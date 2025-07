MEF anuncia aumento de sueldo de Dina Boluarte a S/35,568 al mes: Consejo de Ministros aprobó medida

Fuente: Canal N

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que fija una nueva compensación económica para la presidenta Dina Boluarte, cuyo sueldo pasará de 16.000 a 35.568 soles mensuales.

En una rueda de prensa, el titular del MEF explicó que la medida se basa en una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que formalizó un acuerdo de directorio para establecer una metodología comparativa. “Se ha establecido una metodología que hace una revisión de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina”, detalló.

La norma será publicada en el diario oficial El Peruano en las próximas horas y “entrará en vigencia al día siguiente”. Según el ministro, el análisis también consideró los ingresos más altos dentro del Ejecutivo. “Tomando esto como referencia (...), se ha hecho un promedio ponderado. Resultado de ello, surge el valor que ha sido aprobado el día de hoy en un decreto supremo de 35,568 soles mensuales”, continuó.

El anuncio ocurre cuando Boluarte registra solo un 3 % de aprobación a nivel nacional, la cifra más baja en más de cuatro décadas, según una encuesta de Datum Internacional para el diario El Comercio. Y un mes después de que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, asegurara que este aumento no formaba parte de la agenda del Ejecutivo.

“Lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión, y todavía el Ejecutivo, por lo menos desde mi gestión, no estamos asumiendo esto como parte de la agenda”, subrayó entonces.

El nuevo salario de Boluarte representa casi treinta y cinco veces el salario mínimo (1,025 soles). Los últimos presidentes de Perú —Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) — recibían una remuneración de 15,600 soles.

Pérez Reyes añadió que la medida busca corregir una decisión tomada en el pasado y establecer una remuneración adecuada para quien ocupe la jefatura del Estado. “El expresidente García decidió reducir los salarios de importantes funcionarios públicos. Humala, en 2015, subió sueldos a ministros y viceministros, y ahora se está corrigiendo el sueldo de la Presidencia, que servirá para quien en julio del próximo año ejerza el cargo”, afirmó.

Justificación

Por su parte, Arana también respaldó la medida y llamó a dejar de lado los cuestionamientos sobre el tema. “No se debe hacer demagogia ni escarnio. La institución presidencial y la Presidencia es la más alta función de un cargo estatal. Solo un juez supremo gana más (que la presidenta). No se trata de un nombre en particular, sino que a partir de ahora el cargo le corresponde una retribución de acuerdo a su función”, sostuvo.

A inicios de mayo, el MEF elaboró un informe que propone aumentar en 122 % el sueldo de Boluarte, baso precisamente en una metodología técnica y está alineada con los lineamientos de la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ante la difusión del informe en ese momento, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó la propuesta por considerarla inoportuna en el contexto actual. “No creo que estemos en un escenario adecuado, ni hablar”, declaró. También pidió a las autoridades mayor empatía con la ciudadanía: “Le pediría a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros y los ministros que tengan más tino, más empatía con la población”.

Gutiérrez afirmó que existen otras prioridades urgentes, como la lucha contra la inseguridad y la protección de la niñez. “Hablar del aumento de sueldo sería lo peor que se puede hacer”, concluyó.