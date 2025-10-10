Ministro Sandoval descarta acusaciones contra Dina Boluarte y apunta a motivaciones políticas en su salida: “No hay corrupción ni delitos”

Titular del MTC se pronunció sobre el incremento salarial de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La presidenta Dina Boluarte fue destituida por decisión del Congreso de la República tras su negativa a acudir al Pleno para ejercer su defensa. La moción de vacancia alcanzó 121 votos a favor, una cifra superior a la obtenida en las destituciones de Alberto Fujimori en el año 2000, Martín Vizcarra en 2020 y Pedro Castillo en 2022, lo que reflejó un consenso político inusual frente a su salida del cargo.

El Parlamento argumentó incapacidad moral permanente para justificar la medida, mientras que horas después juró como presidente transitorio el legislador José Jerí, quien deberá completar el mandato hasta las elecciones generales de 2026. La decisión del Congreso abrió un nuevo escenario político y motivó reacciones divididas dentro del gabinete saliente, entre ellas la del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien salió en defensa de la exmandataria.

“No hay corrupción ni delitos”

Fotografía de archivo fechada el 5 de abril de 2024 de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mostrando sus joyas en una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ STR

Durante su intervención, Sandoval afirmó que las acusaciones contra Boluarte carecen de sustento penal. “Dina Boluarte hasta el momento no está denunciada. Nadie ha hablado de actos de corrupción. Lo que se ha dicho son los temas de la operación, del Rolex, no hay ningún delito”, señaló ante los medios de comunicación.

El ministro insistió en que la exjefa de Estado no enfrenta investigaciones vinculadas a casos emblemáticos de sobornos o sobrevaloración de obras, como Odebrecht o el Club de la Construcción. “Hasta la fecha no hay ese tipo de denuncias. En cambio, en otros gobiernos se ha escuchado de coimas o de empresarios involucrados. En este caso, no”, subrayó.

Defensa del gobierno saliente

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones

Sandoval sostuvo que Boluarte actuó con transparencia y que, desde el inicio de su gestión, promovió una política de lucha contra la corrupción. “Cada sector recibía la recomendación de avanzar con obras, pero sin irregularidades. La presidenta siempre pedía que se trabaje con honestidad”, afirmó.

El titular del MTC explicó que la exmandataria decidió dirigir un mensaje a la nación por iniciativa propia y no por sugerencia del gabinete. Según dijo, el objetivo de su discurso fue rendir cuentas al país sobre el uso de los recursos públicos y defender la legalidad de su gestión.

Crítica al Congreso y advertencia política

El ministro lamentó que el Congreso haya tomado una decisión de esa magnitud a tan poco tiempo de las elecciones generales. “Era cuestión de tiempo, tenía que llegar el 28 de julio. Si no se la vacaba, igual tenía que dejar el cargo. Pero hacerlo ahora cambia todo un sistema en marcha”, expresó.

Dina Boluarte fue vacada por mayoría del Congreso y José Jerí asume como presidente de la Nación encargado

Sandoval señaló que el Parlamento actuó dentro de la Constitución, aunque consideró que el contexto político genera sospechas. “Ojalá mañana o más tarde no estén marchando para sacar a Jerí. A río revuelto, ganancia de pescadores”, comentó al referirse a las pugnas internas y a los riesgos de inestabilidad que podrían repetirse durante el corto gobierno de transición.

Un llamado a la estabilidad

Finalmente, el ministro instó a las fuerzas políticas a respetar el nuevo orden constitucional y a no convertir el periodo de transición en una etapa de confrontación. “El Congreso ha tomado su decisión, ahora toca respetarla. Espero que quienes votaron por la vacancia respalden también al presidente Jerí”, indicó.

Sandoval reiteró que el país requiere estabilidad institucional y que los próximos meses deben centrarse en garantizar elecciones limpias. Su mensaje fue interpretado como una advertencia ante posibles intentos de desestabilizar al gobierno entrante, en medio de una coyuntura política que sigue marcada por la desconfianza y la división.