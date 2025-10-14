Perú

Lima amanece con llovizna y neblina: Senamhi aclara si el clima seguirá frío hoy y mañana

La institución meteorológica confirma que la sensación térmica se mantiene baja, con cielos cubiertos y ráfagas de viento

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Lima amanece con neblina y frío inusual en plena primavera

La ciudadanía de Lima Metropolitana inició el pasado martes 14 de octubre con neblina densa, sensación de frío e intensa llovizna en distintos distritos, un panorama que contradice la presencia de la primavera y ha elevado la preocupación sobre la continuación del frío en los siguientes días.

Según alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en sus reportes, la temperatura en la capital se mantiene en torno a los 16℃, mientras que la cobertura nubosa impide que la ciudad sienta el cambio de estación.

El pronóstico del tiempo oficial para el miércoles 15 y jueves 16 de octubre confirma el predominio de temperaturas bajas en las mañanas, con cielos cubiertos y lluvias ligeras.

Dos ciudadanas peruanas caminan por
Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

La capital dentro de una garúa persistente

Un registro realizado por TV Perú a primera hora evidenció que las principales avenidas de Lima —como Salaverry, Javier Prado y la Costa Verde— presentaban cielo cubierto, baja visibilidad y pistas mojadas debido a la presencia simultánea de neblina y garúa.

“Las personas han sacado las chompas de nuevo por esta garúa y esta neblina que da una sensación de frío”, detalló el reportero en un despacho desde Magdalena del Mar.

La situación se replicó en Lima norte y sur, donde los termómetros fluctúan entre 15 y 16℃, con máximas apenas de hasta 17℃, de acuerdo con el Senamhi.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Además del ambiente húmedo, el reporte añadió que la intensidad del viento aumenta durante las noches, lo que incrementa la sensación térmica de frío. “En las noches se siente este viento con mayor intensidad y se siente un poco el frío”, se sostuvo.

Este contexto ha motivado recomendaciones tanto para conductores como ciclistas, ya que las condiciones reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

¿Cómo será para los otro días?

De acuerdo con el portal oficial del Senamhi, para el miércoles 15 de octubre se espera en Lima este una temperatura máxima de 22℃ y una mínima de 14℃, manteniéndose el cielo cubierto por la mañana e intervalos de cielo nublado parcial en el resto del día. En Lima oeste y Callao, las previsiones ubican la mínima en 16℃, máxima de 19℃, con persistencia nubosa y ráfagas de viento.

Limeños tuvieron que sacar sus
Limeños tuvieron que sacar sus casacas abrigadoras y chalinas para poder abrigarse del intenso frío de hoy

El jueves 16, la tendencia marca mínimas de 13 a 15℃, con presencia de cielos cubiertos al inicio, nublados hacia la tarde y posibilidad de llovizna ligera en la madrugada, principalmente en el sector este de Lima. Estas condiciones consolidan un periodo de frío continuado, poco habitual para la primavera limeña.

“Estamos ya en una etapa de transición, que es la primavera, pero aun así mantengamos este cuidado de sacar alguna chompa o algún abrigo”, comentó el reportero de TV Perú, poniendo énfasis en la recomendación de resguardarse de la humedad y el viento.

Los conductores también se han visto afectados por la garúa que reduce la visibilidad, distorsiona panorámicas y vuelve resbaladizas las pistas de la ciudad: “Los parabrisas, al caer la garúa, eso está perjudicando un poco la visibilidad”, se indicó.

Lima amaneció inundada luego de
Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

Humedad y viento

La presencia de humedad elevada agrava aún más la sensación térmica y genera incomodidad. En redes sociales, los usuarios hicieron hincapié en que “la sensación de frío es intensa, pese a que Lima registra una temperatura de 16 grados centígrados”.

Ante esta coyuntura, se recomendó llevar consigo prendas abrigadoras y permanecer atentos a la evolución del tiempo durante el día, pues la aparición de los rayos solares es intermitente y no garantiza una mejora significativa.

Alerta naranja en la selva

Mientras la capital enfrenta un clima atípicamente frío, el Senamhi ha emitido una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva del país.

Senamhi emite alerta naranja en
Senamhi emite alerta naranja en 13 regiones del Perú debido al octavo friaje del año, que provocará lluvias intensas y descargas eléctricas hasta el martes. Foto: Radio Nacional

Según la entidad, se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento próximas a 45 km/h en las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, indicó el Senamhi al detallar el alcance de la alerta. El organismo llama a la ciudadanía de dichas regiones a tomar precauciones ante esta situación meteorológica.

El clima limeño

El contraste entre estaciones queda en evidencia en Lima, donde la acción de la corriente de Humboldt y la proximidad de la cordillera de los Andes perpetúan la nubosidad y la entrada de masas frías de aire.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Se reitera la importancia de monitorear los pronósticos oficiales y no prever un aumento inmediato de las temperaturas, dado que “el clima de Lima es muy cambiante” y la tendencia actual apunta a mañanas y noches húmedas, frías y con baja presencia de sol.

Durante los próximos días, los limeños deben estar prevenidos frente a cielos cubiertos, neblina, lloviznas ligeras en la madrugada y ráfagas de viento, una combinación que mantendrá la sensación de frío, al menos hasta el jueves, conforme al último pronóstico del Senamhi.

Temas Relacionados

SenamhiClima en Lima LimaPrimaveraperu-noticias

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Retiro AFP 2025: Cada administradora activará ‘link’ para hacer la solicitud desde el 21 de octubre

La Asociación de AFP confirmó que el registro para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) será totalmente digital y gratuito. Los afiliados deberán ingresar a la web de su AFP en la fecha asignada según el último número de su DNI

Retiro AFP 2025: Cada administradora

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

Tras su designación como presidente del Consejo de Ministros, Álvarez asume un gabinete “de transición y reconciliación” y genera atención por sus opiniones sobre la crisis política y las movilizaciones sociales recientes

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que

Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima

Las fuerzas de seguridad realizaron intervenciones coordinadas en cinco locales, identificaron automóviles sustraídos y desmantelados, y capturaron a presuntos integrantes de una organización que actuaba en varios distritos de Lima

Hallan 11 vehículos robados en

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

El ahora presidente del Consejo de Ministros indicó que el “ímpetu emancipador” debió surgir desde el interior del Perú luego de una “evolución a lo largo de un siglo más”, hasta 1921

“El Perú se jodió cuando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“El Perú se jodió cuando

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

Vacancia contra José Jerí: ¿Susel Paredes aceptará la presidencia si destituyen al sucesor de Dina Boluarte?

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Perfil de Denisse Miralles, la nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

José Jerí defiende a sus ministros cuestionados: “Hay críticas, pero este gabinete va a contribuir a derrotar la delincuencia”

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

Alianza Lima decidió que Aline

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

El desencanto con el arbitraje en Alianza Lima deriva en propuesta de auditoría internacional a colegiados de la CONAR