‘Yo Soy’, imitadora de Dua Lipa, genera polémica y es eliminada en las primeras galas: “No daba la talla”

Flavia Alcántara, imitadora de Dua Lipa, en el programa Yo Soy generó un fuerte debate entre los seguidores del reality. La joven artista fue seleccionada entre los 24 concursantes que llegaron a las galas en vivo, pero desde el inicio su desempeño causó opiniones divididas en redes sociales.

De acuerdo con varios comentarios de la audiencia, Flavia no logró transmitir la esencia ni el tono de voz característico de la estrella británica. Pese a la expectativa inicial, sus dos presentaciones no convencieron, lo que terminó marcando su eliminación temprana.

Críticas del público en redes sociales

La participación de la imitadora se convirtió en tendencia durante la noche del 17 de septiembre, fecha en la que quedó fuera de competencia junto a los imitadores de Eddy Herrera y Tego Calderón. Los mensajes de los espectadores fueron directos y señalaron que su elección en las galas pudo haber dejado fuera a talentos con mejores condiciones vocales y de caracterización.

“Las críticas no fueron hacia su persona, fueron a su imitación y aunque la verdad duela no estuvo a la altura de una artista como Dua Lipa”, escribió un usuario en X.

Otros seguidores también expresaron su molestia: “Para mí ni debió llegar a galas… pero bueno, tiene mucho que mejorar”, “No es hate, solo que si le faltaba en casting había gente que sí parecía y tenía más técnica” y “Ya era hora, jamás se pareció a Dua Lipa”.

Los comentarios coincidieron en que, aunque hubo reconocimiento a su esfuerzo, la imitación no cumplió con las expectativas que genera un personaje como la intérprete de Levitating.

Polémica por la selección de participantes

El debate no solo se centró en la salida de a imitadora de Dua Lipa, sino también en la decisión del jurado de incluirla en las galas. Parte del público recordó que algunos imitadores de trayectoria quedaron fuera, lo que generó la sensación de injusticia entre los seguidores más fieles del formato.

La discusión abrió nuevamente la interrogante sobre el criterio de selección en Yo Soy, un programa que constantemente busca equilibrar la presencia de participantes experimentados con la introducción de nuevos talentos.

Imitadora de Dua Lipa genera polémica y es eliminada en las primeras galas de Yo Soy. IG

Mensaje de Carlos Alcántara a la imitadora

Tras la eliminación de Flavia, el jurado Carlos Alcántara le dedicó palabras de aliento y resaltó su valentía al enfrentarse a un reto tan grande.

“Llegarás muy lejos, Flavia. Fue un placer tenerte en el programa. Sigue hacia adelante siempre”, comentó el actor y miembro del panel.

Su mensaje fue celebrado por algunos usuarios, quienes destacaron la importancia de motivar a los concursantes, incluso cuando su paso por el programa fue breve.

Carlos Alcántara, jurado de Yo Soy apoya a ala imitadora de Dua Lipa. IG

Jely Reátegui responde a las críticas

La polémica escaló aún más cuando la jurado Jely Reátegui se pronunció en sus redes sociales sobre las quejas de los seguidores. La actriz defendió la inclusión de nuevas caras en el concurso y respondió de manera directa a los cuestionamientos.

“Han jodido tanto por siempre tener lo mismo de lo mismo, que cuando hay artistas nuevos, joden igual”, escribió en su cuenta de Instagram.

Jely Reátegui, jurado de Yo Soy. IG

Su comentario surgió tras la publicación de un usuario que cuestionó la falta de parecido de la imitadora y señaló que había otros participantes con mayor nivel técnico que se quedaron fuera.

Reátegui enfatizó que ser parte del jurado implica enfrentar presiones constantes, ya que los televidentes suelen dividirse entre quienes prefieren ver a los concursantes de siempre y quienes exigen rostros nuevos para refrescar el programa.

Los jurados de Yo Soy. IG

Expectativas del público y exigencia a ‘Yo soy’

La salida de Flavia Alcántara como imitadora de Dua Lipa refleja la alta exigencia que tienen los seguidores de 'Yo Soy’. La audiencia no solo busca un parecido físico, sino también vocal, interpretativo y escénico, especialmente cuando se trata de figuras internacionales de gran popularidad.

Los comentarios de los fans remarcaron que, en un concurso tan competitivo, pequeños errores pueden marcar la diferencia entre permanecer o salir rápidamente. Al mismo tiempo, algunos reconocieron que el paso por el programa ofrece a los concursantes visibilidad y la oportunidad de perfeccionar su talento.