Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

El músico y compositor Gian Marco Zignago decidió aplazar las presentaciones que tenía previstas en varias ciudades del país durante octubre. A través de un emotivo mensaje, el artista expresó su pesar ante la ola de violencia e incertidumbre que afecta al Perú.

“La música es motivo de alegría, pero no se puede celebrar cuando hay tanto dolor”, señaló. El anuncio, difundido en sus redes oficiales, generó reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron su decisión y compartieron su llamado a la reflexión.

Las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, que se informarán pronto, y quienes deseen solicitar devoluciones podrán hacerlo mediante los canales de venta.

Una decisión tomada en medio del dolor y la incertidumbre

Gian Marco anunció con voz serena que suspende su gira por el Perú, afectado por la ola de violencia que impide celebrar la música con alegría y que lo llevó a priorizar la calma y la seguridad. (Andina)

Con voz pausada y gesto solemne, Gian Marco comunicó la suspensión de su gira nacional. Explicó que la medida fue acordada tras dialogar con su equipo, motivada por la preocupación ante el clima de violencia que golpea al país. “Me veo en la obligación de posponer la gira por mi país. No se puede trabajar así, con miedo, con angustia”, expresó el cantautor en un video dirigido a sus seguidores en sus redes sociales.

El artista, visiblemente conmovido, dijo que el contexto actual le impide celebrar la música con el entusiasmo que lo caracteriza. “La música es motivo de celebración, pero en estos momentos no se puede celebrar nada ante tanto dolor y frustración”, manifestó. Su mensaje resonó entre los seguidores que esperaban su regreso a los escenarios tras meses de preparación y promoción.

Zignago reconoció que la situación del país lo afecta profundamente. “Nos han dividido demasiado. Nos hemos convertido en nuestros propios enemigos. Todos se gritan y, por eso, nadie se escucha”, lamentó. A través de sus palabras, reflejó la impotencia de un artista que, más allá de su éxito, observa con preocupación el deterioro social y la falta de empatía que percibe en la vida cotidiana de los peruanos.

El intérprete de “Se me olvidó” y “Hoy” señaló que no tiene las herramientas políticas para cambiar el panorama, pero reafirmó su compromiso con el país desde la música. “Mi trinchera es la música, y desde ahí haré lo que pueda. Lo que esté a mi alcance”, dijo con firmeza.

Solidaridad con Agua Marina y con los peruanos que sufren

El intérprete envió un mensaje de solidaridad hacia Agua Marina y hacia todos los ciudadanos que, como ellos, viven con miedo. Reclamó justicia, empatía y un cambio que devuelva la esperanza. (Instagram)

Durante su mensaje, Gian Marco extendió su apoyo a los integrantes de Agua Marina, quienes recientemente fueron víctimas de un atentado armado durante una presentación en Chorrillos. “Mi abrazo fraterno a mis colegas hermanos de Agua Marina”, dijo con visible pesar. Su referencia al grupo norteño añadió un tono de solidaridad a su pronunciamiento, en medio del temor que atraviesa el gremio artístico tras los recientes hechos de violencia.

El cantautor también dirigió unas palabras a otros sectores afectados por la inseguridad y el caos. “Mi solidaridad con los transportistas, los chóferes, los colegios, los negocios, con la gente de bien que quiere lo mejor para sus familias”, señaló. Su discurso no se limitó al mundo del espectáculo, sino que abarcó a todo ciudadano que lucha por mantener la esperanza en medio de las dificultades.

En su reflexión, Gian Marco destacó la necesidad de empatía y unión en una sociedad fragmentada. “Me gustaría tener la vocación política para cambiar las cosas, pero solo puedo hacerlo desde mi lugar”, expresó. Su mensaje, lejos de una posición partidaria, transmitió una preocupación humana por la falta de entendimiento y por la creciente desconfianza entre compatriotas.

El artista pidió disculpas al público que aguardaba su gira y prometió reencontrarse cuando el país recupere un clima más propicio para la celebración. “Una vez más pido disculpas a todo el público con quienes esperaba encontrarme en un escenario”, afirmó. Su tono, más reflexivo que lamentoso, subrayó la importancia de pausar antes que insistir, de escuchar antes que actuar sin conciencia.

Entradas válidas y la promesa de reencuentro con su público

Gian Marco pidió comprensión a sus seguidores, informó que las entradas serán válidas y expresó su anhelo de volver a los escenarios cuando el Perú viva un tiempo más sereno y seguro. (Instagram)

Tras el anuncio, la productora del tour y la plataforma de venta de entradas confirmaron que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, que serán comunicadas próximamente. Los seguidores que prefieran solicitar la devolución podrán hacerlo mediante los canales oficiales por los que realizaron la compra.

A pesar de la cancelación temporal, el mensaje de Gian Marco fue recibido con comprensión y apoyo por parte del público. Muchos usuarios de redes sociales expresaron su empatía, destacando la sensibilidad del artista al priorizar el contexto nacional por encima de los intereses económicos. En distintos comentarios, los seguidores coincidieron en que su gesto representa una muestra de respeto y conciencia social.

El intérprete, que desde hace más de dos décadas ha llevado su música a escenarios internacionales, insistió en su deseo de volver a cantar para su país, aunque en un momento más sereno. “Deseo con todas mis fuerzas reencontrarnos, deseo justicia y bienestar para todos los peruanos”, afirmó antes de despedirse con un mensaje de fe.

“Que Dios los bendiga”, fueron sus últimas palabras antes de cerrar el video. No hubo promesas de fechas ni anuncios adicionales, solo el eco de un artista que, fiel a su estilo, transformó la tristeza en una pausa necesaria. Su decisión dejó una huella entre quienes lo siguen desde hace años y que, como él, sienten que el Perú atraviesa una herida profunda que exige tiempo, reflexión y esperanza para sanar.