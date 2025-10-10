Actividad de Rafael López Aliaga fue suspendida: PNP capturó a sujeto que planeaba disparar contra el alcalde de Lima

Hombre armado fue detenido durante actividad de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Fuente: RPP Noticias

Un hombre fue detenido este jueves durante una actividad pública del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el distrito de Villa María del Triunfo. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el individuo tenía la intención de atentar contra la vida del burgomaestre capitalino. El suceso ocurrió mientras se realizaba la ceremonia de inicio de obras en la avenida Acomayo.

De acuerdo con RPP Noticias, el sujeto, de unos 30 años, portaba un arma de fuego cargada cuando fue reducido. Agentes policiales detallaron que el hombre permanecía a unos 15 metros del estrado, donde López Aliaga pronunciaba su discurso, lo que motivó una intervención inmediata de los efectivos. El evento fue suspendido de forma abrupta y el alcalde evacuado del área para preservar su seguridad.

Las imágenes difundidas por el medio radial muestran el momento en que el individuo, vestido con camisa y corbata, fue reducido por los agentes. Según la PNP, intentó pasar inadvertido entre los asistentes, simulando ser parte del público. Tras su detención, fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, donde se mantiene bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Policía frustra presunto ataque contra Rafael López Aliaga

Según datos proporcionados por la PNP a RPP Noticias, el presunto atacante llevaba un revólver con varias municiones y se posicionó cerca del escenario principal. Integrantes del Departamento de Investigación Criminal señalaron que, según las primeras pesquisas, el individuo pretendía disparar contra el alcalde de Lima; sin embargo, se mantienen abiertas las investigaciones para confirmar los hechos.

PNP detiene a sujeto armado durante acto del alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Captura: RPP

Testigos relataron que la captura se dio minutos después del inicio del discurso de López Aliaga sobre proyectos de infraestructura para el distrito. El equipo de seguridad del evento logró inmovilizar al sospechoso antes de que este pudiera utilizar el arma. Posteriormente, lo retiraron de la zona ante la mirada atónita de los presentes.

La respuesta rápida de la policía evitó una tragedia. Según informaron los agentes, el sospechoso no opuso resistencia durante la detención y permaneció en silencio mientras era llevado a la dependencia policial. Las autoridades confirmaron que se están realizando análisis balísticos y psicológicos para esclarecer los motivos detrás del intento de atentado.

Evacúan a López Aliaga por amenaza durante evento

La ceremonia, que llevaba menos de treinta minutos, finalizó abruptamente tras la intervención de la policía. En ese momento, López Aliaga anunciaba obras viales para la zona cuando uno de sus funcionarios subió al estrado para alertarlo sobre el peligro. Uno de los miembros de su equipo advirtió: “Vámonos, no es seguro”.

En las imágenes difundidas por la página de Facebook de Rafael López Aliaga, se aprecia el momento en que recibe la noticia sobre el presunto atentado. Su expresión refleja nerviosismo evidente; sin embargo, antes de descender del estrado, se despidió de sus simpatizantes. El alcalde descendió de inmediato y abordó su vehículo oficial junto a sus asesores y el personal de seguridad.

PNP detiene a sujeto armado durante acto del alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Foto: Composición Infobae Perú

Fuentes cercanas al despacho edil confirmaron la suspensión de todas las actividades programadas para la jornada hasta nuevo aviso. Además, se aumentarán las medidas de seguridad en los eventos públicos del alcalde de Lima, con especial atención a las zonas periféricas donde mantiene mayor actividad.

Incidente genera preocupación por seguridad en actos públicos

El hecho incrementó la preocupación en la ciudadanía y entre figuras políticas por el aumento de episodios de violencia durante actividades públicas de autoridades y precandidatos presidenciales. Numerosos usuarios manifestaron en redes sociales su rechazo al atentado frustrado y exigieron mayores medidas de protección para las figuras públicas en campaña o gestión.

El caso ocurre pocos días después del incidente del precandidato presidencial Phillip Butters, quien fue rodeado y abucheado por manifestantes en Juliaca, región Puno, tras una entrevista en Radio La Decana el 8 de octubre. Los asistentes protestaban por declaraciones anteriores de Butters, en las que habría instado a la policía a usar la fuerza contra manifestantes en las protestas sociales de 2022. La situación obligó a su salida bajo custodia policial.

Fuente: Canal N

Ambos hechos evidencian un clima de creciente polarización y conflictividad cuando se aproxima el inicio del calendario electoral. Las autoridades indicaron que mantendrán el refuerzo de la vigilancia en actos públicos para evitar riesgos para la integridad de funcionarios y ciudadanos.