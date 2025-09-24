Perú

Cronograma del Banco de la Nación para octubre 2025: Pagos de pensiones ONP y sueldos

Las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Prepárate para cobrar tus nuevos
Prepárate para cobrar tus nuevos montos en el Banco de la Nación en octubre. - Crédito Banco de la Nación

El pasado lunes 22 de septiembre fue la última fecha para pagos de los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP correspondiente a septiembre. Pero ya el próximo martes 7 de octubre empiezan los días de cobro del siguiente desembolso.

Coo es usual, los primeros que podrán cobrar sus sueldos y pensiones en el Banco de la Nación serán los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del lunes 20 de octubre.

Cronograma para Ley 19990

Los jubilados cobrarán sus pensiones primeros, según el cronograma de pagos. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de octubre:

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - martes 7 de octubre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - jueves 9 de octubre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - viernes 10 de octubre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - lunes 13 de octubre
Los jubilados y trabajadores del
Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a esta fecha:

  • Abono del pago (martes 14 de octubre); pago del miércoles 15 al viernes 24 de octubre.

Asimimo, el martes 14 de octubre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Los trabajadores púiblicos cobran luego
Los trabajadores púiblicos cobran luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de pensiones 20530

Tal como se informó anteriormente, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530. Esta son las fechas en octubre actualizadas para este cobro:

  • El martes 14 de octubre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
  • El miércoles 15 de octubre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • El jueves 16 de octubre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
  • El viernes 17 de octubre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Estas son las fechas importantes
Estas son las fechas importantes para pagos del sector público y pensionistas en octubre de 2025. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

También, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

  • El lunes 20 de octubre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
  • El martes 21 de octubre  cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
  • El miércoles 22 de octubre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
  • El jueves 23 de octubre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

