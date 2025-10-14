Lima amanece con llovizna y neblina: Senamhi aclara si el clima seguirá frío hoy y mañana

Lima amanece con neblina y frío inusual en plena primavera

La ciudadanía de Lima Metropolitana inició el pasado martes 14 de octubre con neblina densa, sensación de frío e intensa llovizna en distintos distritos, un panorama que contradice la presencia de la primavera y ha elevado la preocupación sobre la continuación del frío en los siguientes días.

Según alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en sus reportes, la temperatura en la capital se mantiene en torno a los 16℃, mientras que la cobertura nubosa impide que la ciudad sienta el cambio de estación.

El pronóstico del tiempo oficial para el miércoles 15 y jueves 16 de octubre confirma el predominio de temperaturas bajas en las mañanas, con cielos cubiertos y lluvias ligeras.

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

La capital dentro de una garúa persistente

Un registro realizado por TV Perú a primera hora evidenció que las principales avenidas de Lima —como Salaverry, Javier Prado y la Costa Verde— presentaban cielo cubierto, baja visibilidad y pistas mojadas debido a la presencia simultánea de neblina y garúa.

“Las personas han sacado las chompas de nuevo por esta garúa y esta neblina que da una sensación de frío”, detalló el reportero en un despacho desde Magdalena del Mar.

La situación se replicó en Lima norte y sur, donde los termómetros fluctúan entre 15 y 16℃, con máximas apenas de hasta 17℃, de acuerdo con el Senamhi.

Frío en Lima. (Foto: Andina)

Además del ambiente húmedo, el reporte añadió que la intensidad del viento aumenta durante las noches, lo que incrementa la sensación térmica de frío. “En las noches se siente este viento con mayor intensidad y se siente un poco el frío”, se sostuvo.

Este contexto ha motivado recomendaciones tanto para conductores como ciclistas, ya que las condiciones reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

¿Cómo será para los otro días?

De acuerdo con el portal oficial del Senamhi, para el miércoles 15 de octubre se espera en Lima este una temperatura máxima de 22℃ y una mínima de 14℃, manteniéndose el cielo cubierto por la mañana e intervalos de cielo nublado parcial en el resto del día. En Lima oeste y Callao, las previsiones ubican la mínima en 16℃, máxima de 19℃, con persistencia nubosa y ráfagas de viento.

Limeños tuvieron que sacar sus casacas abrigadoras y chalinas para poder abrigarse del intenso frío de hoy

El jueves 16, la tendencia marca mínimas de 13 a 15℃, con presencia de cielos cubiertos al inicio, nublados hacia la tarde y posibilidad de llovizna ligera en la madrugada, principalmente en el sector este de Lima. Estas condiciones consolidan un periodo de frío continuado, poco habitual para la primavera limeña.

“Estamos ya en una etapa de transición, que es la primavera, pero aun así mantengamos este cuidado de sacar alguna chompa o algún abrigo”, comentó el reportero de TV Perú, poniendo énfasis en la recomendación de resguardarse de la humedad y el viento.

Los conductores también se han visto afectados por la garúa que reduce la visibilidad, distorsiona panorámicas y vuelve resbaladizas las pistas de la ciudad: “Los parabrisas, al caer la garúa, eso está perjudicando un poco la visibilidad”, se indicó.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

Humedad y viento

La presencia de humedad elevada agrava aún más la sensación térmica y genera incomodidad. En redes sociales, los usuarios hicieron hincapié en que “la sensación de frío es intensa, pese a que Lima registra una temperatura de 16 grados centígrados”.

Ante esta coyuntura, se recomendó llevar consigo prendas abrigadoras y permanecer atentos a la evolución del tiempo durante el día, pues la aparición de los rayos solares es intermitente y no garantiza una mejora significativa.

Alerta naranja en la selva

Mientras la capital enfrenta un clima atípicamente frío, el Senamhi ha emitido una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva del país.

Senamhi emite alerta naranja en 13 regiones del Perú debido al octavo friaje del año, que provocará lluvias intensas y descargas eléctricas hasta el martes. Foto: Radio Nacional

Según la entidad, se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento próximas a 45 km/h en las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, indicó el Senamhi al detallar el alcance de la alerta. El organismo llama a la ciudadanía de dichas regiones a tomar precauciones ante esta situación meteorológica.

El clima limeño

El contraste entre estaciones queda en evidencia en Lima, donde la acción de la corriente de Humboldt y la proximidad de la cordillera de los Andes perpetúan la nubosidad y la entrada de masas frías de aire.

Frío en Lima. (Foto: Andina)

Se reitera la importancia de monitorear los pronósticos oficiales y no prever un aumento inmediato de las temperaturas, dado que “el clima de Lima es muy cambiante” y la tendencia actual apunta a mañanas y noches húmedas, frías y con baja presencia de sol.

Durante los próximos días, los limeños deben estar prevenidos frente a cielos cubiertos, neblina, lloviznas ligeras en la madrugada y ráfagas de viento, una combinación que mantendrá la sensación de frío, al menos hasta el jueves, conforme al último pronóstico del Senamhi.