las bases de la convocatoria, ya que en ellas se detallan los requisitos completos, el cronograma, los anexos obligatorios, los formularios que debes llenar y el orden correcto para presentar tu documentación.

Solo serán válidas las postulaciones enviadas por los canales oficiales y dentro de las fechas establecidas, pues el uso de otros medios podría generar la descalificación automática. Asimismo, es importante mantenerse atento a la página institucional para conocer comunicados oficiales, posibles reprogramaciones, suspensiones, fe de erratas u otros avisos que puedan surgir durante el proceso de selección.