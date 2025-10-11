La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Yo Soy 2025 llega a la final este sábado 11 de octubre.

El popular concurso de imitación ‘Yo Soy 2025’ se prepara para una de sus ediciones más esperadas con la transmisión en vivo de su final este sábado 11 de octubre. Tras una temporada marcada por intensas competencias y emotivas presentaciones, cuatro imitadores llegan a la última gala en busca de consagrarse como el mejor del certamen peruano emitido por Latina Televisión.

El programa, considerado el referente en concursos de talentos de imitación en Perú, tendrá como protagonistas a los personajes que alcanzaron la admiración del público y del jurado: los imitadores de Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee.

La final se realizará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana) en una transmisión completamente EN VIVO desde los estudios de Latina, según anunció la propia televisora en su plataforma oficial.

Jesús Zabaleta es el imitador de Pedro Infante en Yo Soy: entrenador, fisicoculturista. Latina

Durante la semifinal, los cuatro finalistas demostraron su habilidad para encarnar a los ídolos de la música y aseguraron su pase a la última gala luego de la decisión unánime del jurado. De acuerdo con el anuncio de Latina, el público podrá formar parte activa en la elección del ganador gracias al sistema de votación digital habilitado para la ocasión, una dinámica que ha incrementado el compromiso e interacción de los fanáticos en las recientes ediciones del reality.

En esta última fecha, ‘Yo Soy’ promete una noche cargada de sorpresas, talento nacional y espectáculos cuidadosamente producidos. Los participantes tendrán la responsabilidad de convencer al panel de jurados y a los televidentes, quienes contarán con las herramientas necesarias para influir directamente en el resultado final.

‘Yo Soy’ en la etapa final.

¿A qué hora ver la final de ‘Yo Soy 2025’?

La gala definitiva comenzará desde las 9:00 p.m. del sábado 11 de octubre en horario local, bajo una transmisión en simultáneo tanto en la señal abierta de Latina Televisión como en el canal oficial del programa en YouTube. De esta manera, la audiencia podrá acceder al evento desde cualquier parte del mundo, asegurando que seguidores en distintas ciudades y países no se pierdan este cierre de temporada.

Latina informó que sus plataformas digitales y tradicionales estarán completamente alineadas, posibilitando que televidentes y usuarios digitales vivan la experiencia en tiempo real. Adicionalmente, la producción pondrá a disposición fragmentos, reacciones y momentos destacados en sus redes sociales para una mayor cobertura de lo que suceda en la gala.

Ricardo Morán y Carlos Alcántara sonn jurados de Yo Soy

¿Cómo votar por el ganador de ‘Yo Soy 2025’?

El proceso de votación es sencillo y busca facilitar el acceso a todos los seguidores del concurso. Latina ha detallado que la elección se realiza a través de su aplicación oficial para dispositivos móviles, disponible en la Play Store (Android) y App Store (iOS). Los pasos para participar incluyen descargar la app de Latina, registrarse o iniciar sesión, y dirigirse a la sección de participación del concurso.

Una vez allí, cada persona podrá emitir un voto por el imitador de su preferencia en la ronda activa durante la emisión en vivo.

'Yo soy'. IG

La dinámica establece que únicamente se permite un voto por usuario por cada ronda, lo que promueve la participación democrática y evita irregularidades. Latina remarcó la importancia de que la audiencia permanezca atenta a los horarios, ya que la opción de votar estará disponible únicamente durante el desarrollo de la gala televisada y no después de concluido el programa.

Opciones de visualización y plataformas oficiales

La producción de ‘Yo Soy 2025’ reiteró que la transmisión oficial se realizará por Latina Televisión para el público en señal abierta a nivel nacional, junto con la emisión en streaming por YouTube en el canal Yo Soy Perú. De este modo, televidentes y usuarios digitales podrán conectarse y participar activamente en el cierre de una temporada que reunió a miles de fans durante su emisión.

La expectativa por la gran final de ‘Yo Soy 2025’ se refleja en la cantidad de votos y reacciones en redes sociales, con mensajes de apoyo a cada uno de los finalistas. El formato, que mezcla nostalgia musical, competencia y participación ciudadana, ha logrado mantenerse vigente en la pantalla peruana y sumar nuevas audiencias en cada edición. La respuesta de los seguidores en la app y en redes sociales será determinante para consagrar al próximo ganador de la temporada.

Yo soy llega a su fin de temporada este 11 de octubre.