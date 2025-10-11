Perú

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

El concurso de imitación celebra su última gala este sábado 11 de octubre, permitiendo al público elegir al campeón entre cuatro finalistas mediante la app de Latina, con emisión simultánea en televisión abierta y YouTube

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Yo Soy 2025 llega a
Yo Soy 2025 llega a la final este sábado 11 de octubre.

El popular concurso de imitación ‘Yo Soy 2025 se prepara para una de sus ediciones más esperadas con la transmisión en vivo de su final este sábado 11 de octubre. Tras una temporada marcada por intensas competencias y emotivas presentaciones, cuatro imitadores llegan a la última gala en busca de consagrarse como el mejor del certamen peruano emitido por Latina Televisión.

El programa, considerado el referente en concursos de talentos de imitación en Perú, tendrá como protagonistas a los personajes que alcanzaron la admiración del público y del jurado: los imitadores de Pedro InfanteRaphaelJosé José y Daddy Yankee.

La final se realizará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana) en una transmisión completamente EN VIVO desde los estudios de Latina, según anunció la propia televisora en su plataforma oficial.

Jesús Zabaleta es el imitador
Jesús Zabaleta es el imitador de Pedro Infante en Yo Soy: entrenador, fisicoculturista. Latina

Durante la semifinal, los cuatro finalistas demostraron su habilidad para encarnar a los ídolos de la música y aseguraron su pase a la última gala luego de la decisión unánime del jurado. De acuerdo con el anuncio de Latina, el público podrá formar parte activa en la elección del ganador gracias al sistema de votación digital habilitado para la ocasión, una dinámica que ha incrementado el compromiso e interacción de los fanáticos en las recientes ediciones del reality.

En esta última fecha, ‘Yo Soy’ promete una noche cargada de sorpresas, talento nacional y espectáculos cuidadosamente producidos. Los participantes tendrán la responsabilidad de convencer al panel de jurados y a los televidentes, quienes contarán con las herramientas necesarias para influir directamente en el resultado final.

‘Yo Soy’ en la etapa
‘Yo Soy’ en la etapa final.

¿A qué hora ver la final de ‘Yo Soy 2025’?

La gala definitiva comenzará desde las 9:00 p.m. del sábado 11 de octubre en horario local, bajo una transmisión en simultáneo tanto en la señal abierta de Latina Televisión como en el canal oficial del programa en YouTube. De esta manera, la audiencia podrá acceder al evento desde cualquier parte del mundo, asegurando que seguidores en distintas ciudades y países no se pierdan este cierre de temporada.

Latina informó que sus plataformas digitales y tradicionales estarán completamente alineadas, posibilitando que televidentes y usuarios digitales vivan la experiencia en tiempo real. Adicionalmente, la producción pondrá a disposición fragmentos, reacciones y momentos destacados en sus redes sociales para una mayor cobertura de lo que suceda en la gala.

Ricardo Morán y Carlos Alcántara
Ricardo Morán y Carlos Alcántara sonn jurados de Yo Soy

¿Cómo votar por el ganador de ‘Yo Soy 2025’?

El proceso de votación es sencillo y busca facilitar el acceso a todos los seguidores del concurso. Latina ha detallado que la elección se realiza a través de su aplicación oficial para dispositivos móviles, disponible en la Play Store (Android) y App Store (iOS). Los pasos para participar incluyen descargar la app de Latina, registrarse o iniciar sesión, y dirigirse a la sección de participación del concurso.

Una vez allí, cada persona podrá emitir un voto por el imitador de su preferencia en la ronda activa durante la emisión en vivo.

'Yo soy'. IG
'Yo soy'. IG

La dinámica establece que únicamente se permite un voto por usuario por cada ronda, lo que promueve la participación democrática y evita irregularidades. Latina remarcó la importancia de que la audiencia permanezca atenta a los horarios, ya que la opción de votar estará disponible únicamente durante el desarrollo de la gala televisada y no después de concluido el programa.

Opciones de visualización y plataformas oficiales

La producción de ‘Yo Soy 2025’ reiteró que la transmisión oficial se realizará por Latina Televisión para el público en señal abierta a nivel nacional, junto con la emisión en streaming por YouTube en el canal Yo Soy Perú. De este modo, televidentes y usuarios digitales podrán conectarse y participar activamente en el cierre de una temporada que reunió a miles de fans durante su emisión.

La expectativa por la gran final de ‘Yo Soy 2025’ se refleja en la cantidad de votos y reacciones en redes sociales, con mensajes de apoyo a cada uno de los finalistas. El formato, que mezcla nostalgia musical, competencia y participación ciudadana, ha logrado mantenerse vigente en la pantalla peruana y sumar nuevas audiencias en cada edición. La respuesta de los seguidores en la app y en redes sociales será determinante para consagrar al próximo ganador de la temporada.

Yo soy llega a su
Yo soy llega a su fin de temporada este 11 de octubre.

Temas Relacionados

Yo Soyperu-entretenimientoRicardo MoránCarlos Alcántara

Más Noticias

Tercera Feria de Libros para Peques: lista de actividades del evento dedicado a las infancias

Entre las editoriales presentes destacan Polifonía, La casita del sapo, Fondo Editorial UCV, Artífice, Fondo de Cultura Económica, Euromatex, Pesopluma y Monimo

Tercera Feria de Libros para

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

El cineasta peruano-estadounidense Aarón Otoya defendió su decisión de incluir a los populares creadores de contenido ‘Cholo Soy’ y ‘Sibenito’ en Alfa y Bravo, cinta grabada íntegramente en Huancayo.

Director de ‘Alfa y Bravo’

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Jerí aún no define quienes serán los ministros que lo acompañarán en su gobierno de transición. Continúa reuniendose con diferentes autoridades y miembros de la sociedad civil

Las primeras 24 horas de

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las primeras 24 horas de

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Renovación Popular y APP marcan distancia del gabinete de José Jerí: “Hemos descartado toda posibilidad”

TC admite demanda de la Defensoría contra la ley de amnistía y ya no hay vuelta atrás

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a tres mandatarios en una década

José Jerí y la crisis de inseguridad ciudadana: ¿Cuál es el primer paso que debe dar?

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

Grasse Becerra es acusada de no pagar el taxi y ella se defiende: “El señor me estaba llevando a otro lado”

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026