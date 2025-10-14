Perú

Clima en Lima hoy: pronóstico del Senamhi revela cómo estará el tiempo este 14 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Jordan Arce

Jordan Arce

Lima amaneció con la presencia
Lima amaneció con la presencia de una llovizna de ligera intensidad, pero persistente. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para Lima este martes 14 de octubre un día cubierto durante la mañana con probabilidad de cielo parcial y ráfagas de viento en la tarde.

Según la entidad, se prevé una temperatura máxima de 22℃ y mínima de 13℃ en los sectores del este de la ciudad, mientras que para Lima oeste y la zona de Callao se estimó una máxima de 19℃ y una mínima de 16℃.

A través de su página web, el Senamhi detalló que el cielo se mantendrá nublado en las primeras horas, con posibles ráfagas de viento hacia la tarde y sin descartar llovizna ligera en la madrugada.

Dos ciudadanas caminan por una
Dos ciudadanas caminan por una transitada calle del centro de la ciudad de Lima en un día de invierno. (Crédito: Andina)

El reporte del organismo enfatizó la importancia de tomar previsiones ante el incremento ocasional de vientos en sectores costeros de la capital peruana, especialmente por las variaciones atmosféricas típicas durante esta época.

Nubosidad y ráfagas

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este martes en Lima, Perú.

La probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 62%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 15 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 78%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora en la noche.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

