Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

El escenario de 'Yo Soy’ sigue sorprendiendo con talentos inesperados. Esta vez, el público conoció a Jesús Zabaleta, quien se ha ganado el cariño del público tras su imitación de Pedro Infante, uno de los íconos más queridos de la música mexicana.

Pero, este joven cajabambino no solamente es músico, también se dedica a ser fisiculturista y entrenador personal, sorprendiendo a todo el público que lo sigue.

Su llegada al programa no solo ha despertado la nostalgia de quienes crecieron escuchando al recordado cantante, sino también la curiosidad por su historia personal.

Jesús Zabaleta: un cajabambino multifacético

Jesús Zabaleta nació en Cajabamba, Cajamarca, y desde pequeño desarrolló diferentes pasiones. Su vida profesional ha estado marcada por el deporte, pues se formó como entrenador personal y fisicoculturista, dos actividades que lo han acompañado durante años.

“Soy deportista, cajabambino, soy personal trainer en el gimnasio Cajabamba. Entreno con la música de Pedro Infante, aunque suene muy extraño”, confesó en su casting para Yo Soy.

Con disciplina y constancia, Zabaleta ha sabido mantener el equilibrio entre su vida en el fitness y su amor por la música. Ese estilo de vida saludable también lo ayuda a tener la energía necesaria para interpretar a ‘El ídolo de México’ sobre el escenario.

Jesús Zabaleta, el imitador de Pedro Infante en Yo Soy: entrenador, fisicoculturista. IG

El casting que deslumbró al jurado

Durante su presentación en el casting de Yo Soy, Jesús sorprendió a los jueces Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. Eligió interpretar “Cien años” y otra canción del repertorio de Infante, logrando emocionar al panel y asegurar su pase directo a la competencia.

Su voz, cargada de sentimiento, y su presencia escénica evocaron al legendario actor y cantante. Los jurados destacaron no solo su parecido vocal, sino también su preparación física, que le permite mantenerse con la fuerza y el carisma que requiere un personaje como Pedro Infante.

El Pedro Infante fitness

Una de las anécdotas más curiosas que comparte Zabaleta es que sus alumnos y amigos ya lo llaman el “Pedro Infante fitness”. Esto debido a que, en medio de sus rutinas de gimnasio, muchos de ellos le piden que cante alguna de las clásicas rancheras mexicanas.

“Hola, soy Jesús Zabaleta y, aparte de ser imitador de Pedro Infante, soy personal trainer y fisicoculturista. Así como en el canto, el ejercicio también es mi pasión, el cual me ayuda a mantenerme en forma para salir, a romperla al escenario”, comentó en sus redes sociales.

Esa fusión entre deporte y música le ha permitido ganarse el cariño de quienes lo siguen, tanto en Cajamarca como en el programa de televisión.

Pero las sorpresas en la vida de Jesús no terminan ahí. Además de ser entrenador y cantante, también es artista plástico. A lo largo de los años ha pintado más de cincuenta cuadros y ha participado en múltiples concursos, llevando su arte a distintos escenarios.

“Empecé con esto desde niño. Al inicio, para mí era como un hobby y ahora el arte es parte de mi vida”, compartió orgulloso.

Ese lado creativo y sensible de Zabaleta complementa su perfil como imitador, pues le permite conectar con el lado emocional y artístico de Pedro Infante, quien no solo fue un cantante talentoso, sino también un actor que conquistó al público con su versatilidad.

El reto en la competencia

Actualmente, Pedro Infante se encuentra enfrentando uno de los momentos más difíciles en Yo Soy. En la reciente gala, quedó sentenciado junto al imitador de Iván Cruz, lo que lo pone en riesgo de abandonar la competencia.

La noche del 24 de septiembre será decisiva para ambos artistas, pues el jurado y el público decidirán quién continúa en el programa y quién tendrá que despedirse.

La presión aumenta, ya que otros grandes imitadores como los de José José, Rubén Blades, Feid y Paul McCartney siguen en carrera y cada presentación eleva el nivel de exigencia.

El compromiso con el público

A pesar de las dificultades y de los nervios propios de cada gala, Jesús asegura que disfruta cada momento sobre el escenario. En sus redes sociales agradece constantemente el apoyo de sus seguidores y expresa que para él, representar a Pedro Infante es un sueño hecho realidad.

Zabaleta divide sus días entre los ensayos, su trabajo como entrenador y sus actividades artísticas, demostrando que es posible mantener varias pasiones vivas al mismo tiempo.

