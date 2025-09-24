Imitador de Christian Yaipén se emociona y llora al cantar frente al artista en ‘Yo Soy’ | Latina

La edición de ‘Yo Soy’ transmitida el 23 de septiembre dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada, cuando Luisito del Perú, imitador de Christian Yaipén, interpretó el tema “Cambio mi corazón” frente al propio líder de Grupo 5. En esta gala, Christian Yaipén ocupó un lugar en el jurado e hizo historia al coincidir en el estudio con quien lo representa en el programa.

Luisito del Perú anticipó durante los ensayos que tendría la oportunidad de cantar delante de Yaipén, una noticia que aumentó sus nervios, especialmente porque no estaba en su mejor estado vocal debido a molestias de salud. Pese a las dificultades, el imitador eligió salir al escenario y dar muestra de su capacidad artística.

Luego de la presentación, el jurado valoró la actuación y Christian Yaipén tomó la palabra con un reconocimiento.

“Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5”, expresó el cantante, visiblemente agradecido. Aseguró que su reacción responde al esfuerzo invertido por el concursante para recrear minuciosamente tanto el timbre vocal como los gestos y movimientos en el escenario.

Imitador de Christian Yaipén se emociona y llora al cantar frente al artista en ‘Yo Soy’

El cantante también se refirió a la importancia del estudio y la disciplina en la imitación. “Dentro de este programa no solo es el físico sino seguir estudiando al artista, así como el imitador de José José que hizo todo eso y lo logró”, detalló Yaipén, e hizo énfasis en el esfuerzo y la preparación exigidos para lograr un personaje creíble.

El líder de Grupo 5 felicitó a su imitador y aprovechó para dejarle un consejo profesional: “Hay un esfuerzo, por eso te agradezco y te felicito, pero sí hay que ponerle esfuerzo. Hay que cuidarse la voz porque es nuestra herramienta de trabajo, hay que cuidarlo porque de eso vivimos”, señaló. El consejo quedó acompañado de un mensaje de inspiración para todos los participantes del programa.

Las palabras de Christian Yaipén emocionaron hasta las lágrimas a Luisito del Perú, quien expresó en el escenario la importancia que tiene para él este reconocimiento. Su reacción reflejó el peso del momento para la competencia y la oportunidad personal de recibir una evaluación positiva del mismo artista al que representa.

Imitador de Christian Yaipén se emociona y llora al cantar frente al artista en ‘Yo Soy’

La situación llevó a que el líder de Grupo 5 se levantara del jurado y se acercara a su imitador. Se fundieron en un abrazo ante el aplauso del público y el aprecio del resto de los jueces y televidentes. El encuentro queda grabado como uno de los episodios más recordados y valorados de la franquicia, donde el talento y el homenaje convergen frente a los protagonistas de la música peruana.

¿Quiénes son los jurados de Yo Soy?

La actual temporada de ‘Yo Soy’ presenta un jurado renovado con figuras ampliamente reconocidas en el ámbito artístico peruano. En esta edición, el panel está integrado por Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui, quienes se encargan de evaluar el talento de los participantes y buscar a quienes mejor representen a las leyendas musicales.

Ricardo Morán es productor y pieza fundamental en anteriores entregas del programa. Su enfoque exigente queda reflejado en su declaración: “Imitar no será suficiente. Sorprender es obligatorio”. Morán aporta su experiencia en televisión y producción musical, consolidándose como referente dentro del formato.

Los jurados de Yo Soy. IG

Carlos Alcántara, conocido como ‘Cachín’, se integra como novedad esta temporada. Actor de éxito en cine y teatro, suma su perspectiva tras años de carrera escénica y comenta: “Yo sé lo que significa ser artista y quiero saber si tú lo eres”. Su participación refuerza el desafío de los concursantes por demostrar autenticidad.

Jely Reátegui, actriz con amplia trayectoria en televisión, aporta una mirada sensible y fresca. Destaca la importancia de la emoción en cada presentación: “Una buena imitación te eriza la piel y quien lo logre merece estar en este escenario”. Su presencia completa un jurado diverso y comprometido con descubrir nuevas voces.