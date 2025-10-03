Perú

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

El artista boricua, de visita en el Perú, compartió un divertido momento con Gian Marco, quien le enseñó a bailar huayno en un tren andino, generando gran reacción en redes sociales

Manoel Obando

Por Manoel Obando

El inesperado encuentro entre el puertorriqueño y el cantautor peruano se volvió viral, mostrando cómo la música y el baile pueden unir culturas en un viaje lleno de ritmo y buena onda (Instagram)

La música unió al Perú y Puerto Rico en una escena inesperada. Luis Fonsi, durante su recorrido por el sur peruano, protagonizó un momento que se volvió viral junto a Gian Marco .

El cantautor peruano se animó a enseñarle a su colega a bailar huayno en un tren que atravesaba los Andes, gesto que generó sonrisas y comentarios positivos en redes sociales.

La visita de Fonsi no solo estuvo marcada por el humor y la amistad, también por su admiración hacia la cultura y los paisajes peruanos, en especial la ciudad de Arequipa, que lo conmovió profundamente.

Un huayno en los Andes con Gian Marco y Fonsi

La complicidad de Gianmarco y
La complicidad de Gianmarco y Fonsi desató sonrisas al intentar pasos de huayno en los Andes. El video difundido por el peruano reflejó humor, cercanía cultural y la fuerza de la música como puente. (Instagram)

La escena ocurrió en un tren andino, donde Gian Marco tomó la iniciativa de mostrar a Luis Fonsi algunos pasos del huayno. Con humor, el puertorriqueño intentó seguir el ritmo, lo que dio lugar a un intercambio espontáneo que reflejó la amistad entre ambos artistas.

El peruano compartió el momento en redes sociales con un mensaje que resumió la experiencia: “Cuando un peruano le quiere enseñar a bailar huayno a un boricua en un tren por los Andes… pero al final todo lo convierte en salsa”. El video no tardó en viralizarse, provocando la risa de miles de seguidores.

El impacto de su visita a Arequipa

La visita de Fonsi a
La visita de Fonsi a Arequipa trascendió lo turístico. El cantante destacó la serenidad de sus paisajes y la riqueza cultural que lo marcaron de manera especial en su recorrido por el Perú. (Instagram)

La estadía de Luis Fonsi en el Perú estuvo acompañada de su paso por Arequipa, ciudad que lo dejó cautivado. El cantante destacó la arquitectura, la historia y la serenidad que encontró en la Ciudad Blanca. “Arequipa es un lugar que guarda historia en sus paredes y que transmite paz. Me encantó poder caminar por sus calles y ver la mezcla entre lo antiguo y lo moderno”, expresó. El intérprete de “Despacito” agregó que el Perú posee una energía única, distinta a otras ciudades que ha visitado, marcando una experiencia que describió como transformadora.

Una carrera de 25 años celebrada en el Perú

En medio de su visita
En medio de su visita a Perú, Fonsi reflexionó sobre sus 25 años de trayectoria. Subrayó que este cuarto de siglo ha sido más un recorrido humano y emocional que un simple itinerario artístico. (Instagram)

La visita de Luis Fonsi coincidió con un momento especial: el aniversario de sus 25 años de trayectoria musical. Bajo su nombre real, Luis Alfonso Rodríguez, el artista recordó sus inicios en Puerto Rico tras culminar estudios en Estados Unidos, y cómo poco a poco fue construyendo un camino hacia escenarios internacionales.

“Estos 25 años han sido un viaje. Además de físico, ha sido un viaje emocional. Lo siento más así que el llevarme la maleta, montarme en un avión y viajar”, declaró. Para él, la celebración no fue solo profesional, sino un balance personal lleno de aprendizajes.

Conexión con el público y el legado musical

La trayectoria de Fonsi no
La trayectoria de Fonsi no se define solo por “Despacito”. Para él, cada tema ha aportado un valor distinto, pero el verdadero triunfo ha sido la cercanía constante con sus oyentes. (Instagram)

El puertorriqueño hizo hincapié en que el verdadero éxito no se mide únicamente en récords o cifras, sino en la cercanía con su público. “Uno agradece cada canción que se convierte en éxito, pero lo más importante ha sido sentirme acompañado por la gente durante tantos años”, señaló.

Entre sus mayores logros se encuentra “Despacito”, tema que cambió el panorama de la música latina y lo proyectó a nivel mundial.

Sin embargo, Fonsi insiste en que cada etapa de su carrera ha tenido un valor propio, construyendo un legado que ahora comparte también en su paso por el Perú.

Las imágenes de su paso por Perú y el intercambio con el músico local se suman a una larga lista de recuerdos de sus giras internacionales, aunque, en palabras del propio Fonsi, hubo algo especial en este cruce cultural.

Los seguidores en redes sociales continúan compartiendo el video, al tiempo que la anécdota alimenta las conversaciones sobre diversidad en la música popular.

