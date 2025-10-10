Perú

Ministro Sandoval descarta acusaciones contra Dina Boluarte y apunta a motivaciones políticas en su salida: “No hay corrupción ni delitos”

César Sandoval cuestionó la decisión del Parlamento de vacar a Boluarte y advirtió que la medida podría responder a cálculos políticos antes del cambio de gobierno

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Titular del MTC se pronunció
Titular del MTC se pronunció sobre el incremento salarial de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La presidenta Dina Boluarte fue destituida por decisión del Congreso de la República tras su negativa a acudir al Pleno para ejercer su defensa. La moción de vacancia alcanzó 121 votos a favor, una cifra superior a la obtenida en las destituciones de Alberto Fujimori en el año 2000, Martín Vizcarra en 2020 y Pedro Castillo en 2022, lo que reflejó un consenso político inusual frente a su salida del cargo.

El Parlamento argumentó incapacidad moral permanente para justificar la medida, mientras que horas después juró como presidente transitorio el legislador José Jerí, quien deberá completar el mandato hasta las elecciones generales de 2026. La decisión del Congreso abrió un nuevo escenario político y motivó reacciones divididas dentro del gabinete saliente, entre ellas la del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien salió en defensa de la exmandataria.

“No hay corrupción ni delitos”

Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 5 de abril de 2024 de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mostrando sus joyas en una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ STR

Durante su intervención, Sandoval afirmó que las acusaciones contra Boluarte carecen de sustento penal. “Dina Boluarte hasta el momento no está denunciada. Nadie ha hablado de actos de corrupción. Lo que se ha dicho son los temas de la operación, del Rolex, no hay ningún delito”, señaló ante los medios de comunicación.

El ministro insistió en que la exjefa de Estado no enfrenta investigaciones vinculadas a casos emblemáticos de sobornos o sobrevaloración de obras, como Odebrecht o el Club de la Construcción. “Hasta la fecha no hay ese tipo de denuncias. En cambio, en otros gobiernos se ha escuchado de coimas o de empresarios involucrados. En este caso, no”, subrayó.

Defensa del gobierno saliente

César Sandoval, ministro de Transportes
César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones

Sandoval sostuvo que Boluarte actuó con transparencia y que, desde el inicio de su gestión, promovió una política de lucha contra la corrupción. “Cada sector recibía la recomendación de avanzar con obras, pero sin irregularidades. La presidenta siempre pedía que se trabaje con honestidad”, afirmó.

El titular del MTC explicó que la exmandataria decidió dirigir un mensaje a la nación por iniciativa propia y no por sugerencia del gabinete. Según dijo, el objetivo de su discurso fue rendir cuentas al país sobre el uso de los recursos públicos y defender la legalidad de su gestión.

Crítica al Congreso y advertencia política

El ministro lamentó que el Congreso haya tomado una decisión de esa magnitud a tan poco tiempo de las elecciones generales. “Era cuestión de tiempo, tenía que llegar el 28 de julio. Si no se la vacaba, igual tenía que dejar el cargo. Pero hacerlo ahora cambia todo un sistema en marcha”, expresó.

Dina Boluarte fue vacada por
Dina Boluarte fue vacada por mayoría del Congreso y José Jerí asume como presidente de la Nación encargado

Sandoval señaló que el Parlamento actuó dentro de la Constitución, aunque consideró que el contexto político genera sospechas. “Ojalá mañana o más tarde no estén marchando para sacar a Jerí. A río revuelto, ganancia de pescadores”, comentó al referirse a las pugnas internas y a los riesgos de inestabilidad que podrían repetirse durante el corto gobierno de transición.

Un llamado a la estabilidad

Finalmente, el ministro instó a las fuerzas políticas a respetar el nuevo orden constitucional y a no convertir el periodo de transición en una etapa de confrontación. “El Congreso ha tomado su decisión, ahora toca respetarla. Espero que quienes votaron por la vacancia respalden también al presidente Jerí”, indicó.

Sandoval reiteró que el país requiere estabilidad institucional y que los próximos meses deben centrarse en garantizar elecciones limpias. Su mensaje fue interpretado como una advertencia ante posibles intentos de desestabilizar al gobierno entrante, en medio de una coyuntura política que sigue marcada por la desconfianza y la división.

Temas Relacionados

Dina BoluarteJosé JeríCésar SandovalMTCCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ y la ‘roja’ protagonizarán un nuevo clásico del Pacífico, el cual estará caracterizado por el debut de varios jugadores. Sigue todas las incidencias

Perú vs Chile EN VIVO

Martín Vizcarra arremete contra José Jerí tras asumir la presidencia: “No nos representa”

El exmandatario olvidó que el ahora jefe de Estado logró ocupar un escaño al ser inhabitado. Esta vez, Vizcarra indicó que su designación es una “imposición”

Martín Vizcarra arremete contra José

Fernando Rospiglios es el nuevo presidente del Congreso, a pesar de que Fuerza Popular aseguró que no aspiraban a presidir el Parlamento

En un comunicado, Fuerza Popular manifestó que no tenían intenciones de presidir la presidencia del Perú y el Congreso de la República. Sin embargo, solo una de estas afirmaciones se cumplió

Fernando Rospiglios es el nuevo

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, prepara un once inédito donde combina a los juveniles con los referentes para enfrentar a la ‘roja’. Conoce cómo jugarán ambas escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospiglios es el nuevo

Fernando Rospiglios es el nuevo presidente del Congreso, a pesar de que Fuerza Popular aseguró que no aspiraban a presidir el Parlamento

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Los elogios de José Jerí a Martín Vizcarra: de aliados en el 2021 a rivales políticos

La metamorfosis de Somos Perú: del umbral de la desaparición al partido que llevó a José Jerí como presidente

Tomás Gálvez pide impedimento de salida del país por 18 meses contra Dina Boluarte por caso Cirugías

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla deja la casa

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y hay un régimen de visitas”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Chile

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025