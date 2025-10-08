Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz. TikTok.

El conductor de TV Renzo Schuller sorprendió al sincerarse sobre lo incómodo que resultó para él reencontrarse con Gian Piero Díaz en el set de 'Esto es Guerra’ (EEG).

En una reciente entrevista con el ‘Flaco’ Granda, el popular ‘Shu Shu’ reveló que no fue informado por la producción sobre el regreso de su examigo al reality, y que la situación lo tomó completamente por sorpresa.

Actualmente, Renzo Schuller se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia, lejos del bullicio de la televisión. Sin embargo, el conductor confesó que vivió semanas tensas cuando le tocó compartir nuevamente la conducción de ‘EEG’ con Gian Piero Díaz, con quien mantiene una relación distante desde hace varios años.

El también actor relató que, antes del inesperado reencuentro, había escuchado rumores sobre un posible regreso de Gian Piero al reality, pero no imaginó que sería cierto.

“Yo ya me estaba preparando para la posibilidad de que apareciera. No lo sabía. Dije: ‘Uy’, porque no había conversado con él, no lo había visto hace un montón de tiempo. Nunca hemos conversado absolutamente nada. Si tuvimos o no algún problema, esas cosas se resuelven antes de... y nunca hemos tenido ese momento”, confesó.

Gian Piero Díaz habla sobre su reencuentro con Renzo Schuller cargado de emociones. Video: TikTok @josepastord / Amor y Fuego

Renzo Schuller contó que fue sorprendido por la producción

Durante la charla con Granda, Schuller explicó que su incomodidad no fue por la presencia de Gian Piero, sino porque la producción del reality nunca le avisó que compartiría nuevamente la conducción con su excompañero de Combate.

“Dije la verdad: ‘Nadie me dijo nada. ¿Estoy sorprendido? Por supuesto que estoy sorprendido. Me sentí incómodo porque no sabía nada de esto. No me estoy inventando, yo no sabía que iba a venir y acá está. Pero somos profesionales y vamos a hacer el programa’”, recordó el conductor.

Renzo admitió que, al ver ingresar a Gian Piero al set, intentó mantener la calma y actuar con profesionalismo.

“Cuando entró, traté de no meter la pata. No necesariamente porque estuviera él, sino porque dije: ‘¿Qué fue con la producción?’. Yo siempre pedí que no me sorprendan así el primer día, no con algo tan fuerte. Entiendo que es un reality, pero para mí siempre fue claro que el reality se manejaba con los chicos, no con nosotros”, explicó.

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz. Captura de YouTube: Tiempo Muerto.

Renzo Schuller: “Me sentí incómodo, pero cumplí como profesional”

El conductor fue enfático al aclarar que su reacción no tuvo nada que ver con resentimientos personales, sino con la falta de comunicación interna.

“Yo me vi como que ‘uy, y ahora…’. Dije la verdad, pues. Estoy acá, nadie me dijo nada. Sí, estoy incómodo porque no sabía nada, pero acá somos profesionales y vamos a hacer el programa. Si quieren que contemos más cosas personales, eso no va a pasar, porque nunca lo hemos hecho y no lo voy a hacer ahora”, subrayó.

El testimonio del presentador evidenció que el distanciamiento entre ambos no ha sido superado, y que, aunque existe respeto mutuo, no hay intención de retomar la amistad que tuvieron en sus años como dupla televisiva.

Schuller descarta reconciliación con Gian Piero

En otro momento de la entrevista, Schuller fue directo al afirmar que una reconciliación con Gian Piero Díaz está descartada. Según explicó, esa posibilidad se habría dado únicamente si ambos hubieran conversado y aclarado sus diferencias, algo que nunca ocurrió.

“Claro, pero eso era imposible que pasara. Alguna vez le dije a producción: ‘Si alguna vez nos juntan, será un golazo, pero me gustaría definirlo yo, no que me lo impongan’. De alguna manera, pasó eso. Lo digo con mucho respeto, pero eso fue decisión de producción. Peter es un capo haciendo su chamba, pero también pendejo”, dijo entre risas.

Renzo también recalcó que, si algún día volviera a conducir con Gian Piero, el público esperaría ver la misma química que tenían en Combate. Sin embargo, para que eso suceda, tendrían que haber solucionado los temas pendientes, lo cual nunca ocurrió.

“Si algún día yo vuelvo a conducir con Piero, la gente va a esperar esa duplicidad que había antes, las bromas, la joda... Pero para que eso pase, tendríamos que haber solucionado cosas, y para eso hay que conversar, y nunca lo hicimos”, expresó.

Finalmente, Schuller reconoció que entre ambos existen diferencias personales y profesionales que los distanciaron con el tiempo.“Él tiene su manera de pensar y yo la mía. En muchas maneras de pensar coincidimos, en muchas no”, sostuvo, dejando entrever que las discrepancias van más allá del trabajo en televisión.

Asimismo, aclaró que no tiene ningún problema en compartir pantalla si la situación lo exige, pero que preferiría que este tipo de decisiones sean conversadas previamente y no impuestas por sorpresa.“Yo no me cierro a trabajar con nadie, pero siempre he dicho que quiero estar al tanto de las decisiones que se tomen. No me gusta que me agarren de improviso”, puntualizó.

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz. Captura de YouTube: Tiempo Muerto.