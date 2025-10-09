Jim Morrison queda fuera de ‘Yo soy’: jurado y fans reaccionan indignados ante inesperada eliminación. Latina TV

A solo días de la gran final de ‘Yo soy’ 2025, la competencia vivió uno de sus momentos más comentados de la temporada. Nadú Arrarte, imitador de Jim Morrison, fue eliminado del reality musical de Latina, dejando en sorpresa tanto a los jueces como a los miles de seguidores del programa. Su salida se produjo el 7 de octubre, luego de una gala cargada de emociones y talento.

Durante semanas, Nadú Arrarte había sido considerado como uno de los favoritos para alzarse con el título del mejor imitador de ‘Yo soy’ 2025. Su caracterización del legendario vocalista de The Doors había recibido constantes elogios por parte del jurado y el público. Sin embargo, en una decisión definida por votación popular, el artista no logró pasar a la ronda final, quedando fuera de la competencia a pocos días del desenlace.

La noticia tomó por sorpresa a los televidentes, pues muchos daban por hecho que el intérprete de “Touch Me” estaría en la gran final. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y reclamos hacia el sistema de votación del programa.

Jim Morrison queda fuera de ‘Yo soy’: jurado y fans reaccionan indignados ante inesperada eliminación. IG

Ricardo Morán no ocultó su decepción

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la reacción de Ricardo Morán, jurado y productor del programa, quien no pudo disimular su sorpresa al escuchar el anuncio de eliminación. Morán, visiblemente conmovido, se levantó de su asiento y aplaudió de pie a Nadú Arrarte, mostrando su desacuerdo con el resultado.

“¡Bravo!”, exclamó con fuerza, mientras los otros jueces —Jely Reátegui y Carlos Alcántara ‘Cachín’— también se unieron al reconocimiento por la entrega y talento del imitador. Su reacción fue aplaudida en redes, donde los seguidores destacaron su gesto como una forma de respaldo al participante que, según muchos, merecía llegar a la final.

Jim Morrison queda fuera de ‘Yo soy’: jurado reaccionan sorprendidos ante inesperada eliminación. IG

El adiós de Nadú Arrarte: “Gracias por todo lo vivido”

Con el rostro visiblemente afectado, el imitador de Jim Morrison subió al escenario por última vez para agradecer al público y a la producción de ‘Yo soy’. “Ha sido una experiencia increíble, gracias a todos los que me apoyaron y me acompañaron en este viaje”, expresó con la voz entrecortada.

Arrarte interpretó “Touch Me” en su última presentación, demostrando una vez más la potencia vocal y el estilo que lo convirtieron en uno de los más recordados de la temporada. Pese al resultado, mantuvo una actitud serena y agradecida, recibiendo los aplausos del jurado, de sus compañeros y del público presente en el set.

Las cámaras también captaron a su pareja, quien se encontraba en el estudio, mostrando una expresión de tristeza ante la salida del artista.

Jim Morrison queda fuera de ‘Yo soy’: jurado. IG

Reacción del público en redes: “No lo merecía, era finalista seguro”

La eliminación de Nadú Arrarte desató una ola de comentarios en redes sociales. En plataformas como X (antes Twitter), Facebook y TikTok, miles de usuarios expresaron su descontento y calificaron la decisión como “injusta”.

“Están locos, él estaba para la final”, “No saben votar”, “Jim Morrison no merecía irse”, y “Increíble que el público lo saque”, fueron algunos de los mensajes más repetidos. Los seguidores también destacaron que el imitador había mantenido una línea artística sólida durante todo el certamen, ofreciendo interpretaciones intensas y fieles al estilo del recordado líder de The Doors.

Algunos usuarios incluso pidieron que Latina revise el sistema de votación para futuras ediciones, argumentando que las eliminaciones deberían tener un mayor peso del jurado, especialmente en las etapas finales.

Los seis finalistas de ‘Yo Soy’

Tras la eliminación de Jim Morrison, solo seis concursantes siguen en pie rumbo a la gran final de ‘Yo soy’ 2025, que se celebrará este sábado 11 de octubre.

Los imitadores que continúan en competencia son: José José, Raphael, Pedro Infante, Joy (de Jesse & Joy), Denisse Guerrero (Belanova) y Daddy Yankee

Cada uno buscará conquistar al público con su presentación final y obtener el ansiado título de mejor imitador del año.

Latina relanza Yo Soy con una propuesta renovada que conserva su alma competitiva, pero incorpora nuevas miradas artísticas y un jurado con rostros que conectan con el público de hoy. (Latina)